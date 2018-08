Die besten Freizeitparks in den Niederlanden

Familienurlaub in den Niederlanden ist immer eine gute Idee. Nicht umsonst ist unser Nachbargebiet eines der beliebtesten Reisziele deutscher Familien mit Kindern. Damit aber auch Action und Spaß bei Ihrer Reise ins Nachbarland nicht fehlen, haben wir die 5 schönsten Freizeitparks der Niederlande zusammengestellt.

Freizeitpark Slagharen

Unsere Liste beginnt mit dem Freizeitpark Slagharen, nicht weit von der deutschen Grenze entfernt und einer der größten Freizeitparks der Niederlande. Dieser Park bietet der ganzen Familie Spaß und Spannung! Und das nicht nur tagsüber. Man kann nämlich die Ferien in Holland auch im angrenzenden Ferienpark verbringen. Die Kids werden begeistert sein! Mit über 30 Attraktionen bietet der Freizeitpark genug Abwechslung. Zaubershows, Zirkusakrobatik und die Abenteuer von Randy & Rosie, der Parkmaskottchen, runden das Angebot ab. Wasserratten können zudem im dazugehörigen Wasserpark Acqua Mexicana herumtollen. Sollte dann nach so viel Spiel und Spaß mal der Hunger Überhand bekommen, hat Slagharen verschiedene Gastronomien vom Buffetrestaurant bis zum Asia-Imbiss.

Abenteuerpark Hellendoorn

Auch im Hellendoorn Freizeitpark hat die ganze Familie viel zu tun. Für die Allerkleinsten bietet dieser Park altersgerechte Attraktionen an, während sich die Größeren bei der Wildwasserbahn und den zahlreichen Achterbahnen austoben können. Unbedingt einen Besuch abstatten sollte man auch Baba und Bella. Die Maskottchen des Parks bieten täglich Meet & Greets in Ihrem „Baumhaus“ mitten im Park an. Sollten die beiden mal nicht zu Hause sein, können die Kleinen ihnen einen Brief im Briefkasten hinterlassen. Das Bärenpaar antwortet nämlich auf jeden Brief persönlich. Die Kinder haben schon Bärenhunger? Na dann nichts wie ab ins Parkrestaurant, wo man übrigens auch oft auf Baba und Bella trifft.

Freizeitpark Toverland

Weiter geht’s mit dem Toverland Freizeitpark. Hier erlebt man eine bezaubernde Welt voller Abenteuer, Shows und spektakulären Attraktionen. Aber nicht nur die vielen Achterbahnen machen den Tag so speziell. Wir empfehlen auf jeden Fall auch die Wassershow, die täglich stattfindet und ein echtes magisches Erlebnis verspricht. Damit die hungrigen Kinder nach einem anstrengenden Tag auch anständig gestärkt werden, hat der Freizeitpark Toverland zahlreiche Restaurants, vom Frühstück bis zum Abendessen. Unbedingt an das Eis am Nachmittag denken!

Freizeitpark Efteling

Der ganzjährig geöffnete Freizeitpark Efteling ist der größte Freizeitpark Hollands und bietet magische Momente für die Kleinen und Achterbahnaction für die richtigen Abenteurer. Insgesamt locken 36 Attraktionen mit heiterem Abenteuerspaß. Die Kleinsten werden sich im Märchenwald des Freizeitparks, mit vielen nachgestellten Märchen, ganz besonders wohlfühlen. Das kulinarische Angebot reicht übrigens vom Imbiss über mittelalterliches Dinner bis hin zu leckeren Pfannkuchen.

Erlebnispark Duinrell

In der Nähe von Den Haag, direkt hinter den Dünen befindet sich der Freizeitpark Duinrell. Das angrenzende Tikibad verfügt über das größte überdachte Rutschenparadies der Benelux-Länder. Dort warten 1 Kilometer Rutschvergnügen darauf, entdeckt zu werden. Der Erlebnispark bietet mehr als 40 Attraktionen an und sorgt einmal mehr für abenteuerliche Ferien in Holland. Auf jeden Fall auf der To-do Liste sollte die Rodelbahn stehen – bei der Mutige mit 25 km/h abwärts durch den Wald sausen können.

Nun, bei diesen 5 schönen Freizeitparks in den Niederlanden fällt die Entscheidung ja nicht gerade leicht. Am besten also man entdeckt alle! Wir sind uns ziemlich sicher, dass nicht nur die Kids von der ganzen Action begeistert sein werden. Auch interessant: Übersicht – Beste Freizeitparks für Kleinkinder in Deutschland.