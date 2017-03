Nach einer Entbindung muss sich Zweisamkeit neu definieren

Junge Mütter und Väter müssen sich nach der Schwangerschaft und Geburt des Kindes neu finden. Meist verspüren die Frauen wenig oder überhaupt keine Lust auf körperliche Nähe. Vielen Männern geht es nicht anders. Sie meiden die Berührung der Intimzonen der Frau und suchen Ausweichmöglichkeiten, wie Selbstbefriedigung oder Oralverkehr. Der Hintergrund ist, dass Sie Angst haben ihren Partnerinnen Schmerzen zuzufügen. Die Liebe sollte trotzdem nicht zu kurz kommen. Doch wie stellen sich Paar auf die neuen Gegebenheiten ein und wann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Sex nach der Entbindung?

Wann ist wieder Sex nach der Schwangerschaft möglich?

Häufig wird empfohlen zu warten, bis der Wochenfluss aufhört. Das sind circa vier bis sechs Wochen nach der Geburt des Kindes. Prinzipiell ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Sex nach der Schwangerschaft gekommen, wenn beide Partner dafür bereit sind. Häufig stellt sich jedoch eine Gewisse Unsicherheit ein, welche zunächst überwunden werden muss. Auch aus diesem Grund wird oft wenig Lust auf den Partner verspürt.

Die Lust muss sich neu einstellen!

Abgesehen von der Scheu vor der jungen Mutter leiden moderne Männer auch an Schlafmangel bedingt durch die unruhigen Nächte mit dem neuen Kind. In einer Studie zu diesem Thema war Müdigkeit unter den Top drei der Lustkiller. Junge Mütter und Väter müssen sich neu definieren und den Sex auf die ruhigeren Stunden legen, wenn das Kind schläft. Spontaner Geschlechtsverkehr nach Bedarf und Lust ist natürlich mit einem Kind nicht mehr machbar. Es ist normal, dass Sex nach einer Geburt anders ist. Frauen empfinden leichte Schmerzen beim Verkehr nicht als Hinderungsgrund, sie ziehen aber in den ersten Wochen Masturbation vor. Männer lassen sich von ihrer Partnerin oral befriedigen und finden Selbstbefriedigung laut der Studie in der Charité nicht so zufriedenstellend wie die Damen. Das ist laut der Studie von Sari van Anders und Kollegen von der University of Michigan bis sechs Wochen nach der Entbindung der Istzustand, danach ändert es sich.

Ein Wochenende ohne Kind hilft sich neu zu finden!

Jungen Eltern hilft es sich neu zu finden, wenn Sie ein Wochenende ohne Kind verbringen können – sei es zuhause, bei einem Städtewochenende oder bei einem gemeinsamen Urlaub. Oma freut sich sicher, wenn sie bei dem neuen Erdenbürger babysitten darf. Eine Patentante nimmt das Kleine sicher auch sehr gerne für einen Tag. In dieser kostbaren Zeit können sich junge Eltern miteinander beschäftigen und auch die körperliche Liebe neu entdecken. Ein romantisches Essen und miteinander Kuscheln kann den Anfang der jungen Liebe nach dem Kind werden. Es muss nicht zum Sex kommen. Das Paar sollte sich nicht unter Druck setzten, sondern einfach nur die Stunden zu zweit genießen, der Rest klappt von allein. Schafft man es beim ersten Date nicht, klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Dass Sex nach der Geburt anders ist, ist normal und sollte auch als normal angesehen werden. Wenn die Spannung aus der Beziehung genommen wird, kommt auch die Lust auf körperliche Liebe wieder. Erst genügt es sich in den Armen des Partners wieder wohlzufühlen, die Berührung ohne Scheu zu genießen und sich Schritt für Schritt neu anzunähern. Die Gefühle füreinander können sich durch die Geburt eines Kindes auch verändern. Sie werden tiefer und inniger getragen von Respekt für die Leistung des anderen. Auch deshalb wirkt es häufig so, als ob der Sex nach einer Geburt anders ist, als vorher.