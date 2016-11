Die schönsten Geschenkideen für Jungen

Das Jungen zum Geburtstag oder zu Weihnachten weder kratzige Socken noch selbst gestrickte Pullover geschenkt bekommen möchten, ist bekannt. Größerer Beliebtheit erfreuen sich Geschenke für echte kleine Männer. Doch nicht immer muss es Technik sein. Auch praktische und immaterielle Dinge sind hervorragend als Geschenke für Jungen geeignet. Eine Übersicht mit Geschenkideen für Jungen in einem kleinen Ratgeber zusammengefasst.

Lassen Sie sich inspirieren von diesen Geschenkideen für Jungen:

1. Verschenken Sie gemeinsame Zeit

Von Papa etwas lernen, Mama beeindrucken und den ganzen Tag in Bewegung bleiben: Viele Jungen sind Energiebündel und freuen sich über einen abwechslungsreichen Ausgleich zum langwierigen Schulalltag – wenn sie denn bereits Schüler sind. Dafür ideal und sehr gute Geschenkideen für Jungen sind Ausflüge mit der Familie – zum Beispiel zu einem Indoor-Spielplatz, in einen Kletterwald, zur Go-Kart-Bahn oder in einen Freizeitpark. Bei naturbegeisterten Jungen sind Kanutouren und Survival-Trainings ein gern angenommenes Geschenk. Auch spezielle Urzeitparks und Dinosaurierparks sind stets beliebt.

2. Geht immer: alles was Räder hat

Fahrbare Untersätze als Geschenke für Jungen kommen gut an. Während elektrisch betriebene Fahrzeuge leider weder Beweglichkeit noch Fitness trainieren, vereinen pedalbetriebene Go-Karts von Marken wie Kettcar die für Kinder so wichtigen Bewegung mit ausreichend Action – gesehen bei https://gokart-profi.de/. Die Fahrzeuge gibt es nicht nur mit Straßenbereifung, sondern auch in geländetauglicher Version. Empfehlenswertes Zubehör: Gummistiefel und Regenjacke.

3. Ferngesteuerte Kinderträume

Jungs lieben es, Hubschrauber, Rennwagen, Boote oder Drohnen zu steuern. Am besten als Geschenke für Jungen sind Einsteigermodelle geeignet, die beim Absturz keinen großen Schaden verursachen können. Sehr beliebt und auf vielen Wunschzetteln zu finden sind Drohnen. Für sie gelten jedoch strenge Vorschriften. Die Verantwortung sollte deshalb immer mitfliegen und der Beschenkte mindestens sieben Jahre alt sein. Weitere Geschenketipps rund um Technik hält auch der folgende Beitrag bereit: https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article149604545/Mit-diesen-Geschenken-machen-Sie-Kinder-gluecklich.html

4. Verschenken Sie ein Hobby

Gibt es ein Hobby, das der Junge schon lange ausüben möchte, für das er aber immer noch nicht im Verein angemeldet ist? Fehlen die Gitarre, die Fußballschuhe oder der Trainingsanzug? Dann ist das für Sie eine gute Gelegenheit, tätig zu werden. Sie können die fehlende Ausrüstung schenken, den ersten Mitgliedsbeitrag finanzieren oder den Beschenkten zum Probetraining begleiten. Auf diese Weise verschenken Sie etwas, an dem der Junge langfristig Spaß hat. Ganz nebenbei geben Sie ihm die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Sozialkompetenzen auszubauen. Ein Geschenk mit Zukunft.

5. Die eigenen vier Wände

Benjamin Blümchen an der Wand, ein Gitterbett, das Unfälle verhindert und ein großer Spielteppich mitten im Raum: So kann ein schön eingerichtetes Kinder- bzw. Jungenzimmer aussehen – aber nicht mehr, wenn das Kind seinen achten Geburtstag feiert. Spätestens dann ist es Zeit für eine Neugestaltung. Ein anderes Bett muss her, die Tapete darf cooler werden und die Einrichtung jugendlicher. Sind die anstehenden Umbaumaßnahmen umfangreich, übernehmen idealerweise mehrere Geburtstagsgäste jeweils einen Teil der Kosten. Sprechen Sie sich vorher mit den Eltern und anderen Verwandten oder Freunden ab, die sich womöglich ebenfalls beteiligen möchten und auf der Suche nach einer Geschenkidee sind, um eine möglichst umfassende Renovierung zu ermöglichen. Ist das Kind besonders handwerklich begabt, können Sie ihm auch den ersten eigenen Werkzeugkasten schenken.

Nutzen Sie einen dieser Tipps, um das richtige Geschenk für einen Jungen zu finden!

Weitere Ideen für Jungengeschenke: