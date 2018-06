Eltern, welche nach Spielzeugen für Ihre Babys und Kinder suchen, können sich nicht über den Mangel der Produkte beklagen, denn gerade in diesem Jahr gibt es wieder eine Menge von spannender Neuheiten mit echtem Trendpotential.

Dieses Jahr wird der Fokus auf die Natur gesetzt

Kinder sollen die Möglichkeit bekommen die Natur selbst zu erforschen und zu experimentieren. Bei sehr vielen Produkten, muss das Kind selbst Hand anlegen und Dinge selbst bauen oder herstellen, dass fördert die Kreativität und gleichzeitig das Denkvermögen. Eltern beginnen bereits früh Ihre Kinder zum Spielen zu bewegen. Gerade beschäftigte Mütter suchen eine sinnvolle Betätigung für Ihre Kinder, während Sie Essen kochen, waschen oder sich einfach eine Minute ausruhen wollen.

Dafür gibt es in diesem Jahr wieder viele Neue geeignete Produkte. Insbesondere Holz steht als Material im Mittelpunkt. Denn der Trend der Nachhaltigkeit ist auch in der Spielzeugwelt der Kleinsten längst angekommen. So liegt der Hauptaugenmerkt bei der Spielwarenauswahl bei ökologischer Nachhaltigkeit und Gesundheit. Deshalb achten Eltern zunehmend auf Gütesiegel beim Spielzeug ihrer Kinder. Auch, wenn diese nicht immer das ganz große Vertrauen wecken.

Ebenso ungebremst ist das Verlangen nach größtmöglich sicheren Produkten fürs Baby, womit sich auch der Ratgeber der Baby & Kinderwelt beschäftigt. Es geht heute nicht mehr nur um das mögliche Verschlucken von Kleinteilen. Vielmehr achten Eltern auf nicht-lärmende Spielsachen, welche nicht nur Kinderohren, sondern auch Elternnerven schonen. Schadstofffreie Materialien, welche keine scharfen Kanten haben, gehören bereits der Selbstverständlichkeit an. Doch welche Messeneuheiten und aktuellen Babyspielzeug Trends gibt es?

Erste Neuerscheinungen in der Spielwelt der Babys

Das wohl erste Spielzeug, was direkt beim Wickeln durch das Anbringen an der Kommode am Wickelplatz genutzt werden kann ist das Kangy Kangaroo Changing Time Toy von Tiny Love. Es wird ganz einfach am Wickeltisch befestigt und beschäftigt das Kind, indem man beispielsweise das Baby daran ziehen, kauen oder einfach herumspielen lässt. Die Marke Tiny Love stellt viele solcher Spielwaren her. Die Idee bei dieser Art von Produktion ist es, dass der Fokus des Lernens bei den Babys und Kindern auf die Sinne fällt. Das Ertasten, die Wahrnehmung oder die Kommunikation – all diese Sachen werden durch die Spielzeuge spielerisch gefördert.

Ein weiteres sehr beliebtes Spielzeug ist der „Fingerlings“. Insbesondere für etwas Ältere. Dieser ist zum Aufstecken auf die Finger und stellt ein Klammeräffchen dar. Der Affe führt unterschiedliche Bewegungen und Töne aus. Auch untereinander können die süßen Äffchen kommunizieren. Die Farbe des Spielzeugs ist natürlich auch individuell wählbar. Durch die innovative Technik reagieren die kleinen Baby-Äffchen mit blinzelnden Augen und unzähligen süßen Geräuschen.

Der My Fairy Garden „Magischer Feengarten“, ist ein Spielzeug für Kleinkinder. Der Garten bietet den Kindern die Natur auf spielerische Art und Weise zu entdecken. Die Verschiedenes Sets von My Fairy Garten kombinieren die Faszination von Gärtnern in der Elfenwelt, welche in dem Produkt sehr gut dargestellt wird. Die Kinder können bei diesem Produkt ihrer Fantasie freien Lauf lassen und eine eigene Elfenwelt nach Wunsch gestalten.

Die hier beschriebenen Produkte sind nur ein kleiner Teil der Neuheiten an Spielzeug und Beschäftigungsmöglichkeiten für Babys und Kinder. Interessant werden die Spielwarenmessen der nächsten Monate: