Zuckertüte: Anleitung mit Tipps und Ideen für die Schultüte

Zuckertüten und Schultüten sind für Schulanfänger ein wichtiger und verbreiteter Brauch. Bereits Erich Kästner beschreibt in seinem autobiografischen Kinderbuch Als ich kleiner Junge war seinen ersten Schultag mit einer Zuckertüte. Wenn es jedoch um das Befüllen der Schultüte geht, fehlt es vielen Eltern an Ideen, für eine tolle und lustige Füllung, die beim Kind auch wirklich ankommt. Früher war die Zuckertüte mit Nüssen, Trockenfrüchten und Süßigkeiten gefüllt. Heute wird die Schultüte darüber hinaus auch mit anderen kleinen Geschenken befüllt. Es gibt viele Ideen für die Schultüte, die auch wirklich Sinn ergeben. Sinnvoll sind in jedem Fall nützliche Kleinigkeiten, die ggf. auch den Einstieg in den Schulalltag erleichtern. Deshalb haben wir ein paar kreative Ideen für die Zuckertüte gesammelt und hier für euch aufgelistet. Außerdem findet ihr neben Inspirationen und Ideen auch eine Anleitung zum Füllen der Schultüte. Damit wird die Einschulung zum vollen Erfolg!

Ideen zum Füllen einer Schultüte

Nützliche Schulsachen Stundenplan

Buntstifte

Bleistifte

Filzstifte

Füllfederhalter

Füller

Lineal

Radiergummi

Muttiheft

Brotdose

Brotbüchse

Obstdose in Bananenform oder Apfelform

Trinkflasche

Federtasche

Federkästchen

Federmappe

Lupe

Buch für Leseanfänger

Adressaufkleber für die Schulsachen

Stempel mit Name und Adresse

Schere

Scherenhülle

Leim

Anspitzer

Büroklammern

Tacker

Papier

Malblock

Schreibblock

Notizzettel

Notizbuch

Hefte

Locher

Lesezeichen

Uhr

Wecker

Grundschulduden

Rechenschieber

Rechenrahmen

Kinder-Lexikon

Kinder-Atlas Kleidung T-Shirt für den Schulsport

Hose für den Schulsport

Schuhe für den Schulsport

Regenponcho

Regenschirm

Portemonnaie

Geldbeutel

Brustbeutel

Cap mit Namen

Taschenlampe

Reflektoren für den Schulweg

Haarspangen

Haargummis

Haarreif

Schlüsselband

Schlüsselanhänger Spielzeug Gesellschaftsspiel

Kartenspiel

Bastelsachen

Ball

Sprungseil

Gummitwist

Jo-jo / Yo-Yo

Spielzeugauto

Kleine Tafel und Kreide

Murmeln

Seifenblasen

Frisbee

Fingerfarben

Kamera für Kinder

Einwegkamera

Knete

Lego

Playmobil Naschereien und Süßigkeiten Buchstabenkekse

Buchstabensuppe

Russisch Brot

Bonbons

Schokolade

lose verpackte Süßigkeiten

Brause

Weingummi

Gummibären

Lakritz

Lutscher

Schokoriegel

Müsliriegel

Sesamriegel

Kaugummis

Kekse

Vollkornkekse

Cracker

Popcorn

Äpfel

Birnen

Trockenfrüchte

Nüsse

Studentenfutter

Überraschungs-Ei

Mäusespeck

Gebrannte Mandeln

Erdnüsse

Walnüsse

Haselnüsse

Macadamianuss

Pistazien

Cashewnüsse

Wunderkugeln Gutscheine Gutschein für Zoobesuch

Gutschein für Schwimmbadbesuch

Gutschein für Freizeitparkbesuch

Gutschein für Kino

Mitgliedschaft in einem Sportverein

Schwimmkurs

Abo für eine Kinderzeitschrift Sonstiges Poesiealbum

Stickeralbum

Sticker

Kuscheltier

Glücksbringer

Talismann

Hörspiel

Rätselheft

Bilderbuch

Malen nach Zahlen

Kinderpflaster

Spardose für erstes Taschengeld

Tasse mit Aufdruck

Globus

LÜK Heft

LÜK Kasten

Badekugeln

Badekristalle

Badeschaum

Die Schultüte richtig packen

Wenn genug Ideen für die Schultüte bzw. Zuckertüte gesammelt wurden, geht es darum, die Tüte richtig zu packen. Dabei ist vor allem zu beachten, dass die Spitze der Schultüte leicht wegknicken kann und deshalb gut ausgefüllt sein soll. Etwas stabiles, wie ein großer Stift oder ein kleiner Regenschirm sind für die Spitze bestens geeignet. Die schweren Geschenke sollten für eine sinnvolle Gewichtsverteilung im unteren Teil der Schultüte Platz finden. Empfindliche Dinge werden im oberen Teil verstaut, damit diese nicht zerbrechen oder gedrückt werden. Die Lücken zwischen den Überraschungen können mit Süßigkeiten oder buntem Papier gefüllt werden, damit der Inhalt nicht durcheinander gerät. Die Geschenke können alle einzeln in Geschenkpapier gewickelt werden, um die Spannung beim Auspacken zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Schultüte nicht zu schwer ist, damit das Kind sie ordentlich tragen kann. Der Inhalt sollte nicht aus der Tüte herausragen, damit das dünne Krepppapier nicht reißt.

Sachen für die Schultüte

Ideen für das Füllen der Zuckertüte sind nicht immer leicht zu finden. Jedoch ist der Kreativität beim Befüllen kaum eine Grenze gesetzt. Sachen für die Schultüte sollten nur nicht zu schnell verfallen, zum Beispiel bei großer Hitze während der Einschulung. Schokolade und Süßigkeiten sollten deshalb separat verpackt sein. Doch was kommt sonst noch rein? Über Geschenke freuen sich die angehenden Schulkinder immer, doch macht es vor allem Sinn, wenn diese auch praktisch sind. Gerade beim Schulanfang werden viele nützliche Dinge benötigt, die später den Schulalltag versüßen sollen. Jungen lieben Federkästchen, -mappen, Stifte und Hefte welche „männlich“ wirken. Mädchen bevorzugen in diesem Alter häufig Produkte mit Tieraufdruck in den typischen Klischeefarben. Gutscheine „on top“ kommen immer als Zusatz gut an. Viele weitere Vorschläge zum Zuckertüte füllen könnt ihr der Liste oben entnehmen. Damit wird das Schultüte Füllen zum Kinderspiel.