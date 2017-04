Schöne Tapeten für das Jugendzimmer in frischen Farben oder floralen Mustern

Eine moderne Tapete im Jugendzimmer kann so vielfältig wie der Geschmack von Teenagern sein: Frische und kräftige Farben, florale oder moderne Muster oder auch ganz klassische Formen und Farben – die Palette an verfügbaren Designs, die den Geschmack junger Leute treffen, ist groß. Es sind vor allem die ausgefallenen und farbenfrohen Muster, welche junge Menschen begeistern, denn sie spiegeln ihre eigene Vielfalt wieder.

Jugendzimmer-Tapete: Lieber farbenfroh oder klassisch?

Bereits bei der Farbwahl fällt schnell auf, dass es die Jugend lebendig und kraftvoll liebt. Das spiegelt sich bei der Einrichtung des Jugendzimmers sowie bei der Wahl der Tapete wider. Erlaubt ist alles, was Spaß macht und gefällt – da kann es auch ruhig mal gegen die sonst üblichen Trends gehen.

Um die Geschmäcker der Jugend zu erreichen, bedienen sich Tapeten für das Zimmer junger Leute einer eigenen und prägnanten Mustersprache. Besonders beliebt sind Formen und Themen der Pop-Kultur bei den Jungen – und Mädchen lieben florale Muster. Das klischeehafte ist nach wie vor beliebt, jedoch weniger ausgeprägt als noch vor wenigen Jahren.

Fotomotiv Tapeten für das Jugendzimmer

Nicht alle Jugendliche favorisieren Muster- oder Farbtapeten. Viele junge Leute mögen lieber spezielle Fotomotive. Beipielsweise kann man sich ein großes Portfolio an Fototapeten auf Pinterest anschauen und Ideen sammeln. Die hochwertigen Tapeten mit Fotomotiv verleihen jedem Jugendzimmer einen individuellen Charakter. Gern wird nur eine Wand damit beklebt, der restliche Raum jedoch in weiß oder gedeckten uni-farben gehalten. Besonders beliebt sind Motive aus der Natur oder Architektur mit hochwertigen Drucken in bester Qualität.

Eine moderne Judenzimmertapete muss jedoch nicht nur schön aussehen, sondern auch etwas aushalten und die Beanspruchungen sind groß. Denn die Jugend lebt ihre Vitalität natürlich auch an ihren eigenen vier Wänden aus. Deshalb verwenden Hersteller für Jugendtapeten entsprechend besonders widerstandsfähige Materialien, welche die Anforderungen an eine solche Jugendtapete erfüllen. Die Auswahl an schönen Wandverzierungen ist jedoch riesig und überfordert die Eltern häufig. Der Nachwuchs sollte in jedem Fall mit entscheiden dürfen.

Die Jugendtapete: Trends

Florale Muster aus unserer Flora und Fauna sorgen für tolle Inspirationen. Die Naturtapeten sind und waren immer im Trend. Farbenfrohe hawaiianische Blumen, feine botanische Malereien, tropische Palmzweige und duftende Orchideen bieten zusammen mit floralen Aquarellen einen bunten Strauß an Mustern. Florale Muster erinnern an ferne Länder und wecken Erinnerungen.

Schöne Tapeten in frischen und starken Farben setzen in strahlendem Gelb, trendigem Petrol, natürlichem Grün und organischem Braun zusammen mit leuchtenden Farben wie Pink neue Akzente. Trendige Muster sind inspiriert von verschiedenen Designelementen der modernen Technik. Geometrische Formen und Figuren, feine Maserungen, verschlungene Linie und unregelmäßige Flächen und Netzstrukturen bringen den Raum in Bewegung.

Animal und Nature Prints oder Fabrikdesign

Ob nun Animal und Nature Prints, Ranken oder Blüten – die Natur gibt mit ihren vielen Formen und Farben eindeutig den Ton an. Dieses Jahr gilt der Leitsatz: Je dezenter das Design, desto aufwendiger die Tapete. Die neuen Tapeten zeigen Struktur und Effekte. Naturbetonte Farben werden mit floralen und manchmal auch filigranen Mustern kombiniert. Derzeit gibt ein schlichter und zurückhaltender Stil den Ton an. Trotzdem gilt: Je dezenter das Design ist, desto aufwendiger die Farben.

Beliebt sind auch Tapeten mit Papier- und Lurexfäden, welche Struktur und Licht bzw. Schatten erzeugen. Recht neu sind die Tapeten im Fabrikdesign – sie empfinden Betonwänden oder Backsteinmauern nach. Ebenfalls wieder „in“ sind Tapeten mit Nostalgiecharakter und mit historischen Motiven wie alten Zeichnungen, Landkarten oder Schiffen. Ebenso wie die floralen Modelle sind sie romantisch, dabei allerdings deutlich auffälliger. Ein großer Teil der modernen Tapeten ist maritim angehaucht.