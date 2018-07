Die Trends der Herrenmode gehen derzeit eindeutig in die Richtung von Casual- und Streetwear, welche in einigen Fällen sogar bürotauglich ist. Der bequeme Stil für den Familienvater versinnbildlicht das moderne Bild männlicher Mode, bei der sich Komfort und Stil ergänzen statt ausschließen. Im Vordergrund stehen angenehm weit geschnittene Hosen aus unterschiedlichen Materialien ebenso wie Oberteile.

Die Herrenmode für diesen Sommer ist lässig und maskulin

Jeans in vielen Facetten

Neben den Slim-Fit-Schnitten für Jeans, welche im Modell der Röhrenhose ihren Klassiker gefunden haben, finden Sie auch Hosen mit aufgeschlitzten Knien. Wem das zu auffällig ist, der setzt nun auf Raw Jeans in dunkler Färbung und lässig weit am Bein geschnitten. Der hohe Bund kaschiert ein kleines Bäuchlein beim Papa und lässt sich sehr gut mit den derzeit trendigen Hoodies oder einfachen T-Shirts tragen. Für den Sommer darf es aber auch bunt sein – wie wäre es mit einer knalligen Jeans in Grasgrün oder Rot für Modemutige? Diese können gut mit einem einfachen weißen Hemd oder einem ebensolchen T-Shirt kombiniert werden. Für alle, die es dezenter bevorzugen, gibt es lässige Jeans und Chinos in dezenten Farben, wobei hier vor allem Sand-, Braun- und Erdtöne angesagt sind und sehr klassisch elegant kombiniert werden können. Sogenannte Straight-Leg-Chinos sind geringfügig weiter geschnitten als traditionelle Modelle und sorgen für den ultimativen Tragekomfort im Sommer.

Aktueller Mode-Übertrend: weit geschnittene Silhouette – luftiger unter der Kleidung

In Sachen Farbe und Stoffen geht es auffällig zu

Blautöne sind seit jeher ein Klassiker in der Mode und auch bei den derzeitigen Trends sehr angesagt. Modische Highlights erzeugen Sie in diesem Sommer mit einem Oberteil aus Beige oder aber Sie machen es genau andersrum. Gemeint ist die Kombination einer beigen Hose im Pantystil mit einem hellblauen Hemd und einem dunkelblauen Pullover oder Sakko. Damit sind Sie sowohl im Büro alltagstauglich als auch bei einem lässigen Stadtbummel am Wochenende. Eine Alternative dazu bieten die Töne Rosé oder Pflaume, die sich sehr gut mit blau oder grau kombinieren lassen.

Was die Materialien der aktuellen Männermode betrifft, so wird hier auf Natur gesetzt. Denn die Kleidung wird aus

Baumwolle

Seide

Leinen

Leder

Satin

gefertigt. Allen gemeinsam ist der angenehme Tragekomfort bei unterschiedlichen Temperaturen, aber auch der einfache Pflegeaufwand und ihre Farbbrillanz, welche sich auch bei den Modetrends der Jugend zeigen.

Sehr sportliche oder dünne Papas bleiben ihrer Slim-Fit-Form treu

Wildlederjacken und Cuba-Collar Hemden als optische Highlights

Vielleicht haben Sie ja auch noch eine klassische Bomberjacke im Schrank hängen. Diese sind zwar nach wie vor modisch angesagt, doch wenn Sie auf aktuelle Trends setzen möchten, sollten Sie auf Wildlederjacken setzen. Immer öfter finden sich für die klassische Freizeitjacke die Materialien Seide und Wildleder verarbeitet, was dem Ganzen einen eleganten Touch verleiht. Für die diesjährige Herrenmode ist klar, dass sich Wildlederjacken weiter durchsetzen werden. Wobei Sie in Sachen Farbe ohne weiteres Mut an den Tag legen dürfen und zu Modellen aus Schwarz oder Blau und Braun bzw. Olivgrün setzen greifen sollten. Diese lassen sich hervorragend zu einer legeren Baumwollhose mit weißem Hemd oder T-Shirt tragen.

Ein echter Klassiker ist auch in Sachen Hemden wieder auf dem Vormarsch. Die Rede ist vom Cuban-Collar-Hemd, die gerade im Sommer nicht nur optisch ein Hingucker sind, sondern auch dank des offenen Kragens sehr angenehm zu tragen sind. Dieser liegt noch dazu lässig auf, womit er Ähnlichkeiten mit einem Reverskragen bekommt und den Freizeitlook hervorragend in Szene setzt. Für die heißen Tage sollten Sie auf diese Hemden aus Baumwolle oder Leinen setzen, wobei dezente Muster oder Einfärbigkeit angesagt ist, wie auch die Kombinationen des Herrenmode-Spezialisten suitable.de zeigen.

Der Schuhtrend ist einfach und klassisch

In Sachen Schuhe setzen modebewusste Männer derzeit auf Loafers, die einfach bequem und klassisch zugleich sind. Vor allem sogenannte Penny Loafers, die aus Wildleder gearbeitet sind, erlauben einen fließenden Wechsel vom Büroalltag in den Biergarten oder für den Ausflug an den See. Außerdem können Sie diesen Typ Schuh in unterschiedlichen Brauntönen individuell hervorragend kombinieren und genießen immer einen bequemen Tragekomfort.