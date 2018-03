Jede Familie möchte ein schönes Haus, eine schöne Wohnung sowie einen gepflegten Garten haben. Sei es, weil die Kinder draußen spielen können oder die Eltern einfach entspannte, angenehme Stunden auf dem Sofa verbringen möchten. Deshalb zeigen wir euch in diesem Ratgeber für Heim und Garten, wie ihr Möbel, Deko, Pflanzen und Baumaterial geschickt kombiniert und die Gartenarbeit entspannt verrichten könnt. Hier findest Du die besten Wohn- und Einrichtungsideen und zahlreiche Tipps für Wohnung, Haus und Garten.

Unsere Beiträge im Ratgeber für Heim und Garten

Ratgeber Haus

Bauen, Renovieren, Einrichten, Wohnideen: Was ist spannender und wichtiger als ein schönes eigenes Heim? In unserem Ratgeber Haus und Garten möchten wir euch inspirieren und Einrichtungs- & Wohnideen, Anleitungen sowie Informationen für eure Vier Wände bereitstellen. Hier findet ihr außerdem die passende Inspiration zur Dekoration eures Traumheims. Denn euer Zuhause soll eine Wohlfühloase sein! Immer wiederkehrende Angebote und Tipps halten euch für das nächste Renovieren auf dem Laufenden und helfen beim Sparen – egal, ob es sich ums Bauen in Wohnung, Haus oder Garten handelt.

Ratgeber Garten

Englischer Rasen, der eigene Zen-Garten oder ein persönlicher Spielplatz für das Kind. Unser Gartenratgeber hilft euch dabei die Gartenarbeit entspannt zu verrichten, denn: Gärtnern macht glücklich! Egal, ob es sich dabei um den Spielgarten für die Kinder, einen Garten für Familienfeste oder einen barrierefreien, seniorengerechten Garten am Haus handelt. Es muss nicht immer der Plastikstuhl sein, welcher den Balkon oder die Terrasse schmückt – wir zeigen euch in diesem Gartenratgeber die besten Einrichtungsideen für die eigenen Vier Wände und euren persönlichen Lustgarten mit den tollsten Pflanzen.

Fragen, Probleme oder Ideen zum Thema? Diskutiert mit uns auf Facebook oder schreibt uns eine E-Mail.