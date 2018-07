In Mode sind Caps beziehungsweise Baseballkappen bereits seit längerem, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Doch so richtig individuell ist der Trend der Schirmmützen durch die große Verbreitung dann nicht. Warum also nicht einmal eine Basecap bedrucken lassen? Natürlich nach den eigenen Vorlieben und mit den eigenen Motiven oder Schriftzügen selbst gestaltet.

Caps & Mützen – Herkunft und Verbreitung

Sportlich definierte Caps bzw. Schirmmützen stammen ursprünglich aus dem nordamerikanischen Baseballsport, wo sie historisch bedingt schon länger als Trageutensil zur jeweiligen Teamausstattung gehörten. Weitere modische Relevanz erlangten sie später z.B. in den 1980er Jahren in der US-amerikanischen Truckerszene, wo sie schon bald als szenetypische Kopfbedeckung galten und sich schnell etablierten.

Ab etwa 1970 etablierte sich diese sportliche Teamkluft auch auf dem europäischen Festland, hier vor allem zuerst in der Underground- und Skaterszene. Seither verändern sich die Modetrends in Sachen Caps und Mützen stetig und unterliegen einem konstanten Wandel. Ob Hipster oder Hip-Hop, der Schirm nach vorn, hinten, rechts oder links gedreht sowie als Basecap, Mütze oder Beanie, die Kopfbedeckungen sind und bleiben modisch-stylische Trendsetter in unzähligen Stilrichtungen.

Dein Kopf entscheidet – individuelle Basecaps bedrucken!

Bezüglich modischer Bekleidung hat so ziemlich jeder seinen buchstäblich eigenen Kopf, erst recht in Sachen stylischer Kopfbedeckung. Die persönliche Auswahl von Caps oder Mützen ist eine mitunter nicht so einfache Stilfrage. Basecaps als lässiges Accessoires zum coolen Hip-Hop-Style, eine leichte Wollmütze zu einem alternativen Grunge-oder Streetstyle Look oder einfach als schnelle und unkomplizierte Tarnung und Abdeckung bei einem sogenannten Bad-Hair-Day sind Caps & Mützen ein rundum alltagstaugliches und modisches Stilmittel für alle Gelegenheiten.

Ob sportlich-modern oder lässig-cool, eine bedruckte Cap oder Mütze versprüht ein einzigartig-stylisches Flair und verbindet gekonnt persönlichen Stil, hochwertige Qualität und nützliche Alltagsfunktionalität. Mit einem personalisierten Branding durch unzählige Gestaltungsmöglichkeiten sind vielseitig bedruckte Caps oder Mützen eine perfekte Ergänzung zum Outfit und betonen gleichzeitig ein topmodisches und außergewöhnliches Erscheinungsbild. Das ist „in“: Was bei Kindern, Jugendlichen und Teenagern gerade angesagt ist

Caps bedrucken und selbst gestalten

Unter jedem Cap steckt eine ganz eigene, individuelle Persönlichkeit und sollte deshalb auch nicht durch alltägliche Massenware, sondern eher persönliches Design und charakterbezogene Gestaltung der Kopfbedeckung aus dem grauen Einerlei hervorstechen. Klassische Caps besitzt schließlich jedermann. Also warum nicht die attraktive Möglichkeit nutzen, mit dem eigenen Wunschdesign markante Eindrücke zu hinterlassen und Deine einzigartige Persönlichkeit zu unterstreichen.

Bei verschiedenen Anbietern kannst Du Deine Caps selbst gestalten, bedrucken lassen und anschließend als cooles und ausdrucksstarkes Unikat in der Öffentlichkeit präsentieren. Das besondere Etwas und neidische Blicke sind mit einer stylisch selbstentworfenen Kappe garantiert, denn individuell bedruckte Caps oder Mützen kommen überall gut an und sind gern gesehen.

Da Caps oder Mützen als eine trendige Kopfbedeckung zu vielen Gelegenheiten beim Sport oder in der Freizeit getragen werden können, lieferst Du mit einem selbstentworfenen Modell ein klares modisches und individuelles Statement ab. Diese besondere und selbstbewußte Identifikation kann durch viele verschiedene Motive, Slogans oder Sprüche in einzigartiger Weise ausgedrückt und vermittelt werden. Zahlreiche Möglichkeiten und Varianten werden angeboten, um Mützen oder Caps selbst gestalten zu können und zu einem edlen und fantasievoll designten Einzelstück aufzuwerten.