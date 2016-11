Der Austragungsort der Fußball Weltmeisterschaft 2014 war Brasilien. Spätestens seitdem wurden neben einigen Details zur Kultur auch die Erfrischungsgetränke des Landes in unser Gedächtnis gerufen. Es wurden während und nach der WM auch in Deutschland die Vuvuzelas geblasen und die fruchtigen brasilianischen Cocktails genossen. Doch lassen sich diese südamerikanischen Klassiker auch in Deutschland stilecht zubereiten? Was wird benötigt und gibt es auch einen alkoholfreien Caipirinha für die Kinder, wenn das nächste Länderspiel im Fernseher läuft?

Caipirinha Rezept

Caipirinha ist der echte brasilianische Klassiker unter den Cocktails. Häufig wird er in Deutschland auch als Caipi abgekürzt. Dieser wird mit dem brasilianischen Zuckerrohrschnaps Cachaça gemischt. Hat man diesen nicht griffbereit, kann man auch zu Rum als Alternative greifen, um einen Caipirissima herzustellen. Sogar mit Wodka klappt der Cocktail, nennt sich dann Caipiroschka, schmeckt aber anders und ist nicht mehr typisch brasilianisch. Dieses einfache Caipirinha Rezept wird allen Gästen und Familienmitgliedern schmecken und ist schnell zubereitet.



Caipirinha Drucken Das klassische Caipirinha Rezept, was schnell und einfach zubereitet ist. Autor: socko.de Typ: Drinks Küche: Brasilianisch Zutaten 1 Limette

2 Teelöffel brauner Rohrzucker

6 cl Cachaça

Eis Zubereitung Die Limette wird geviertelt und zusammen mit dem braunen Zucker in ein Glas gegeben und zerdrückt (zum Beispiel mit einem Holzstößel). Das Glas wird mit zerstoßenem Eis aufgefüllt (Crushed Eis eignet sich sehr gut) und der Schnaps wird zugegeben. Die Mischung kann man nun mit einem Löffel gut verrühren. Da die Limetten im Glas bleiben, sollten Sie bei diesem Cocktail in jedem Fall unbehandelt sein. 3.4.3177

Ipanema Rezept

Wer es lieber alkoholfrei hat, ist mit dem fruchtig frischen Cocktail Ipanema bestens beraten. Ipanema ist quasi ein alkoholfreier Caipi mit Maracujasaft. Das Ipanema Rezept eignet sich deshalb auch bestens für Kinder und stellt nicht nur im Sommer eine tolle Erfrischung dar.



Ipanema Drucken Ein alkoholfreier Caipirinha für Kinder oder Leute, die es ohne Alkohol einfach lieber mögen. Das Ipanema Rezept ist einfach und schnell selbst zubereitet. Autor: socko.de Typ: Drinks Küche: Brasilianisch Zutaten 1 Limette

2 Teelöffel brauner Rohrzucker

4 cl Maracujasaft

Ginger Ale

Eis Zubereitung Die Limette wird, wie beim Caipirinha, geviertelt und zusammen mit dem Rohrzucker zerdrückt. Dann kommt der Maracujasaft mit in das Glas. Nachdem mit crushed Eis aufgefüllt wurde, kann man nach Belieben Ginger Ale zugeben und gut rühren. Hat man kein Ginger Ale, kann alternativ auch Zitronenlimonade für den Ipanema verwendet werden. 3.4.3177

Beide brasilianische Cocktails werden durch einen Strohhalm getrunken und können mit einer Limettenscheibe am Rand verziert werden. Der Ipanema kann auch von den kleinen Gästen getrunken werden, so freut sich die ganze Familie. Sollte kein Cachaça für einen Caipirinha im Haus sein, so kann ein Caipirissima hergestellt werden. Das Caipirissima Rezept ist das Gleiche wie bei dem Caipi, nur als Schnaps wird Rum verwendet. Tolle alkoholfreie Bowle Rezepte haben wir im Familienmagazin und Familienratgeber socko ebenfalls, da das Caipirinha Rezept gerade für Schwangere und Kinder nicht geeignet ist. Außerdem gibt es neben dem Ipanema Rezept weitere tolle alkoholfreie Getränke in unserem Familienportal. Viel Spaß beim Stöbern!