Work-Family-Balance: berufstätige Eltern - Arbeit und Familie vereinbaren

In Zeiten der Selbstverwirklichung und des ständigen Drucks genug Geld auf dem Konto zu haben, tun sich viele Familien schwer, Arbeit und Kinder unter einen Hut zu bekommen. Dabei verzetteln sich viele so sehr, dass im Endeffekt der Job, die Familie oder sogar beides darunter leidet. In diesem Ratgeber erfahren berufstätige Eltern, wie sie eine wunderbare Work-Family-Balance kreieren, um Arbeit und Familie vereinbaren zu können.

Ohne Plan funktioniert es nicht

Ein Plan ist das A und O für die möglichst optimale Organisation des Alltags. Der längst fällige Familienausflug in den Vergnügungspark oder das herbeigesehnte Städtewochenende mit den Kindern wird ständig verschoben, weil Überstunden wichtiger sind? Dies gilt es zu stoppen. Das nächste Mal gilt es dem Chef mitzuteilen, man habe etwas vor. Pläne sollten nicht nur geschmiedet, sondern auch umgesetzt werden.

Optimale Aufgabenteilung in der Familie

Oft bleibt nicht viel Zeit für gemeinsame Aktivitäten, weil der Haushalt einem alles abverlangt. Ein offenes Gespräch mit allen Familienmitgliedern hilft dabei, die Zeit besser einzuteilen. Wenn ein jeder nur ein bisschen Hausarbeit übernimmt, bleibt unterm Strich gemeinsame Lebenszeit übrig. Ein Putzplan mit Belohnungssystem funktioniert bei Kindern besonders gut. Zum Beispiel können Putzpunkte motivieren, welche später gegen eine Reise oder Spielsachen umgetauscht werden (siehe auch Haushaltstipps). Tipp: Gemeinsames Kochen spart nicht nur Zeit – die Zeit wird auch sinnvoller, nämlich gemeinsam, genutzt.

Im Job Nein sagen lernen

Viele Menschen, die ihren Job lieben, können selten nein sagen. Zu gerne übernehmen diese jede Kleinigkeit. Schließlich gibt es Lob vom Chef und Anerkennung von den Kollegen, wenn ordentlich angepackt wird. Genau dies ist eine Falle, in die viele tappen. Nein sagen lernen ist ein wichtiger Punkt in Sachen Work-Life-Balance und Work-Family-Balance. Auch andere Mitarbeiter dürfen einmal Überstunden machen, es muss nicht immer alles selbst erledigt werden. Zu Anfang fällt das „Nein sagen“ oftmals schwer. Wer jedoch einmal erkennt, wieviel Druck wegfällt, wird es öfter wagen sich gegen Pläne anderer zu stellen; macht euch nicht kleiner, als ihr seid.

Die Arbeitsbedingungen oder den Job wechseln

Lässt sich die Familie und der Job nie vereinen, wäre es eine Überlegung, den Job zu wechseln. Manche Betriebe harmonieren leider nicht mit einem Familienleben. In einigen Fällen genügt es bereits, die Arbeitsbedingungen zu verändern. Immer mehr Arbeitnehmer setzen auf Home-Office. Eventuell lässt sich die Tätigkeit von zuhause aus durchführen. Hier lauert aber wiederum die Gefahr, dass die Arbeit das Familienleben schluckt. Home-Office ist nur für jene geeignet, welche Arbeit und Familie gut trennen können. Hier ist Selbstdisziplin von Nöten. Beispielweise: Um 16:00 ist Schluss, sobald die komplette Familie beisammen ist – ab diesem Zeitpunkt haben Eltern und Kinder ihren Vorzug. Es gilt den Familienalltag vom Arbeitsalltag klar zu trennen.

Einfach leben und durchatmen

Es ist nicht notwendig täglich den Besen zu schwingen und den Boden so sauber zu halten, dass jeder davon essen könnte. Wenn es draußen 35 Grad warm ist, sollte niemand zwischen der Hausarbeit und Freizeit im Schwimmbad überlegen. Schöne Aktivitäten haben immerzu Vorrang. Die Hausarbeit lässt sich zu einem späteren Zeitpunkt immer noch erledigen. Wer immer nur seine Pflichten wahrnimmt, und sich niemals etwas gönnt, verpasst sein ganzes Leben. Zugegeben, der Spagat zwischen Job und Familie ist nicht immer einfach. Zwischendurch ist Entspannung aber dringend notwendig, um neue Energie zu tanken. Einmal einfach nichts tun kann so wunderbar sein und ganz neue Möglichkeiten offenbaren.

Zusammenfassung:

einen Familien-Freizeit-Plan erstellen

Aufgaben optimal aufteilen

im Job Nein sagen lernen

Arbeitsbedingungen verändern, falls nötig und möglich

Entspannungsmomente in den Alltag einbauen

Fazit: Es ist es möglich eine Work-Family-Balance aufzubauen, wenn ein paar Regeln eingehalten werden. Disziplin ist nicht nur bei der Arbeit notwendig, auch in Sachen Familien- und Freizeitgestaltung. Ab und an muss man sich zum Nichtstun zwingen und eine Auszeit vom Alltag nehmen.