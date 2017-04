Schmuckgeschenke zur Konfirmation

Der Tag der Konfirmation zählt zu den wichtigsten Momenten im Leben eines jungen evangelischen Christen. Natürlich möchten Freunde und Verwandte dieses besondere Ereignis mit einem passenden Geschenk würdigen. Eine gute Idee dafür ist ein schönes Schmuckstück, das einen hohen Erinnerungswert hat und selbst im Erwachsenenalter noch getragen werden kann (siehe dafür auch: unsere Geschenke Checkliste).

Klassiker unter den Geschenken: Schmuck zur Konfirmation

Mit der Konfirmation betreten Jugendliche die kirchliche Erwachsenenwelt. Gerade für nahestehende Personen wie Eltern, Großeltern und Paten ist dies ein feierlicher Anlass, um eine besondere Freude zu verschenken. Ein Schmuckgeschenk bietet sich an, um die persönliche Wertschätzung für den jungen Christen auszudrücken. Eine große Auswahl an hochwertigem Schmuck gibt es selbstverständlich beim örtlichen Juwelier. Auch immer mehr Internethändler treten in Erscheinung. Vorsicht geboten ist allerdings bei unseriösen Online-Händlern. Man erkennt sie daran, dass sie angeblich echte Diamanten & Co. für Schnäppchenpreise anbieten.

Eine Garantie für die Echtheit des Schmucks gibt es oft nur dann, wenn man den Schmuck bei einer renommierten Juwelierkette kauft. Wer sich statt den Schmuck online zu kaufen lieber von einem Experten beraten lassen möchte, kann natürlich auch ein Juweliergeschäft aufsuchen.

Damit das Schmuckstück die gewünschte Begeisterung auslöst, gilt es, den Geschmack des Jugendlichen zu treffen. Das ist bekanntlich gar nicht so einfach. Eine sorgfältige Recherche im Freundeskreis oder bei Familienmitgliedern kann einiges über den Geschmack des Konfirmanden verraten. Vielleicht wünscht er oder sie sich auch ein bestimmtes Schmuckstück? Eine individuelle Note bekommen Anhänger, Armbänder und Uhren, wenn sie mit einer persönlichen Widmung graviert werden. Doch was sind beim Schmuck zur Konfirmation aktuell die Trends, was ist angesagt?

Charms: Trend-Anhänger mit Ausdruck

Dieser aktuelle Schmuck-Trend unterstreicht die eigene Persönlichkeit wie kein anderer: Charms sind zurzeit auch bei Jugendlichen hoch im Kurs – ein perfektes Schmuckgeschenk also für Konfirmanden. Es gibt die wertvollen Anhänger in vielen verschiedenen Materialien und Ausführungen. Ob romantisch, verspielt oder elegant – Charms sind eine wunderbare Möglichkeit, Erinnerungen an unvergessliche Momente mit sich zu tragen.

Die charmanten Anhänger sind außerdem originelle Glücksbringer in schwierigen Lebenslagen wie bei der Mathearbeit oder beim ersten Urlaub ohne Eltern. Verbunden mit ein paar persönlichen Grußworten sind sie in jedem Fall ein Konfirmationsgeschenk, das für leuchtende Augen sorgt.

Was natürlich alternativ auch immer gut ankommt: Geldgeschenke. Auch diese lassen sich toll verpacken und müssen nicht unpersönlich sein.

