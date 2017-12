Spa und Co mit Kindern: Familien-Wellnessurlaub in Deutschland

Ist der Urlauber auf der Suche nach modernen Ferientrends, dann ist ein Spa- und Wellnessurlaub immer wieder ein Highlight. Nach langen Arbeitswochen ist Erholung angesagt, um mit neuer Kraft nach dem Urlaub mit der Familie wieder in den Alltag zu starten. Scheint auf den ersten Blick der Wellnessurlaub das Ideale für Paare und Singles zu sein, so hat sich dieser Trend in den letzten Jahren auch immer mehr zu einem tollen Vergnügen gemeinsam mit den Kindern entwickelt.

Klassischer Familienurlaub mit Wellnessangeboten kombiniert

Natürlich ist es wunderbar, wenn die Familie einfach nur das Zimmer verlassen muss, um gleich in den Spabereich des Hotels gelangen zu können. Aber nicht jeder Familienurlaub muss direkt in ein klassisches Wellnesshotel gehen. In Deutschland gibt es wunderbare Thermen, sehr gute Massagestudios und auch andere Wellnessangebote, die der Urlauber außerhalb der Wellnesshotels buchen kann. Nun kann es im Urlaub wieder in die nette Familienpension oder auf den Zeltplatz gehen, wenn die Familie gerne hier Urlaub macht. Anstelle nur am Strand zu liegen oder in den Bergen zu wandern, kann die nächste Therme zu einem wichtigen Bestandteil des Urlaubsprogramms werden – der Familienurlaub wird mit Wellnessangeboten kombiniert. Umso größer ist die Erholung, wenn sich das Hotel der Wahl auf Erholung und Entspannung spezialisiert hat. Immer mehr Wellnesslandschaften setzen auf Familien mit Kindern. Eine große Auswahl verschiedener Angebote für den Wellness-Familienurlaub hält wellnesshotel24 bereit.

Wie finde ich passende Unterkünfte für Familien?

Auf der Suche nach dem passenden Wellnesshotel kann ein Urlaubsland wie Deutschland eine große Anzahl von Unterkünften für den Wellnessurlaub bieten, welche sich auch auf Familien als Gäste eingestellt haben. Kindgerechte Bereiche innerhalb der Unterkunft bringen selbst den kleinsten Gästen Spaß. Von der Ost- und Nordsee bis zu den Alpen gibt es stetig neue tolle Wellnesshotels, welche Familien zu einem Urlaub einladen. Ob die Familie in der Großstadt ein Wellnesshotel sucht, dass zur Wochenenderholung mit kombiniertem Strädtetrip einlädt oder ob die schönsten deutschen Landschaften nicht nur zur Erholung, sondern auch zu Wanderungen und Radtouren genutzt werden, obliegt alleine den persönlichen Vorstellungen der kurzen Alltagsauszeit. Als beliebte Ziele für einen Wellnessurlaub gelten die Regionen Bayrischer Wald und Donau-Wald im Freistaat Bayern, die Alpen, der Rennsteig im Thüringer Wald sowie die Sächsische Schweiz. An der Ostsee lockt insbesondere die Insel Rügen.

Wie passen Kinder und Spa zusammen?

Ausspannen und Erholung im Spa ist für viele Erwachsene die kleine Auszeit vom Alltag, damit der stressige Familienalltag ohne Probleme erledigt werden kann. Wer sich den Tagesplan von Kindern und Schülern in der heutigen Zeit anschaut, der weiß schon, dass selbst Kindergartenkinder einem straffen Plan folgen. Denn neben dem Kindergarten warten bereits die Sportvereine und Kurse, welche auf die Schulzeit vorbereiten sollen. Der Schüler ist alleine schon mit dem Schulalltag ständig dem Stress ausgesetzt und so ist auch für Kinder das Spa der richtige Ort, damit neue Kräfte für arbeitsreiche Schultage wieder vorhanden ist. So haben viele Kinder heute Probleme mit dem Rücken. In entsprechenden Wellnesseinrichtungen werden die besten Massagen bereits für den Nachwuchs angeboten. So kann dies eine Linderung der gesundheitlichen Probleme im Urlaub bringen. Doch Kinder leiden heute auch vielfach unter Allergien, die zu Schädigungen der Haut führen. Jetzt kann ein Wellnessurlaub mit der Familie die ideale Zeit sein, damit eine fachkundige Kosmetikerin die besten Tricks und Tipps verrät, damit die geschädigte Haut sich wieder erholen kann. Nun kann der erste Saunagang erholsam sein und dazu führen, dass Giftstoffe aus dem Körper geschwemmt werden können. Dazu können asiatische Entspannungsübungen gelernt werden, sodass ein Erholungsprogramm fürs Kind zusammengestellt wird, dass ihm den Alltag erleichtert. Behandlungen mit Schokolade oder anderen kindgerechten Zutaten können dazu beitragen, dass die Behandlungen im Spa dem Kind auch großen Spaß machen.