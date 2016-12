Weihnachtsgedichte: besinnliche Weihnachtstexte

Gern wird zum Fest der Liebe ein kurzes Gedicht vorgetragen – zum Beispiel von den Kindern vor der Bescherung. Deshalb haben wir ein paar besinnliche Weihnachtsgedichte und Weihnachtstexte für euch zusammengetragen. Denn solche Bräuche machen das Weihnachtsfest und die Adventszeit erst zu dem, was sie sind.

Weihnachtsgedichte: besinnlich und froh

Besinnliche Weihnachtstexte bringen Familien in der schönsten Zeit des Jahres so richtig in Stimmung. Sie eignen sich zum Vorlesen, Vortragen oder Verschenken – für die Kinder und auch die Eltern. Bereits Goethe und später auch Rilke verfassten Weihnachtsgedichte besinnlich mit viel Liebe. Die Klassiker der Gedichte für den Heiligabend haben wir für euch im Folgenden gesammelt.

Weihnachtsgedicht Goethe

Bäume leuchtend – ein besinnliches Weihnachtsgedicht von Johann Wolfgang von Goethe

Bäume leuchtend, Bäume blendend,

Überall das Süße spendend.

In dem Glanze sich bewegend,

Alt und junges Herz erregend –

Solch ein Fest ist uns bescheret.

Mancher Gaben Schmuck verehret;

Staunend schaun wir auf und nieder,

Hin und Her und immer wieder. Aber, Fürst, wenn dir’s begegnet

Und ein Abend so dich segnet,

Dass als Lichter, dass als Flammen

Von dir glänzten all zusammen

Alles, was du ausgerichtet,

Alle, die sich dir verpflichtet:

Mit erhöhten Geistesblicken

Fühltest herrliches Entzücken. (Johann Wolfgang von Goethe)

Weihnachtsgedicht Rilke

Advent – ein kurzes Weihnachtsgedicht von Rainer Maria Rilke

Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt

und manche Tanne ahnt wie balde

sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit. (Rainer Maria Rilke)

Liebesgedicht zu Weihnachten

Weihnacht – ein Liebesgedicht zu Weihnachten von Gustav Falke

Zeit der Weihnacht, immer wieder

rührst du an mein altes Herz,

führst es fromm zurück

in sein früh’stes Glück,

kinderheimatwärts. Sterne leuchten über Städte,

über Dörfer rings im Land.

Heilig still und weiß

liegt die Welt im Kreis

unter Gottes Hand. Kinder singen vor den Türen:

„Stille Nacht, heilige Nacht!“

Durch die Scheiben bricht

hell ein Strom von Licht,

aller Glanz erwacht. Und von Turm zu Turm ein Grüßen,

und von Herz zu Herz ein Sinn,

und die Liebe hält

aller Welt

ihre beiden Hände hin. (Gustav Falke)

Welche Weihnachtsgedichte sind für euch besonders besinnlich und welche besinnlichen Weihnachtstexte oder Liebesgedichte tragt ihr in der Adventszeit, zu Weihnachten oder am Heiligabend vor? Vielleicht kennt ihr auch noch Gedichte von früher, welche wir in unser Sammelsurium aufnehmen sollen? Diskutiert mit uns auf Facebook.