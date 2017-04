Erstausstattung: Das gehört alles zur Babyausstattung

Die Geburt des ersten eigenen Kindes ist immer etwas sehr Aufregendes. Ein Name muss her, das Zimmer sollte hergerichtet werden und auch die ersten Kleidungsstücke müssen schon vor der Geburt im Kleiderschrank hängen. Eine Einkaufsliste und Übersicht über alle weiteren Punkte zur Erstausstattung vom Baby gibt es hier inklusive Checkliste für die wichtigsten Dinge, die nicht fehlen sollten.

Das Kinderzimmer

Am besten fängt man schon rechtzeitig vor dem Entbindungstermin mit der Renovierung und Einrichtung des Kinderzimmers an, damit man später nicht in Zeitnot gerät. Wichtig sind beim Babyzimmer einrichten natürlich vor allem eine Wiege oder ein Babybett beziehungsweise Kleinkinderbett. Viele Eltern haben das Neugeborene gerade in den ersten Wochen auch mit im eigenen Schlafzimmer, damit das nächtliche Stillen unkompliziert und schnell ablaufen kann.

Außerdem darf natürlich eine Wickelkommode mit weicher Auflage für die erste Babyausstattung nicht fehlen. Diese bietet nicht nur Platz zum Windeln wechseln und zum An- und Ausziehen des Babys, sondern auch Stauraum für Windeln, Kleidungsstücke und andere Utensilien. Manche Hebammen und Kinderärzte empfehlen für die Erstausstattung eine Wärmelampe über dem Wickelplatz anzubringen, damit der Säugling beim Wickeln nicht friert.

Die erste Garderobe

Am wichtigsten für die ersten Tage sind Strampler. Gerade in den ersten Wochen braucht man keine anderen Kleidungsstücke wie Hosen oder Pullover fürs Baby. Süße Strampler mit verschiedenen Motiven findet man im örtlichen Kinderkaufhaus oder aber im Internet. Es ist wirklich ratsam, sich gut mit Stramplern auszustatten. Je nach Jahreszeit sollte man auch Modelle mit langen Armen für die kälteren Tage haben.

Außerdem sollten auch eine Hand voll Bodys, zwei oder drei Paar Söckchen und evtl. eine dünne Mütze, die man dem Säugling auch in der Wohnung aufsetzen kann, auf der Einkaufsliste für die Erstausstattung stehen. Für den Spaziergang an der frischen Luft dürfen eine etwas dickere Jacke, eine Mütze und – je nach Jahreszeit – auch Fäustlinge nicht fehlen.

Der Kinderwagen

Die Wahl des Kinderwagens ist eine sehr individuelle Entscheidung – trotzdem gehört er zur Babygrundausstattung. Jedes Modell sollte nach seinem ganz persönlichen Geschmack ausgewählt werden. Manche Eltern bevorzugen einen Tragegurt oder ein Tragetuch. Für den Wagen braucht man auf jeden Fall eine schön warme Decke oder einen Fußsack, der das Baby vor Wind und Wetter schützt. Auch an einen Kindersitz bzw. einen Maxi-Cosi für den Transport im Auto sollte schon vor der Geburt gedacht werden. Darüber hinaus sind eine Wickeltasche mit allen wichtigen Utensilien und eventuell ein Reisebett von Vorteil. Für unterwegs sind auch Reisekinderwagen sehr beliebt. Beim Kauf sollte man jedoch in jedem Fall auf Schadstoffe achten.

Stillen oder Füttern

Auch die Ernährung des Neugeborenen sollte vorher durchdacht sein. Wenn man sich dazu entscheidet zu stillen, benötigt man auf jeden Fall einige Stilleinlagen – zusätzlich bietet ein Stillkissen eine angenehme Stillposition für Mutter und Kind (siehe dazu auch in unseren Ratgeber zum Thema Stillen).

Wenn das Stillen nicht möglich oder nicht gewollt ist, müssen Fläschchen und eine Baby-Anfangsnahrung besorgt werden. Welche Nahrung sich am besten eignet, sollte man mit seiner Hebamme besprechen.

Natürlich ist das alles auch mit Kosten verbunden. Bei Schwierigkeiten, die finanziellen Mittel für die Erstausstattung des Baby zu organisieren, helfen Organisationen wie die Caritas.

Checkliste für Erstausstattung des Babys

Kleidung

mind. 4 Strampler in der Größe 56 bis 62

Pflege

Windeln oder Stoffwindeln und Überziehhöschen

Einrichtung

Babybett mit Matraze sowie Matratzenschoner und Laken

Stillen und Füttern

Stilleinlagen

Unterwegs