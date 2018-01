Fast jedes Fahrzeug in Deutschland ist durch eine Finanzierung erworben worden. Der Kauf von Immobilien wird ebenfalls nahezu ausschließlich über Finanzierungen abgewickelt. Aber auch Waschmaschinen, Reisen, Fernsehgeräte oder Möbel werden gerne und häufig mit Hilfe eines Ratenkredites finanziert. So sprechen die aktuellen Zahlen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland ein Gesamtkreditvolumen in Höhe von 38,5 Mrd. Euro an Privatpersonen ausgezahlt. Demgemäß ist es immerhin jede dritte Person, die in 2016 einen Kredit in Anspruch genommen hat. 27 Prozent haben sich mit Blick auf die Realisierung ihrer Finanzierungswünsche für einen Ratenkredit entschieden.

Nach wie vor ist ein großer Bedarf an Fremdkapital gegeben. So jedenfalls ist es aus den aktuellen Statistiken ersichtlich. Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller haben im Durchschnitt etwa zwei Ratenkreditverträge abgeschlossen. Die durchschnittliche Gesamtsumme, die noch zurückzuzahlen ist, beläuft sich hochgerechnet in etwa auf 9.800 Euro. Obwohl sich Ratenkredite und ähnliche Kreditprodukte einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, verfügen immer noch etwa 14 Prozent der Deutschen über einen Dispositionskredit. Das entsprechende Zinsniveau ist hoch, und somit gestaltet es sich für betroffene Verbraucher immer schwieriger, wieder „schwarze Zahlen“ zu schreiben.

Wofür schließen deutsche Verbraucher am häufigsten Kreditverträge ab?

Die wohl größte Kreditsumme deutschlandweit wird für die Finanzierung von Neu- und Gebrauchtwagen aufgenommen. Dabei liegt der Anteil der Neuwagenkredite bei 26 Prozent. 32 Prozent hingegen finanzieren Gebrauchtwagen mit Fremdkapital.

Etwa 17 Prozent nimmt einen Kredit für den Kauf von Möbeln in Anspruch.

Unterhaltungselektronik rangiert ebenfalls weit vorne, wenn es um Produkte geht, die gerne und häufig fremdfinanziert werden. Etwa 14 Prozent der Verbraucher nutzen entsprechende Kredite.

Haushaltsgroßgeräte liegen in dieser Rangliste mit etwa 13 Prozent nur knapp dahinter.

Etwa 15 Prozent der Kreditnehmer profitieren von einer günstigen Finanzierung, um bestehende teurere Ratenkredite abzulösen. 12 Prozent davon sind Dispositionskredite.

10 Prozent der deutschlandweiten Gesamtkreditsumme werden für Umzüge und Renovierungen ausgegeben.

Schmuck und Bekleidung werden mit einem Anteil von rund 7 Prozent durch die Inanspruchnahme von Krediten erworben.

Lediglich 6 Prozent der deutschen Konsumenten geben ihr Fremdkapital für Urlaub und Reisen aus.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, nicht gleich das erstbeste Kreditangebot in Anspruch zu nehmen. Vielmehr sollte auch das Kleingedruckte des Kreditvertrages in Augenschein genommen werden. Verbraucher mit negativer Bonität haben im Allgemeinen nur unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, einen Kredit bewilligt zu bekommen. In Anbetracht dessen neigt manch einer dazu, einen so genannten Schufa-freien Kredit zu beantragen. Sicherlich erfolgt bei dieser speziellen Kreditvariante keine Überprüfung der Bonität. Allerdings zeichnen sich derartige Kredite unter anderem durch folgende Nachteile aus:

Schufa-freie Kredite sind generell erheblich teurer, als es bei klassischen Finanzierungsmodellen der Fall ist. Auf diese Weise wollen sich die Kreditgeber gegen einen eventuellen Ratenrückzahlungsausfall absichern.

Viele Kreditinstitute, die Schufa-freie Kredite vergeben, haben ihren Unternehmenssitz im Ausland. Gesetzt den Fall, dass es zu Schwierigkeiten oder Problemen kommt, beispielsweise bei der Abrechnung oder der Kreditauszahlung, ist es oft schwierig, die Hauptverantwortlichen ausfindig zu machen.

Fazit

Dispositionskredite sollten nach Möglichkeit unverzüglich durch günstigere Ratenkredite abgelöst werden. Wer sich bei der Auswahl des passenden Kredites nicht ganz sicher ist, kann online bei einem Anbieter wie smava auf eine große Angebotsvielfalt zurückgreifen. Fast jedem Kreditwunsch kann heute entsprochen werden – eine entsprechende Bonität vorausgesetzt.