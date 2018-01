Wegfallende Einnahmen und stetig steigende Kosten – das Familienleben und der Familienalltag sind nicht immer leicht. Und wenn Kinder kommen, wird es teuer. Doch wir haben für euch die besten Finanztipps für Familien gesammelt, damit ihr an Lebensqualität nicht einbüßen müsst und eure Haushaltskasse schonen könnt.

Finanzen, Geld und Kinder – praktische Tipps und Finanzwissen für Familien

Nachwuchs ist teuer, bis zur Volljährigkeit kostet ein Kind rund 120.000 Euro im Schnitt, wie Statistiken zeigen. Insbesondere Bildung, Nahrung, Kleidung, Miete, Versicherungen sowie Spielzeug sind die Fixkosten, welche schnell die Finanzplanung der Familie durcheinander bringen. Ferner gilt es eine Altersvorsorge einzurichten, um später abgesichert zu sein. Wenn ihr die Fördermöglichkeiten richtig nutzt, könnt ihr jedoch reichlich Geld sparen und eure Haushaltskasse schonen. Und dann ist da noch die Frage nach der Steuerklasse und Möglichkeiten, steuerliche Vorteile nutzen zu können.

Familienfinanzen – Informationen und Finanztipps für Eltern im Ratgeber

Familien-Finanzcheck – Ein Haushaltsbuch hilft Eltern den Überblick zu behalten

Nicht grundlos steigt die Anzahl der Privatinsolvenzen in Deutschland jährlich an. Um die Familienfinanzen in den Griff zu bekommen, gilt es also eine vorausschauende Haushaltsplanung einzuführen. Für einen guten Überblick über monatliche Ausgaben und Einkünfte hat sich dafür ein Haushaltsbuch als sinnvoll erwiesen. Frühzeitig können somit Defizite in der Familienkasse aufgedeckt und Sparmaßnahmen eingeleitet werden.

Die wichtigsten Finanzfragen, welche sich Familien stellen sollten

Wie sich steuerliche Vorteile nutzen lassen

Was sinnvolle Geldanlagen für Familien sind

Wie man als Familie gut versichert ist

Darüber hinaus solltet ihr euch Informationen zu staatlichen Leistungen einholen, denn die entsprechenden Stellen kommen nicht von selbst auf euch zu.

Habt ihr weitere Infos und Tipps, um mit der Familie und den Kindern besser über die Runden zu kommen? Wie sieht euer Finanzcheck aus? Diskutiert mit uns auf Facebook.