Die kalte Jahreszeit steht bevor: um Infekten vorzubeugen und der Gesundheit etwas Gutes zu tun, sollte die Ernährung vitaminreich sein. Eine sehr gute Alternative zu frisch gekauftem Obst, sind gefriergetrocknete Früchte. Durch die schonende Trocknung sind die Früchte länger haltbar und wichtige Vitamine bleiben erhalten.

Das Verfahren der Gefriertrocknung eignet sich für fruchtige Lebensmittel (z.B. Obst, Beeren), als auch herzhafte Speisen. Mit dieser Methode wird die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert und der ursprüngliche Geschmack wird beibehalten. Die Nährstoffe gehen nicht verloren.

❗ Tipp: Granatapfel Risotto Rezept mit gefriergetrockneten Früchten

Woher stammen die Früchte?

Die beiden Geschwister Daniel und Jessica Krauter haben auf ihren Reisen nach Thailand und Costa Rica oft frische Fruchtsmoothies genossen – zurück in Deutschland wollten Sie sich gern solch exotische Drinks im Mixer machen. Zur Herstellung der Smoothies blieb nur die Wahl zwischen teuer importiertem Obst und künstlich konservierten Saft-Konzentraten. So kam Ihnen die Idee für buah. Das Wort bedeutet Frucht auf Malaysisch. Mit ihren gefriergetrockneten Früchten wollen sie Frische in deutsche Küchen bringen. Mit dem Verfahren bleiben das Aroma und die Nährstoffe erhalten.

Die gefriergetrockneten Obst- und Gemüsesorten werden aus verschiedenen Herkunftsländern bezogen. buah achtet darauf, dass die Landwirte mit verantwortungsvollen Anbaumethoden arbeiten, um einen kontrollierten Anbau sicherzustellen. Insofern möglich bezieht buah BIO zertifiziertes Obst. Zum Fruchportfolio zählen: Kirsche, Erdbeere, Heidelbeere, rote Johannisbeere, Physalis, Cranberry, Zitrone, Ingwer, Himbeere, Banane, Granatapfel, Tomate, Brokkoli, Kokosnuss, Mango und Ananas.

Wie funktioniert Gefriertrocknung?

Die Früchte werden von den Bauern vollreif geerntet. Sechs Stunden später wird die Frucht zu kleinen Stücken verarbeitet und eingefroren. Für die schonende Herstellung solcher Früchte werden große Gefriertrocknungsmaschinen eingesetzt. Die Maschinen bestehen aus zwei Kammern, in der einen wird das Obst zuerst tiefgefrorenen und in der anderen wird es einem Unterdruck von 6 Millibar ausgesetzt. Das Produkt wird durch den Unterdruck vakuumiert, es wird der Frucht Wasser entzogen. Die Besonderheit bei der Gefriertrocknung ist, dass das entzogene Wasser nicht in flüssigen Zustand übergeht, sondern verdampft. Der Vorgang wird auch als Sublimationstrocknung oder Lyophilisation bezeichnet. Zu guter Letzt werden die knusprigen Fruchtstücke verpackt und zu buah transportiert. In Zusammenarbeit mit sozialen Werkstätten gelangen die Fruchtstücke in die buah Verpackung. Durch den Entzug von Wasser ist das Obst und Gemüse jetzt länger haltbar. Die Vitamine, Nährstoffe und Aromen blieben durch das schonende Verfahren fast vollständig erhalten.

buah-Früchte können auf die verschiedenste Art und Weise genossen werden. Die Früchte eignen sich als Zutat für Smoothies und herzhafte Speisen, peppen das morgendliche Müsli auf, sind ein gesunder Snack zwischendurch oder verfeinern den Salat.

Granatapfel Risotto Rezept

Als Rezepttipp haben wir uns das Granatapfel Risotto ausgesucht.