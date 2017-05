Sommerferien 2017 (Termine)

Hier findet ihr eine Übersicht über die Termine der Sommerferien 2017 in Deutschland. Auch die Daten der vorangegangenen Jahre (2016 und 2015) sind im Archiv ersichtlich. Die Schulferien sind nach Bundesland sortiert.

Sommerferien 2017

Bundesland Sommerferien 2017 Baden-Württemberg 27.07. – 09.09. Bayern 29.07. – 11.09. Berlin 20.07. – 01.09. Brandenburg 20.07. – 01.09. Bremen 22.06. – 02.08. Hamburg 20.07. – 30.08. Hessen 03.07. – 11.08. Mecklenburg-Vorpommern 24.07. – 02.09. Niedersachsen 22.06. – 02.08. Nordrhein-Westfalen 17.07. – 29.08. Rheinland-Pfalz 03.07. – 11.08. Saarland 03.07. – 14.08. Sachsen 26.06. – 04.08. Sachsen-Anhalt 26.06. – 09.08. Schleswig-Holstein 24.07. – 02.09. Thüringen 26.06. – 09.08.

Sommerferien 2016

Bundesland Sommerferien 2016 Baden-Württemberg 28.07. – 10.09. Bayern 30.07. – 12.09. Berlin 21.07. – 02.09. Brandenburg 21.07. – 03.09. Bremen 23.06. – 03.08. Hamburg 21.07. – 31.08. Hessen 18.07. – 26.08. Mecklenburg-Vorpommern 25.07. – 03.09. Niedersachsen 23.06. – 03.08. Nordrhein-Westfalen 11.07. – 23.08. Rheinland-Pfalz 18.07. – 26.08. Saarland 18.07. – 27.08. Sachsen 27.06. – 05.08. Sachsen-Anhalt 27.06. – 10.08. Schleswig-Holstein 25.07. – 03.09. Thüringen 27.06. – 10.08.

Sommerferien 2015

Bundesland Sommerferien 2015 Baden-Württemberg 30.07. – 12.09. Bayern 01.08. – 14.09. Berlin 16.07. – 28.08. Brandenburg 16.07. – 28.08. Bremen 23.07. – 02.09. Hamburg 16.07. – 26.08. Hessen 27.07. – 04.09. Mecklenburg-Vorpommern 20.07. – 29.08. Niedersachsen 23.07. – 02.09. Nordrhein-Westfalen 29.06. – 11.08. Rheinland-Pfalz 27.07. – 04.09. Saarland 27.07. – 05.09. Sachsen 13.07. – 21.08. Sachsen-Anhalt 13.07. – 26.08. Schleswig-Holstein 20.07. – 29.08. Thüringen 13.07. – 21.08.

Die Sommerferien Termine (oft auch „große Ferien“ genannt) unterscheiden sich in Deutschland je nach Bundesland. In allgemeinbildenden Schulen sind diese in der Regel sechs oder sieben Wochen. In anderen Ländern kommen für die Schulferien im Sommer andere Regelungen zur Anwendung.