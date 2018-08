Buchbesprechung: Kleine Räume – großer Spaß

Dieses tolle Bewegungsbuch für KITA und Kindergarten ist im Jahr 2018 beim Meyer & Meyer Verlag Aachen unter dem Titel Kleine Räume – großer Spaß erschienen.

Kleine Räume – großer Spaß

Das Bewegungsbuch für KITA und Kindergarten für Kinder ab 2 Jahren

Die Autorin des Buches heißt Anika Sohn. Sie versteht es, ganz viel Inspiration und kreative Ideen zu liefern. Pädagogische Fachkräfte werden mit Sicherheit begeistert sein. Aber auch für private Personen sowie Tagesmütter bietet dieses Buch ganz viel Interessantes. Im Buch wird erklärt, dass Kinder auch ohne viel Platz oder teure Geräte ganz viel Spaß an Bewegung haben können.

Ganz einfache Hilfsmittel, Dinge aus dem Alltag wecken die Fantasie und regen die Kreativität der Kinder an. Wir finden es schon beeindruckend, was man allein mit alten Kartons alles anfangen kann.

All diese Spiele schulen das Reaktionsvermögen und die Merkfähigkeit. Und ganz nebenbei bereitet es den Kindern richtig viel Spaß an der Bewegung. Was will man mehr?

Das Buch ist optisch ansprechend und sehr übersichtlich gestaltet. Zu allen Themen gibt es entsprechende Bilder. Ein wirklich schönes und hilfreiches Buch.