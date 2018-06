Wie unterscheidet sich ein amerikanischer Familienvater von seinem deutschen Pendant nach der Geburt seines ersten Kindes? Während der frisch ernannte deutsche Familienvater Deutsche für Glück außer sich ist, verlässt der amerikanischer Familienvater schnurstracks das amerikanische Krankenhaus, geht zu einem der unzähligen privaten und staatlichen Kreditvermittler und schließt erst einmal einen College-Sparplan für sein Kind ab…

Manch einer mag darüber lachen, genauso wie man derzeit häufiger über die sinnvollen bzw. sinnlosen Tweets des amerikanischen Präsidenten lächelt…. Aber, anders als in den Deutschland, sind sich die amerikanischen Familien ihrer Verantwortung hinsichtlich der Ausbildung bewusst: Der spätere (finanzielle) Erfolg im Leben hängt dort eklatant von der Wahl der Ausbildungsstätte ab.

Auch, wenn bei weitem in Deutschland nicht alles rosig ist: Rein vom Grundsatz stehen (derzeit noch) alle Ausbildungswege jedem Auszubildenden und Studenten frei. Doch wie lange wird dieses „Ausbildungs-Schlaraffenland“ in Deutschland noch anhalten? Werden unsere Kinder in 18 Jahren noch überall auf Kosten aller (des Steuerzahlers) studieren oder eine Ausbildung machen können oder werden dann flächendeckend Studiengebühren eingeführt? Die Politiker können es noch lange versichern, dass sie die Gebührenfreiheit des Erststudiums nicht antasten werden – ich wäre mir da nicht mehr so sicher, wenn ich mir da beispielsweise die aktuelle Situation um die Kitas in Deutschland ansehe.

Es gilt daher, schon früh mit einem Vermögensaufbau zu beginnen, sodass das Kind später zu Beginn seines Studiums die gleichen Chancen hat, wie andere Kinder, denen das Geld schon „in die Wege gelegt wurde“. Doch was tun in Niedrigzinszeiten?

Auch, wenn ihr Bankberater Ihnen vom Devisenmarkt als Anlagemöglichkeit abrät (womöglich, weil er Ihnen eher einen teuren Fondssparplan der Hausbank verkaufen möchte, der nur hohe Gebühren und wenig Ertrag bietet): Mit einem Forex-Partner wie iFOREX können Sie, trotz des höheren Risikos am Devisenmarkt, beruhigt investieren. Es sprechen zahlreiche Vorteile:

iFOREX stellt die weltweit führende Handelsplattform für Differenzkontrakte (CFDs) dar. Im Devisenmarkt geht es nicht darum, Devisen zu erwerben und sie sofort für eine Anschaffung wieder auszugeben. Vielmehr versuchen Sie, eine Währung zu einem günstigeren Kurs zu kaufen und sie später zu einem teureren Kurs zu verkaufen.

über 90 verschiedene Währungspaare Zugriff und können diese handeln. Dabei ist es etwa nicht notwendig, sich telefonisch an einen spezialisierten Broker zu wenden. Sie können bequem von Ihrem Smartphone (oder einem Internetbrowser) Kauf- und Verkaufsorder platzieren.

iFOREX greift auf eine spezielle Sicherheitslösung zurück, die es gerade im Hinblick auf den Vermögensaufbau zu einem Werkzeug werden lässt, welches man durchaus in Betracht ziehen sollte: den sogenannten Margenschutz in Echtzeit. Dieser Schutz gewährleistet die Einhaltung der vom Nutzer gesetzten Limits. Er ergreift automatisch Maßnahmen zum Risikomanagement, sodass ein Minussaldo verhindert wird.

Im Rahmen der umfangreichen iFOREX-Schulungsmaterialien stehen Videos und schriftliche Unterlagen zur Verfügung, welche einem die Funktionsweise des Devisenmarktes auf anschauliche Weise erläutern. Ein weiterer Punkt, der im Rahmen eines Risikomanagements für iFOREX spricht, ist folgender, ist Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF). Sollte also der unwahrscheinlich Fall eintreten, dass iFOREX nicht in der Lage wäre, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, haben Kunden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Anspruch auf Entschädigung. Wie gerne hätte man sich so einen Schutz bloß beim Konkurs der Lehman Brothers Bank gewünscht.

Weiter geht’s hier: Finanzratgeber für Familien.