Der Mama Danke sagen – zum oder auch nach dem Muttertag

Der Muttertag steht bevor und das ist der richtige Zeitpunkt, der Mama Danke zu sagen. Besonders zu stressigen Zeiten kann eine kleine Auszeit und Wertschätzung sehr gut tun. Doch was sind die typischen Geschenke, über die sich eigentlich jede Mutter freut und die zusätzlich noch ein persönliche Note haben? Was schenken Kinder gern zum Muttertag?

Ein selbstgebackener Kuchen

Ein selbstgebackener Kuchen mit den Lieblingsfrüchten oder der Lieblingsfüllung der Mutter ist eine gute Idee und zeigt, dass man sich Gedanken und Mühe gemacht hat. Vor allem, wenn man selber eigentlich nie am Herd steht. Für die Mutter kann es auch mal etwas Außergewöhnlicheres sein, zum Beispiel ein Kuchen in Herzform. Hat man keine herzförmige Backform zu Hand, kann man einen in einer runden Springform fertig gebacken Kuchen zu der Herzform zurechtschneiden und mit Kuvertüre oder Guss die Schnittstellen verdecken. Anschließend verziert man den Kuchen noch mit einem Dankeschön-Schriftzug oder anderen lieben Worten. Natürlich gibt es auch noch viele weitere tolle Rezepte zum Selbermachen, welche Mamas lieben werden.

Blumen sagen mehr als Worte

Wenn man nicht die Lieblingsblumen der Mama kennt, kann man sich bei der Straußzusammensetzung an der Bedeutung der Blumensorten orientieren. Während rote Rosen Leidenschaft und Liebe symbolisieren, stehen rosafarbene Rosen für Schönheit und Jugend – in Weiß werden sie mit Treue in Verbindung gebracht. Neben Rosen gibt es jedoch noch viele weitere Blumensorten, die sich für einen Dankeschön-Strauß eignen. Gerberas repräsentieren z.B. die Sonne und alles Schöne, Sonnenblumen vermitteln Wärme und Fröhlichkeit und Tulpen Liebe und Zuneigung. Tipp: Bei Anbietern wie Fleurop, Blume2000, Bloomy Days oder Valentins und vielen anderen kann ein Strauß als Geschenkpaket mit einer passenden Süßigkeit oder Wein ausgewählt und per Post versendet werden – das ist vor allem dann praktisch, wenn man in einer anderen Stadt lebt und nicht mehr bei seiner Mutter zu Hause wohnt. Blumen online versenden? Ja, auch das wird die Mama erfreuen und ist ein schönes Dankeschön an alles.

Gutscheine für Wellness oder Restaurantbesuche

Gutscheine für Wellness-Behandlungen oder für einen Wellness-Kurztrip ermöglichen Mütter eine kurze oder längere Auszeit vom Alltagsstress. Schon kurze Treatments im regionalen Wellness-Tempel sind eine willkommene Abwechslung und eine wahre Wohltat für Körper und Geist. Alternativ geht es ein Wochenende in die Großstadt, mit inbegriffenem Besuch einer Therme oder Sauna. Auch ein Gutschein für das Lieblings-Restaurant oder das Restaurant, das man schon immer einmal ausprobieren wollte, ermöglicht eine kleine Flucht aus der Routine. Die ideale Gelegenheit, um sich richtig schick zu machen und einen besonderen Abend zu erleben. Findet das Abendessen in einem Erlebnis-Restaurant statt, wird der Abend sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Bei einem Krimi-Dinner wird man zum Beispiel während des Essens Teil eines interaktiven Theaterstücks und kann bei der gespielten Mordaufklärung aktiv mithelfen. Oder man verbringt den Abend in einem Dunkelrestaurant und genießt das Essen quasi blind, dafür mit verstärkten anderen Sinnen.

Pralinen und Schokolade gehen immer

Pralinen gehören zu den Klassikern unter den Geschenken für Mütter. Ob selbstgemacht, im Laden gekauft oder online bestellt – zu den feinen Kreationen kann in der Regel Niemand Nein sagen. Voraussetzung ist natürlich, dass man die Präferenzen der Beschenkten kennt und die richtigen Sorten auswählt. Auch schokoladene Geschenke können personalisiert werden. Bei einem Schokoladen-Telegramm verschickt man seine persönliche Nachricht in Schokoladenform oder man kreiert seine ganz eigene Schokolade. Verschiedene Anbieter stehen dafür im Internet bereit. Nach Auswahl der Tafelform und der Basisschokolade bestimmt man die zu verwendenden Zutaten und druckt im Anschluss noch einen Gruß zum Muttertag auf die selbst designte Verpackung.

Frühstück selber machen

Einen richtigen Überraschungseffekt hat ein an das Bett gebrachte selbstvorbereitete Frühstück an einem gewöhnlichen Tag oder Wochenende. Dabei muss man die Croissants nicht unbedingt selber backen. Ein früher Gang zum Bäcker und das liebevolle Anrichten des Frühstücks auf einem Tablett mit einem Sträußchen Blumen und frisch gebrühten Kaffee oder Tee reichen schon aus, um dem Tag etwas Besonderes zu verleihen – eine richtig gute Geschenkidee für Mama.

Der Muttertag ist seit ein paar Wochen vorbei? Das ist jedoch kein Grund, die Mama nicht von Zeit zu Zeit mit Kleinigkeiten zu überraschen und sich für ihre Mühe und Anstrengungen zu bedanken. Sie wird sich immer über kleine Geschenke freuen.