Kinderzimmer im Landhausstil gestalten

Insbesondere Eltern, welche ihre Wohnung oder ihr Haus ländlich stilisieren, möchten gern den gesamten Wohnraum passend einrichten. Dazu zählt dann auch das Kinderzimmer im Landhausstil zu gestalten. Doch wie kann der charakteristische Möbelstil aus dem Landhaus auf das Kinderreich übertragen werden?

Landhausstil im Kinderzimmer

Das Kinderzimmer sollte einer der Orte sein, wo ein Kind sich am wohlsten fühlt. Es ist das erste Zuhause des Kindes und sollte deshalb entsprechend seiner Bedürfnisse gestaltet werden. Gleichzeitig bekommen Eltern mit der Gestaltung des Kinderzimmers auch die Möglichkeit den Stil Ihres Kindes von Anfang an zu prägen. Wer sich für die Einrichtung und Dekoration des Kinderzimmers in Form des Landhausstils entscheidet, legt damit die Grundlage zu einer naturnahen Einrichtung, die oftmals in ländlichen Regionen genutzt wird. Damit steht die Einrichtung im Einklang zur Umwelt und stellt eine harmonische Schnittstelle dar.

Natürlich prägt die Umgebung ein Kind, was jedoch nicht heißt, dass dieses später den gleichen Stil bevorzugt. Auch sollten Eltern auf die Wünsche ihres Nachwuchses eingehen. Alle sollen sich wohlfühlen.

Landhausstil bedeutet „altmodisch“ oder auch „ klassisch“ zu gestalten

Für viele Familien zählt inzwischen eine klassische Einrichtung zum Einrichtungsstil der Wahl. „Altmodische“ Möbelstücke – oder welche zumindest so wirken – erinnern an die eigene Kindheit oder stellen eine Abgrenzung zur modernen Welt dar. Quasi: Eine Wohnidylle schaffen, welche den heutigen Alltagsstress vergessen lässt. So ist Vintage – wie man es auch gern nennt – ein absoluter Trend. Neben Möbeln vom Flohmarkt werden von bekannten Möbelherstellern aufwendige Möbelstücke dargeboten, welche exakt den Vorstellungen der heutigen Zeit entsprechen. So ist selbst einen günstige Einrichtung mit Nostalgie im Kinderzimmer möglich.

Das Landhauskinderzimmer: Wie sieht ein modernes Kinderzimmer im Landhausstil aus?

Der Landhausstil ist durch zahlreiche natürliche Holzdetails gekennzeichnet, denn Holz ist das Grundmaterial der Möbel, die im Landhausstil geschaffen sind. Zusammen mit Elementen aus Glas sorgt dieser Stil für ein robustes Ambiente, in dem Kinderspielzeuge, Schulbücher und Kuscheltiere Platz finden. Dazu sollte passend der Bodenbelag sowie die Tapete ausgewählt werden. Tapeten und Teppiche in Holzoptik sind ebenso zu finden, wie unifarbene Erdtöne, welche eine gemütliche Stimmung schaffen. Dementsprechend kann die Beleuchtung so gewählt werden, dass sie nur gewisse Teile des Raumes, beispielsweise den Schreibtisch für das Kind ausleuchten. Damit wird es urgemütlich und die Kinderzimmerbewohner werden sich umso wohler fühlen.

Ein Kinderzimmer im Landhausstil wird vielfach mit einem Himmelbett kombiniert. Bauernbetten sind aus robusten Holz, Eiche oder Fichte sowie mit einer dicken Matratze ausgestattet. Der Schreibtisch, der das Kinderzimmer fürs Kind auch nutzbar macht, muss über eine glatte Oberfläche verfügen. Deshalb eignet sich auch hier das Holz Eiche oder Birke besonders gut. Ein Stuhl kann aus Korb bestehen und mit einem Kissen zu einem gemütlichen Sitzplatz werden. Die Farbe Weiß sollte auch bei einem Kinderzimmer im Landhausstil eine wichtige Rolle spielen.

Die Fenster können mit entsprechenden Gardinen gestaltet werden. Landhausstil kann in diesem Fall Karos, aber auch florale Muster bedeuten. Passend dazu sollte die Bettwäsche ausgewählt werden. Um Stauraum zu schaffen und im Landhausstil zu bleiben, eignet sich eine Schublade unter dem Bett, in dem Bettwäsche, Kissen und Kuscheltiere Platz finden (siehe auch unseren Beitrag „Aus kleinen Kinderzimmern viel machen“). In Kombination mit hellen Farben lassen sich zudem moderne Möbelelemente einbauen, um so einen fließenden Übergang zu einem Jugendzimmer zu schaffen. Farbtupfer können Teppiche und Läufer setzen. Sehr beliebt sind außerdem farbige Bilder, die selbst auf die Tapete gemalt werden. Selbstverständlich lassen sich auch Vordrucke verwenden.

Zu besonderen Anlässen gibt es dann die ganz klassischen und altertümlichen Highlights: An Weihnachten holen die Eltern den Kaufmannsladen hervor – mehr Vintage geht nicht. Und als Nikolausgeschenk, Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für die Kinder gibt es vielleicht passende, klassische Dekoartikel?