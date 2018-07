Kinderzimmer für 2 Kinder einrichten – so geht‘s

Früher war es keine Seltenheit, dass zwei oder mehrere Geschwisterkinder sich ein Zimmer teilen. Heutzutage denkt man, dass der Nachwuchs seinen eigenen Bereich braucht. Aber hat ein Kinderzimmer für Zwei nicht auch Vorteile? Auf jeden Fall. Sie sparen Platz, denn Wohnraum ist in Deutschland begrenzt und falls Sie nicht glücklicher Besitzer von einem riesigen Eigenheim sind, müssen Sie oft mit Wohnungen vorlieb nehmen in denen nur ein Kinderzimmer vorgesehen ist.

Allerdings nicht nur platz-technisch ist ein Zweier-Kinderzimmer vorteilhaft, sondern es kann auch eine Bereicherung für die Kleinen sein. Nicht alleine schlafen müssen und gemeinsam spielen können. Allerdings sollten Sie als Elternteil darauf achten, dass sich die Geschwister gut verstehen und auch das Alter spielt eine wichtige Rolle. Je jünger die Kinder desto einfacher ist es für sie, zusammen in einem Zimmer zu leben. Gerade Teenager wünschen sich lieber mehr Freiraum und auch großer Altersunterschied bei Geschwistern führt oft zu Konflikten.

Mit folgenden Tipps, Ideen und Inspirationen möchten wir Ihnen bei der Einrichtung und Gestaltung des Kinderzimmers helfen.

Gibt es Alternativen zum Zweibettzimmer?

Falls Ihr Sohn oder Ihre Tochter grundsätzlich eine Abneigung gegen das Zusammenleben mit einem Geschwisterkind haben, sollten Sie sich überlegen, ob Sie in Ihrem Zuhause nicht einen Raum entbehren können. Manchmal entscheiden sich Eltern das Wohnzimmer in einen Wohn- Schlafraum umzufunktionieren und stellen ihr eigentliches Schlafzimmer einem Kind zur Verfügung. Oder man kann einen sehr großen Raum in zwei kleinere Zimmer mit einfachen Mitteln umwandeln. Schauen Sie sich Ihre Räumlichkeiten genau an, vielleicht kommt Ihnen eine zündende Idee.

Das Kinderzimmer für Zwei erweitern

Bei einem doppelt belegten Kinderzimmer macht man sich eventuell Sorgen, die Kinder könnten zu wenig Platz zum Spielen und Toben haben. Also sollte man Freiräume zum Spielen schaffen.

Wie wäre es dann, wenn Sie einen wenig genutzten Raum, es kann auch der Hobbykeller sein, in ein Spielzimmer umfunktionieren? Der Kleiderschrank im Kinderzimmer nimmt zu viel Platz weg, so dass der Nachwuchs sich nicht ausbreiten kann. Warum also den Schrank nicht in einen großen Flur oder in das Elternschlafzimmer umquartieren.

Erledigen Ihre Kinder die Hausaufgaben in ihrem Zimmer, könnten Sie sich auch überlegen die Schreibtische an einem anderen Ort unterzubringen, so dass die Fläche insgesamt im Kinderzimmer größer wird. Es kann auch für das Lernverhalten des Kindes vorteilhaft sein, wenn es an einem ruhigeren Ort seine Hausaufgaben macht, während Schwester oder Bruder im Zimmer toben wollen.

Gemeinsamkeit oder Trennung?

Sie haben sich entschieden, Ihre Kinder sollen gemeinsam in einem Kinderzimmer leben. Nun fragen Sie sich, wie kann ich das Zweier-Zimmer am besten gestalten, so dass es jedem gerecht wird?

Sie kennen Ihre Kinder am besten. Sind die beiden Geschwister ähnlich gestrickt, haben Sie gleiche Interessen? Ist der Altersunterschied gering und machen sie ihre Hausaufgaben zur gleichen Zeit? Falls Sie diese Fragen mit Ja beantworten, können Sie das Kinderzimmer als eine Einheit gestalten. Die Kinder stören sich nicht gegenseitig und spielen gerne zusammen.

Sind die Geschwister allerdings sehr verschieden, sei es vom Temperament, Interessen, schulischer Werdegang oder Alter, ist ein Zimmer, das auf dem Prinzip Trennung aufbaut, besser geeignet. Mit einfachen Mitteln kann ein gemeinsames Zimmer in zwei Bereiche aufgeteilt werden.

Kinderzimmer für Zwei als Einheit

Ihr Nachwuchs harmoniert wunderbar zusammen und mag die Gegenwart des Anderen. Das sind beste Voraussetzungen um das Zweier-Zimmer als Einheit einzurichten und zu gestalten.

Um ein einheitliches Gefühl in dem Zimmer zu erzeugen, verwenden Sie am besten die gleichen oder ähnlichen Farben. Kindermöbel und Textilien sollten über ein ähnliches Design verfügen, nur so wird ein harmonisches Bild erzeugt.

Der Raum strahlt nun Gemeinsamkeit und Harmonie aus, Ihre Kinder möchten aber trotzdem, dass sich ihre Sachen unterscheiden. So sehr Ihre Kinder mit den Geschwistern gut auskommen mögen, sie haben doch unterschiedliche Geschmäcker und Vorlieben. Nun müssen Sie nicht unbedingt verschiedene Möbel kaufen, sondern Sie können Kindermöbel von ähnlicher Machart verwenden, die sich aber farblich voneinander unterscheiden. Oder Sie bleiben bei der selben Farbe, wählen aber ein leicht abweichendes Design aus. Auch mit kleinen Details können Sie Akzente setzen und Ihren Kindern ihre eigenen Sachen zuordnen. Sei es durch Aufkleber mit unterschiedlichen Motiven oder verschiedenfarbige Möbelknöpfe.

Aber auch in der Wandgestaltung lässt sich einiges kreieren, so dass individuelle Bereiche entstehen können. Mit Wandstickern und Bordüren können Sie die Wände gestalten, wie Sie und der kleine Bewohner es sich wünschen. Es gibt sehr viele verschiedene Motive, die Sie an die Wand kleben können. Manchmal unterscheiden sie sich nur gering, so dass Sie zum Beispiel bei kleinen Pferdefreunden, Motivsticker in Pferdeform auswählen können, die aber farblich variieren. So behält das Kinderzimmer seine optische Harmonie und doch hat jedes Kind seinen eigenen Bereich.

Auch bei Textilien, wie zum Beispiel Bettwäsche und Gardinen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten ein einheitliches Bild zu schaffen und dabei trotzdem individuelle Akzente zu setzen.

Individuell

Falls sich Ihre Kinder einen stärker ausgeprägten Individualbereich wünschen, ist eine Trennung innerhalb des Zweier-Zimmers ratsam.

Zuerst sollten Sie darauf achten, dass Beleuchtung, Platz und Frischluft für beide, in gleichberechtigter Weise, zugängig sind. Darum prüfen Sie die räumlichen Gegebenheiten. Bekommt jedes Kind genug Tageslicht durchs Fenster? Ist eine ausreichende Belüftung für alle gegeben? Fühlt sich keines in seiner Freiheit eingeschränkt?

Haben Sie diese Punkte geklärt, ist es vorteilhaft zu schauen was der Raum an sich für eine praktische Trennung hergibt. Das können Nischen oder Erker sein. Haben Sie die räumlichen Gegebenheiten auf Tauglichkeit einer Abtrennung abgeklopft, können Sie auch Möbel zur Einteilung des Zimmers einsetzen. Besonders geeignet sind sogenannte Raumteiler, Regale zu beiden Seiten offen, die Licht- und Luftdurchlässig sind, aber optisch abtrennen.

Guter Kompromiss

Möchten Sie ein Mittelding zwischen den oben genannten Gestaltungsmöglichkeiten, bietet sich die Abgliederung bestimmter Bereiche an. So könnten Sie Schlafbereiche trennen, aber den Platz zum Spielen oder Arbeiten für beide Kinder als Einheit gestalten. Gerade für die Trennung der Schlafstätten gibt es viele und ansehnliche Konzepte. Sie stellen die Kinderbetten an der jeweils gegenüberliegenden Wand auf oder Sie entscheiden sich für ein Etagenbett, so dass auf horizontaler Ebene getrennt wird. Weitere Möglichkeiten wären, das Anbringen von einem Betthimmel oder schöne Vorhänge zwischen den einzelnen Schlafstätten. Diese haben den Vorteil, man kann sie nach Wunsch auf- oder zuziehen.

No Gos

Bei der Gestaltung Ihres Kinderzimmers können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Allerdings sollten Sie zwei Dinge beachten, damit die Ausstrahlung des Zimmers harmonisch bleibt. Decke und der Boden sollten einheitlich bleiben, das Zimmer würde ansonsten unruhig wirken. Natürlich können Sie Teppiche, in verschiedenen Farben und Formen, in das Kinderzimmer legen. Sie sollten dabei aber auf eine harmonische Farbkomposition achten. Decken sollten generell einheitlich, in Farbe und Beschaffenheit, innerhalb eines Raumes bleiben. Das lässt das Zimmer größer und ausgewogener erscheinen.

Kleiner Tipp: Raumplaner Software zur virtuellen Planung nutzen

Ein kleiner Tipp für viel beschäftige Eltern ist es sich eine Raumplaner Software zuzulegen, mit deren Hilfe man die Raumplanung der eigenen Wohnung virtuell durchführen kann. So spart man sich viel Zeit und Aufwand bei der Planung und kann auf dem Computer schnell unterschiedliche Einrichtungsvarianten miteinander vergleichen. Im Plan7Architekt ist dabei zum Beispiel eine Tageslicht-Simulation enthalten, mit deren Hilfe man die Möbelzusammenstellung so planen kann, dass maximal viel Licht ins Zimmer kommt.

Zusammenfassung

Bei dem Einrichten eines Schlaf- und Spielzimmers für zwei Kinder, gibt es einiges zu beachten. Wie gut kommen die Geschwister miteinander aus? Sollen Sie gemeinsam in einem Zimmer wohnen oder ist eine Separierung durch farbliche, dekorative Akzente erwünscht oder doch lieber eine Abtrennung durch einzelne Möbelstücke?

Schauen Sie sich den Raum gut an. Was bietet er von sich aus für eine Aufteilung an? Sind Nischen oder ein Erker vorhanden? Bekommt jedes Kind bei einer eventuellen Trennung genügend Tageslicht und frische Luft? Lassen Sie sich Zeit und wenn Sie zu einer Entscheidung gelangt sind überlegen Sie, wie Sie die individuellen Bereiche Ihres Nachwuchses gestalten möchten.

Möglichkeiten gibt es viele: Farbgebung, unterschiedliche Motivsticker an den Wänden oder doch Möbel mit unterschiedlichen Formen. Bei aller Aufteilung, die Sie sich in dem Kinderzimmer wünschen, sollten Sie das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren. Es sollte auf jeden Fall stimmig und geschmackvoll sein und sich gut in die Wohnung integrieren.