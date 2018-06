Zwei fruchtig-frische Caipiroschka Rezepte

Neben dem brasilianischen Caipirinha sind auch Varianten des Cocktail Rezepts mit Wodka sehr verbreitet. Diese Form des Caipis nennt sich Caipiroschka. Andere verbreitete Schreibweisen sind Caipiroska, Caipirovka oder aber auch Caipivodka bzw. Caipirowska.

Caipiroschka

Der Caipiroska ist eine abgewandelte Form des weltbekannten Caipirinhas. Als Schnaps wird Wodka statt Cahaça benutzt. Für das Caipiroschka Rezept werden folgende Zutaten benötigt.



Caipiroschka Rezept Drucken Ein klassisches Rezept für den Wodka Cocktail Caipiroschka. Autor: socko.de Typ: Drinks Zutaten 1 unbehandelte Limette

2 Teelöffel Rohzucker

6 cl Wodka

Zunächst viertelt oder achtelt man für den Caipiroschka die gewaschene Limette und zerdrückt diese zusammen mit dem Rohrzucker in einem Glas. Das Glas wird nun mit Eis aufgefüllt. Dafür eignet sich besonders gut „Crushed Eis", aber auch Eiswürfel sind möglich. Nun wird der Wodka hinzugegeben und mit einem Löffel verrührt.

Himbeer-Caipiroschka

Der Caipiroska kann auch noch abgewandelt werden. So ist ein Himbeer-Caipiroschka noch etwas fruchtiger, als die klassische Variante des Cocktails. Das Himbeer-Caipiroschka Rezept unterschiedet sich lediglich in zwei Zutaten, die zusätzlich in den Cocktail kommen. Erfrischend!



Himbeer-Caipiroschka Rezept Drucken Eine leckere, fruchtige Cocktail-Variante vom klassischen Caipiroschka mit Himbeeren. Autor: socko.de Typ: Drinks Zutaten 1 unbehandelte Limette

2 Teelöffel Rohzucker

6 cl Wodka

Eis

8 cl Bitter Lemon

Die gewaschene Limette wird geachtelt oder geviertelt und zusammen mit dem Rohrzucker in einem Glas für den Himbeer-Caipiroska zerdrückt. Das Glas wird im Anschluss mit „Crushed Eis" (nicht komplett) aufgefüllt. Nun kommt der Wodka, sowie Bitter Lemon dazu. Zum Schluss werden die Himbeeren hinzugefügt und der Cocktail verrührt.

Beide Wodka Cocktails sind einfach und schnell zubereitet. Passend verziert werden kann der Caipiroschka zum Beispiel mit Minze, Sternfrucht-, Limetten- und Orangenscheiben. Ist keine Limette vorhanden, kann der Caipiroska auch mit Zitrone zubereitet werden. Der Rest vom Rezept bleibt gleich.