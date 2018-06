Baby Spieldecke: Schutz und Spielspaß

Vielseitig und sinnvoll: Ein Kriterium, welches nicht jedes Teil im Bereich der Babyausstattung erfüllt. Anders ist das bei der Baby Spieldecke. Denn diese ist vielseitig einsetzbar und schützt den kleinen Schatz direkt noch vor der Kälte des Bodens. Es gibt die Spieldecke in verschiedenen Größen und es handelt sich bei weitem nicht nur um eine Decke, die zum Spielen einsetzbar ist. Vielmehr kommt die Baby Spieldecke auch als Krabbeldecke, als Einlage für das Laufgitter oder als Spieldecke zum Einsatz. Bei einer Spieldecke können in vielen Fällen noch kleine Spielzeuge daran befestigt werden. Diese unterstützen das Baby in seiner motorischen Entwicklung. Denkbar ist ebenfalls die Spieldecke als Unterlage und in Kombination mit einem Spielbogen. So kann sich das Kind selbst beschäftigen und seine eigenen Fähigkeiten erforschen. Deshalb ist es immer empfehlenswert eine solche Spieldecke mit in seine Baby-Erstausstattung aufzunehmen.

Baby Spieldecke – Ab wann macht diese Sinn?

Da es keinen festgelegten Einsatz für die Baby Spieldecke gibt, kann ein genaues Alter nicht so genau bestimmt werden. Schließlich eignet sich die Spieldecke als solche oder als Krabbeldecke, als Laufgittereinlage oder als Unterlage zum Schutz vor dem Boden. Die Isolation wird durch dabei durch die Polsterung erreicht und sorgt dafür, dass Babys die kalte Luft nicht abbekommen. Damit die Spieldecke aber zum Training der Koordination von Hand und Augen genutzt werden kann, sollte das Baby mindestens drei Monate alt sein. Ganz genau kann das Alter nie festgelegt werden. Jedes Baby entwickelt sich schließlich anders. Einige sind vielleicht schon vor dem dritten Monat soweit, dass die Koordination trainierbar ist. Andere vielleicht erst mit vier Monaten. Das muss auch berücksichtigt werden, damit es keine Reizüberflutung für das Baby gibt. Ein zu früher Einsatz der Spieldecke ist schließlich nie so empfehlenswert. Je nach Einsatz der Decke eignet sich diese somit für Babys ab einem Alter von etwa drei Monaten.

Wichtige Kriterien beim Kauf einer Baby Spieldecke

Vor dem Kauf sollten einige Kriterien genau überlegt werden. Dann ist die Decke auch im Anschluss wie gewünscht einsetzbar. Im ersten Moment sollten die Größe und das Material die wichtigsten Kriterien sein. Denn das Motiv ist natürlich nicht unwichtig. Allerdings schadet die rosafarbene Decke einem kleinen Jungen nicht. Ein unpassendes Material kann sich aber sehr unschön auf der Haut anfühlen. Babyhaut ist schließlich sehr empfindlich. Eigenartige Mischstoffe mit viel Chemie eignen sich somit nicht. Ideal ist Baumwolle. Es gibt oftmals auch eine Baby Spieldecke aus Bio-Baumwolle. Diese schont dann die Haut. Grundsätzlich beugt Baumwolle Allergien vor und kratzt nicht auf der zarten Babyhaut. Chemische Zusätze und billige Materialien haben daher bei einer Baby Spieldecke nicht wirklich etwas zu suchen. Decken aus Baumwolle sind übrigens auch robust und können problemlos bei Temperaturen bis 40 Grad gewaschen werden. Lediglich für den Einsatz im Trockner sind die meisten Modelle nicht gemacht.

Neben dem Material ist auch die Größe von Bedeutung. Eine zu kleine Spieldecke sorgt dafür, dass der kleine Schatz schnell von der Decke rutscht und auf den kalten Boden kommt. Soll die Decke noch zusätzlich als Einlage zum Laufstall dienen, müssen die Abmessungen darauf abgestimmt sein. Häufig wird die Größe von 80 x 80 cm gewählt. Ebenfalls denkbar ist eine Baby Spieldecke in der Größe von 90 x 90 cm oder 100 x 100 cm. Quadratische Decken sorgen für mehr Bewegungsfreiheit und schränken das Baby nicht so sehr in den Bewegungen ein. Beim Einsatz in einem Laufstall müssen die Innenmaße mit den Maßen der Decke übereinstimmen. Diese angegebenen Größen sind übrigens auch bei einer Krabbeldecke üblich. Nur wenn die Größe stimmt, kann die Decke am Ende auch genauso wie gewünscht genutzt werden und schränkt das Baby nicht ein. Das Material und die Größe sind somit wichtiger als das Motiv. Dann kann die Baby Spieldecke zum Schutz vor dem kalten Boden, zum Spielen und zum Erkunden der Welt genutzt werden.