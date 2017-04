Sie sind ein ständiger Begleiter in Kindertagen und dabei zum Leidwesen der Eltern auch noch ziemlich hartnäckig: Flecken gehören zum Kinderalltag dazu. Doch was hilft wirklich gegen die gängigsten Flecken auf Kinderkleidung? Hier ein paar praktische Tipps, wie man die Kleidung wieder sauber bekommt. ✓ Flecken-ABC

Süß und saftig: Lebensmittelflecken

Wenn die Kleinen sich den Trauben- oder Blaubeersaft selbst einschütten wollen oder der Schokoriegel in der warmen Hand schmilzt, lauert der gemeine Fleckenteufel schon auf seine Chance. Flecken, die von Lebensmitteln stammen, sind besonders hartnäckig und sollten daher möglichst schnell behandelt werden. Ein ausführliches Flecken-ABC vom Nagellack bis zum Sekundenkleber gibt es im Folgenden zu finden. Hier sind sämtliche Fleckenarten und Strategien zu deren Beseitigung aufgeführt.

Dank ihrer intensiven Farben sind Flecken, die von roten Säften, Tomatensoße und Ketchup stammen, nicht zu übersehen. Frische Flecken sollte man sofort mit lauwarmem Wasser und etwas Seife auswaschen. Die anschließende Maschinenwäsche kann bereits viele Flecken beseitigen. Bei eingetrockneten Flecken können ein paar Spritzer Zitronensaft oder Essig vor der Wäsche Wunder wirken. Auch ein Bad in der Sonne lässt hartnäckige Obstflecken verblassen. Allerdings bleicht die Sonne auch dunkle Farben aus.

Kakaoflecken sind lange nicht so schlimm, wie sie aussehen. Wenn sie noch frisch sind, können sie mit kaltem Wasser und mildem Spülmittel herausgewaschen werden.

Gegen Schokolade auf Kinderkleidung hilft am besten ein Bad in lauwarmer Milch. Nach einer intensiven Spülung mit klarem Wasser ist der Schokofleck schnell Geschichte. Ist der Fleck bereits getrocknet, kann er vorsichtig mit einem Messer vom Stoff gekratzt werden und dann in einer Mischung aus diesen Zutaten eingeweicht werden.

Mittel gegen Schokoladenflecken:

10 Esslöffel Wasser

½ Teelöffel Alaun

½ Teelöffel Weingeist

Nach dem Einweichen sollte das Kleidungsstück mit Seife ausgewaschen werden, bevor es dann in die Waschmaschine wandert.

Kaugummiflecken sind äußerst unangenehm. Sie lassen sich nur entfernen, wenn sie hart und spröde sind. Dafür legt man das Kleidungsstück für ein paar Stunden in die Gefriertruhe. Danach können die klebrigen Reste stückweise abgebrochen werden. Eventuell kann man ein wenig Benzin oder Spiritus zur Hilfe nehmen, um besonders hartnäckige Stückchen zu entfernen.

Flecken nach dem Matschen

Im Sand buddeln, mit Schlamm werfen, übers Gras kullern – Kinder lieben es, die Welt draußen zu entdecken. Da bleiben Flecken auf der Kleidung oft nicht aus, gerade wenn die Matschhose ihren Einsatz verpasst hat.

Grasflecken gehören zu den hartnäckigsten Flecken, die sich Kinder beim Spielen in der freien Natur einhandeln können. Wenn die Jeanshose mit grünen Flecken übersät ist, lassen sich diese prima entfernen, wenn man sie vor der üblichen Wäsche mit etwas Essigessenz einreibt. Bei anderen Textilien empfiehlt sich eine Behandlung mit Spiritus, Zitronensaft oder Glyzerin.

Ein ähnliches Vorgehen hilft auch gegen Matschflecken: Eine intensive Vorbehandlung mit Gallseife oder Spülmittel beseitigt den gröbsten Schmutz. Die beste Wirkung wird erzielt, wenn man das Kleidungsstück einige Tage in Waschmittel einweicht, bevor es schließlich möglichst heiß in der Maschine gewaschen wird.

Flecken nach dem Malen

Wenn kleine Künstler vergessen, bei ihren kreativen Aktivitäten einen Malkittel zu tragen, sind Flecken beim Malen und Basteln meistens vorprogrammiert.

Wasserfarben zählen dabei zur harmlosen Variante der Fleckenarten bei Kleinkindern. Frisch lassen sie sich mit reichlich kaltem Wasser gut entfernen. Wichtig ist, dass sie vor der Maschinenwäsche ausgespült werden. Gleiches gilt für Mehlfarbe und Fingerfarbe.

Flecken, die durch Filzstifte und Kugelschreiber entstehen, benötigen eine aufwändigere Behandlung. Zum Entfernen der Flecken kann man es mit diesen Hilfsmitteln probieren:

Milch

Nagellackentferner

Zitronensaft

Spiritus

Haarspray

Bei empfindlichen Stoffen wie Seide oder Viskose sollte man allerdings auf die Behandlung mit aggressiven Flüssigkeiten verzichten. Es ist zudem empfehlenswert, die Farbechtheit des Stoffes zu prüfen, damit neben dem Fleck nicht auch die Farbe ausgewaschen wird.