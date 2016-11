So klappt es mit den Überraschungen für die Mama

Es gibt immer gute Gründe, der Mama eine kleine Freude zu machen, um ihr zu zeigen, wie viel sie uns bedeutet: Weihnachten, Muttertag oder auch mal ganz ohne speziellen Anlass. Schließlich gehört sie zu den wichtigsten Menschen im Leben und das darf jede Mutter gerne wissen. Hier gibt es wertvolle Ideen, Tipps und Tricks rund um die perfekte Überraschung.

Jede Mutter übernimmt tagtäglich eine Vielzahl kleiner Aufgaben, die unbemerkt bleiben. Hier wird ein Zahnarzttermin vereinbart, hier das leckere Lunchpaket für die Schule zubereitet oder die Wäsche feinsäuberlich zusammengelegt in den Schrank geräumt. All diese Dinge geschehen meist, ohne dass sich irgendjemand dafür bedankt. Doch eine Aufmerksamkeit im Alltag oder ein besonderes Geschenk am Geburtstag können dies ändern und als persönliches Dankeschön für die Mama herhalten. Welche Überraschungen kommen bei Mama besonders gut an?

Wenn Aufmerksamkeit große Freude macht

Viele Mütter freuen sich sehr darüber, wenn ihnen ungefragt auch bei den kleinsten Aufgaben im Alltag geholfen wird. Das nimmt ihnen Arbeit ab und gestaltet jeden Tag angenehmer. Es ist daher eine tolle Überraschung, die Spülmaschine auszuräumen oder durch das Wohnzimmer zu saugen. Vor allem wenn sie nichts sagen muss, ist die Überraschung und Freude am Ende sehr groß. Und dieses kleine Geschenk gibt es vollkommen kostenlos, es müssen lediglich ein paar Minuten Zeit am Tag investiert werden, um es der wichtigsten Person im Leben etwas einfacher zu machen.

Blumen: Die ideale kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch

Prächtige Sträuße oder Rosen werden zu jedem Anlass gerne verschenkt, denn sie sind die ideale kleine Freude für zwischendurch. Die Wohnung wird dadurch bunter und lebendiger. Das weiß auch Mama. Wer ihr also eine nette Überraschung bereiten möchte, sollte sich mal beim Blumenversand nach einem passenden Gesteck umsehen. Für jede Jahreszeit, jeden Geschmack und jeden Anlass lassen sich hübsche Blumen finden.

Einmal den Klassiker ausprobieren: Frühstück ans Bett

Eine Aufmerksamkeit, die jeder gerne genießt, ist ein frisches, gemütliches Frühstück am Bett. Das macht gute Laune für den ganzen Tag und wirkt wahre Wunder in Sachen Entspannung. Ein einfaches Croissant mit etwas Marmelade und frischem Kaffee reichen meist schon für ein strahlendes Lächeln aus. Ein gutes Tablett darunter, damit nichts auf die Bettdecke spritzt und Mama es sich in Ruhe schmecken lassen kann. Wer mag, kann sich hier aber auch richtig ausleben. Frisches Rührei mit Speck, Obstsalat oder hausgemachte Pfannkuchen sind dabei nur einige wenige der kreativen Optionen, über die sich sicher jede Mama freut.

Schöne Momente gemeinsam verbringen

Nichts freut Mütter mehr, als gemeinsam mit ihren liebsten Menschen Zeit zu verbringen. Daraus lässt sich hervorragend eine freudige Überraschung gestalten, die meist mehr bieten kann als jedes materielle Geschenk. Zudem ist es unkompliziert, beispielsweise einen gemeinsamen Ausflug zu organisieren. Ein nett gepackter Korb mit allerhand Köstlichkeiten lädt zum gemütlichen Picknick im Park ein und auch ein ausgiebiger Herbstspaziergang ist immer eine tolle Idee. Wer etwas mehr Aufwand betreiben möchte, kann einen ganzen Erholungstag organisieren. Auf das Frühstück im Bett folgt dann ein gemütlicher Spaziergang und ein Filmnachmittag mit Keksen, Tee und Kuscheldecken. Kleine Wellnessbehandlungen wie Gesichtsmasken oder eine angenehme Fußmassage sind auch immer gerne gesehen. Wenn dann noch Zeit bleibt, einfach mal alte Fotoalben hervorholen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Darüber freut sich sicherlich jede Mutter.

Kleine Geschenke mit großem Effekt

Kleine materielle Geschenke eignen sich stets als nette Überraschung für Mama. Dabei lässt sich viel selbst gestalten. Ein geflochtenes Armband, frische Marmelade oder künstlerische Zeichnungen zaubern ihr bestimmt ein Lächeln ins Gesicht. Diese kleinen Präsente werden oft auch noch lange als Erinnerungsstück aufbewahrt, da sie einen großen persönlichen Wert für die Beschenkten haben. Bestimmt hat Mama auch ein paar geheime Wünsche, die man ihr erfüllen kann, um ihr zu zeigen, wie viel sie bedeutet. Das kann die gutduftende Handcreme oder ein neues Buch oder aber ein Essen bei ihrem Lieblingsitaliener sein. Wer aufmerksam zuhört, wird viele Möglichkeiten entdecken, dem besten Menschen der Welt zumindest einfache Wünsche zu erfüllen.