Ab einem gewissen Alter sollten die Eltern nicht mehr alleine bestimmen. Dies trifft auch bei einem Jugendzimmer zu, denn hier sollen sich die Jugendlichen frei entfalten können und natürlich auch wohlfühlen. Gemeinsam das Jugendzimmer einrichten kann wirklich Spaß machen, wenn sich alle Parteien einmal gemeinsam umsehen und bereit sind Kompromisse zu schließen. Deshalb haben wir ein paar schöne Einrichtungsbeispiele und Einrichtungsideen sowie Gestaltungstipps für euch gesammelt. So könnt Ihr gemeinsam einen wunderbaren Rückzugsort für die Jugendlichen schaffen, wo auch ausreichend Stauraum und Platz zum Lernen vorhanden ist.

Tipp Schaue doch einmal in unserem Ratgeber-Dossier Jugendzimmer vorbei, hier erhältst du noch mehr Dekoideen und Einrichtungsideen, zum Jugendzimmer gestalten, einrichten und dekorieren – auch mit Einrichtungsbeispielen und Erfahrungen von anderen Eltern.

Selbstverständlich soll das Zimmer der Schulkinder auch praktisch sein, Platz zum Lernen bieten, genauso wie gemütliche Elemente enthalten. Daher ist es hier wichtig, dass die Jugendlichen mit entscheiden dürfen, auch wenn die Eltern während der Pubertät noch Regeln und Grenzen aufzeigen müssen. Doch können wir nicht immer einschätzen, was während der Pubertät im Gehirn unserer Kinder passiert. Deshalb sollte – wie die Erfahrung zeigt – die Möbelauswahl, aber auch die Wahl der Dekoration, gemeinsam mit den Kids getroffen werden.

Zusammen (das Jugendzimmer einrichten), so sind wir stark

Sucht gemeinsam mit dem jungen Erwachsenen die Farben für die Wand genauso wie die Möbel aus. Vielleicht helfen unsere Einrichtungsideen dabei. Das vermeidet Streitereien, ebenso wie das ein Kind sein Zimmer nicht mag. Natürlich muss das Zimmer nicht mehr den Eltern gefallen, sondern alleine dem Jugendlichen. Dazu gehört natürlich auch die Deko und ausreichend Platz für Bücher oder CDs unterzubringen. All dies immer mit dem Aspekt, dass alles gut aussehen und praktisch sein muss. Die Möbel fürs Jugendzimmer müssen nicht mehr mitwachsen. Sie sollten robust und praktisch sein. Die Schränke müssen – vor allem bei Mädchen – ausreichend Platz für Kleidung haben. Ein ordentlicher Schreibtisch ist Pflicht. Die Jugendzimmer Einrichtung für Jungen sollte möglichst praktisch sein, um Unordnung zu vermeiden. In Jedem Fall muss auch Stauraum für all die Schulsachen in ausreichendem Maße vorhanden sein. Denn: Ein Jugendzimmer einrichten und gestalten bedeutet immer auch in die Schulleistungen und Ordnung in der Zukunft zu denken.

Viel Stauraum ist bei Jugendlichen gefragt

Selbstverständlich muss der Jugendliche auch ein Bett haben, doch oftmals ist der Platz im Kinderzimmer mehr als beengt. Hier kann ein Hochbett die ideale Lösung sein, um auch bei kleinen Zimmern Stauraum zu schaffen. Unter dem Bett ist dann vielleicht auch Raum, um den Schreibtisch unterzubringen. So bleibt dann mehr Platz für eine Sitzkombination, wo mit den Freunden gemütlich abgehängt werden kann. Natürlich dürfen auch ein Kleiderschrank und eventuell Kommoden nicht fehlen, wenn das Jugendzimmer eingerichtet wird. Die Ordnung im Zimmer kann nur gehalten werden, wenn alles seinen Platz findet. Ansonsten sieht das Zimmer immer unordentlich aus, was dann nicht im Sinne von allen ist.

Im Jugendzimmer wird gelebt

Was beim Einrichten der Zimmer junge Kinder noch einfach war, ist nun etwas schwieriger. Denn in einem Jugendzimmer wird richtig gewohnt. Also sollte auch die Jugendzimmer Einrichtung dementsprechend sein. Sitzsäcke sind sehr beliebt, denn darauf kann so richtig „gelümmelt“ werden. Aber auch ein Schlafsofa kann eine sehr sinnvolle Idee sein, gerade wenn dann mal Freunde über Nacht bleiben. Tipp: Eine „Chillecke“, um vom Schulalltag zu Entspannen kommt immer gut an. All dies sollte berücksichtigt werden, damit der Jugendliche auch gerne in seinem Zimmer wohnt. So darf auch der Couchtisch nicht fehlen, damit hier Getränke oder auch Snacks abgestellt werden können. Beim Bodenbelag scheiden sich die Geister. Ein Teppich ist zwar nicht immer praktisch, da Jugendliche auch gerne einmal auf dem Boden sitzen jedoch häufig sinnvoll. Das Jugendzimmer einrichten bedeutet also auch an Gemütlichkeit zu denken – eine Wohlfühloase zu schaffen. Moderne Tapeten fürs Jugendzimmer mit floralem Muster sind „in“. Das Design sollte auch dem Charakter des Jugendlichen entsprechen. Die Farbwahl sollte in jedem Fall gemeinsam getroffen werden. Modetrends, was bei Jugendlichen und Teenagern gerade angesagt ist, sollten dabei berücksichtigt werden. Dabei geht es weniger um Modemarken, als die Wahl der Farben – denn nur was auf dem Schulhof als „cool“ gilt wird von den Pubertierenden beim Jugendzimmer einrichten akzeptiert. Gleiches gilt für Dekoideen, welche übrigens auch nicht immer teuer sein müssen. Die Jugend ist kreativ und findet schnell selbst günstige Lösungen. Einrichtungsbeispiele sind auch im Internet zu finden.

Schrankmodule für die individuelle Einrichtung eines Jugendzimmers

Beispiel für eine praktische Einrichtungsidee: Modulschränke und Schrankmodule. Diese Module lassen sich individuell gestalten, oder auch einfacher vergrößern und umstellen. Ein Jugendzimmer einrichten ist somit leicht und ganz so wie es gerade gewünscht wird. Denn Jugendliche ändern bekanntlich gerne mal ihre Meinung, was andere Möbel dann nicht zulassen. Module können also den Wünschen entsprechen, ohne dass gleich ein neues Zimmer gekauft werden muss. Regale und eine Pinnwand dürfen ebenfalls nicht fehlen. Bei der Dekoration sollten sich Eltern komplett raushalten, das schaffen die jungen Menschen ganz alleine. Trotzdem sollte das Zimmer nicht von Dekogegenständen überladen sein. Die besten Dekoideen werden von den Kindern selbst gefunden, da helfen auch die verschiedensten Gestaltungstipps nichts. Die Möbel fürs Jugendzimmer sollten natürlich immer gemeinsam ausgesucht werden – egal, ob es dann letztendlich nostalgisch eingerichtet, modern oder ganz individuell und persönlich vonstattengeht.