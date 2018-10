Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie

Geschenke aussuchen ist nicht leicht: Weder für Arbeitskollegen, noch für Freunde oder die Familie. Originell und kreativ soll es sein! Doch was schenkt man der Familie zu Weihnachten? Wir haben die besten Ideen für ein Familiengeschenk zusammengetragen.

Der ganzen Familie eine Freude bereiten

Vermutlich gibt es kein schöneres Gefühl, als die eigene Familie zu beschenken. Denn ein liebevoll ausgesuchtes Präsent zaubert nicht nur den kleinen, sondern auch den großen Familienmitgliedern ein Lächeln ins Gesicht. Doch was ist, wenn die Ideen für ein Weihnachtsgeschenk fehlen? Auch wenn man meint, dass man die Wünsche im Rahmen des eigenen Familienclans kennen sollte, fällt es doch immer wieder schwer das passende Geschenk auszusuchen, wenn es soweit ist.

Die Familie ist es wert beschenkt zu werden

Die eigene Familie definiert das Zuhause und verbreitet stets das Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Und dieses Gefühl begleitet uns ein Leben lang. Ein attraktives und vor allem sinnvolles Familiengeschenk ist eine gute Möglichkeit, der gesamten Familie zu zeigen, wie wichtig die einzelnen Mitglieder sind. Das betrifft jedoch nicht nur Mutter, Vater, Kinder, Onkel und Tanten, sondern auch die Familien der Enkel, Nichten, Neffen und Freunde kann man mit einem originellen Geschenk überraschen.

Es kommt ganz auf den Anlass an

Geht es darum ein erstklassiges Geschenk für die ganze Familie auszuwählen, spielt zunächst der Anlass eine große Rolle. Sofern es einen Anlass gibt. Denn manchmal möchte man auch einfach nur „Danke“ sagen oder ohne einen bestimmten Grund eine Freude bereiten. Handelt es sich zum Beispiel um den Einzug in ein neues Haus oder um eine frisch renovierte Wohnung, freut sich die Familie ganz sicher, über kreative Wohnaccessoires, welche auf den Bereich der einzelnen Mitglieder abgestimmt sind. Das könnten zum Beispiel Handtücher sein, welche mit dem Familiennamen bedruckt wurden. Sicherlich freut sich die ganze Familie aber auch über ein Fitnessgerät oder Einrichtungsartikel für den neuen Partykeller. Und auch eine Hollywoodschaukel definiert ein schönes Geschenk, welches die ganze Familie nutzen kann. Zu Weihnachten ist das natürlich nicht ganz passend – obwohl es die Vorfreunde auf die nächste warme Jahreszeit steigert.

Ein großes statt viele kleine Geschenke

Wer sich vornimmt jedem einzelnen Familienmitglied ein Geschenk an Weihnachten zu überreichen, dürfte bei der Auswahl schnell überfordert sein. Denn wie schwierig es sein kann, das passende Weihnachtsgeschenk für eine einzelne Person zu finden, haben wir vermutlich alle schon einmal erlebt. Kommen dann noch weitere Personen dazu, kann die Auswahl zur echten Qual werden. Zum Glück gibt es Portale wie geschenkideenundmehr.de, welche eine große Fülle an Möglichkeiten liefern. Beim Schenken ist es jedoch auch wichtig, dass ausschließlich positive Gefühle hervorgerufen werden. Das betrifft nicht nur die beschenkte Familie, sondern auch die Person, welche das Familiengeschenk aussucht. Die Geschenkeauswahl sollte keinesfalls in Stress ausarten oder in irgendeiner Weise belastend wirken. Es sollte bereits Freude machen, das Geschenk auszusuchen und noch mehr Freude, dieses zu überreichen.

Es muss nicht immer materiell sein

Wer der gesamten Familie ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, kann es vermutlich nicht jedem recht machen. Dafür sind wir einfach zu verschieden. Menschen sind Individuen mit unterschiedlichen Geschmäckern. Und das ist auch gut so. Ein Geschenk muss nicht immer materiell sein. Wer der ganzen Familie ein Geschenk machen will, dürfte mit einem Ausflug nicht viel falsch machen. Dafür eignen sich beispielsweise Erlebnisgutscheine, welche zahlreich im Internet angeboten werden. Viele dieser Erlebnisse sind nicht nur auf einzelne Personen oder Partner, sondern auch auf Gruppen beziehungsweise Familien abgestimmt. Zum Beispiel:

Hochseil-Klettergarten

Wildwasser-Rafting

Helikopter-Rundflug

Fallschirmspringen

Quad fahren

Reitausflug

Freizeitpark

Strädtereise

Aber auch ein aktuelles Gesellschaftsspiel kann ein tolles Geschenk für die ganze Familie sein und ist somit immer eine gute Geschenkidee. So gibt es etwa das beliebte Monopoly in den verschiedensten Varianten. Und auch Präsentkörbe kommen immer gut an. Bei der Befüllung eines Präsentkorbes sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, denn hier kann man sich so richtig schön austoben. Die Zusammenstellung unterschiedlicher Präsente ist ein Garant dafür, dass für jeden etwas dabei ist. Häufig ist man dafür beim regionalen Feinkostladen am besten aufgehoben.

Bei Wellness gibt es nichts zu meckern

Den Geschmack jedes einzelnen Familienmitgliedes dürfte man wohl mit einem Wellness-Paket in einem entsprechenden Hotel oder einem Erlebnispark treffen. Hier kommt jeder auf seine Kosten, wenn es darum geht zu planschen, sich massieren zu lassen, zu rutschen oder auch in der Sauna zu schwitzen. Vielleicht ist aber auch gerade eine Kirmes in der Stadt und die Familie wird zu einem Besuch auf dem Rummel eingeladen, wo ebenfalls jeder etwas findet, wobei er sich amüsiert. Ob beim Bullenreiten, in den Fahrgeschäften, in Tanzzelten, beim Bingo, in der Wasserrutsche oder einfach beim Autoscooter und dem anschließenden Schlemmen von Zuckerwatte und Co.

Komplett individuelle Weihnachtsgeschenke

Wer es wirklich individuell und dann auch noch einzigartig möchte, kommt nicht daran vorbei, die Weihnachtsgeschenke selber zu machen. Als Klassiker zählen dazu natürlich Fotos, Fotoalben und ähnliches. Vielleicht ist Scrapbooking dazu einmal eine gute Alternative. Aber es gibt auch viele andere Optionen. ❗ Tipp: einfach einmal leckere Speisen einkochen – Obst, Gemüse, Marmelade und Co. Viele Anleitungen hält auch die Seite von brigitte.de bereit, wie ihr eure Familie mit selbergebastelten Geschenken überraschen könnt. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und schaut doch auch einmal unsere Bastelanleitungen und Bastelideen durch.

