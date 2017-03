Haare kämmen: verfilzte Kinderhaare wieder kämmbar machen und entwirren

Kinder sind im immer in Action: In der Kita wird mit dem Fahrrad hin und her gerast, es wird schnell mal hier, mal da ein Purzelbaum geschlagen und gezeigt wie toll man sich die Haare eindrehen kann. Insbesondere bei Mädchen mit sehr langen Haaren wird durch die Herumtoberei das Haare kämmen zum großen Problem. Auch bei kleinen Lockenköpfen ist das Kämmen und Frisieren meist eine tränenreiche Action durch entstandene Knoten. Doch was können Eltern gegen verfilzte Haare bei Kindern tun?

Verfilzte Haare – was tun?

Verfilzte Haare kämmen ist eine Qual, da geht es den Eltern nicht anders, als ihren Kindern. Doch wie lassen sich verknotete Haare lösen und entwirren?

Tipp 1: Shampoo in Kombination mit Spülung Der Haarwaschprozess dauert durch das Auftragen und Einwirken der Spülung etwas länger, vereinfacht aber im Anschluss das Haare kämmen deutlich. Bei widerspenstigem Haar hilft es, wenn man nach Auftragen der Spülung mehrmals durch die nassen Haare mit den Fingern oder einen Kamm durchgeht. Wichtig ist Produkte ohne Silikone zu verwenden, so wird die Kopfhaut der Kleinen geschont. Das Prozedere ist insbesondere bei Kindern mit Locken zu empfehlen, welche besonders schnell zum Verknoten neigen.

Tipp 2: Beim Shampoo auftragen Verwirrungen vermeiden Für den Nachwuchs gehört zum Haare waschen viel Schaum und eine sanfte Kopfmassage dazu, dennoch sollte man beim Shampoo Auftragen versuchen die Haare nicht zu sehr zu wirbeln. Oft ist beim Shampoo weniger auch mehr. Beim Haare trocknen sollte auf Rubbeln verzichtet werden, da dieser Vorgang die Haarstruktur zu sehr aufraut. Ein sanftes Tupfen und leichtes Wringen beugt verfilzten Haaren nach dem Waschen vor.

Tipp 3: Entwirr Spray verwenden Oftmals verfilzen Haare auch durch das Schlafen. Abhilfe kann ein Entwirr Spray schaffen. Dieses einfach auf den verfilzten Knoten sprühen und einwirken lassen. Wichtig ist, dass das Spray nicht in das Haar einmassiert wird – dies könnte nämlich zusätzlich zu weiteren Verknotungen führen. Nach der Einwirkzeit sollte man einen breitzinkigen Kamm nehmen und am unteren Ende des Haarknotens beginnen das Geflecht langsam auszukämmen. Nach Bedarf muss der Vorgang mit dem Spray wiederholt werden. Bei stark verfilzten Haaren kann es auch hilfreich sein das Spray über Nacht einwirken zu lassen.

Tipp 4: Haare im Alltag zusammenbinden Verfilzungen in den Haaren entstehen am Häufigsten, wenn sie offen getragen werden. Abhilfe kann geschaffen werden, indem du deinem Kind die Haare zusammenbindest. Ein einfacher Pferdeschwand oder geflochtener Zopf reicht aus. Nicht jede Mutti ist ein Haarkünstler.

Die richtige Pflege Trockenes Kinderhaar neigt besonders stark zum Verknoten – regelmäßiges Pflegen ist deshalb wichtig. Eine feuchtigkeitsspendende Pflegelotion eignet sich zum Vorbeugen deshalb besonders gut. Auch werden positive Erfahrungen mit Avocado berichtet. Dazu wird diese mit Milch vermischt und in die Kinderhaare einmassiert – nach circa 15 Minuten einfach ausspülen. Darüber hinaus kann der Haarpflege ein Teelöffel Olivenöl hinzugegeben werden.

Mit diesen Tipps macht der Gang in die Badewanne und das anschließende Haare kämmen den Kindern hoffentlich wieder Spaß. Was tut ihr gegen verfilzte Haare – habt ihr eine bestimmte Taktik beim Kämmen – wie löst ihr die verknoteten Haare?