Familienurlaub in Griechenland

Griechenland besitzt viele Gesichter: Antike Tempel, jede Menge Sonne in Verbindung mit glasklarem Meer sowie eine südländische Lebensart, in der die innere Uhr von Zeit zu Zeit etwas anders tickt! Für den Familienurlaub ist Griechenland aufgrund seiner abwechslungs- und facettenreichen Mixtur aus beeindruckender Landschaft und viel Kultur bei seinen großen und kleinen Gästen seit jeher überaus beliebt. Sowohl der Bau von Sandburgen an den weitläufigen Stränden, als auch die Erkundung monumentaler Bauwerke des „Alten Griechenlands“ bieten ein hohes Maß an Flexibilität für die gesamte Familie beim Urlaub in Griechenland.

Warum ist Griechenland ein ideales Ziel für den Familienurlaub?

Die Kinderliebe der Griechen ist natürlich ein Hauptargument für eine gelungene Reise. Doch spricht auch die Vielfalt der Inselwelt für einen Urlaub am Mittelmeer. Neben wunderschönen, feinsandigen Stränden mit Wassersportmöglichkeiten, dem leckeren Essen und den guten Hotels, lockt auch die Kultur und Geschichte mit ihren modernen oder antiken Sehenswürdigkeiten. Bei einem Familienurlaub Griechenland entdecken ist für Kinder und Eltern gleichermaßen ein Erlebnis der besonderen Art. Egal ist dabei fast, ob es nach Kreta, auf die Kykladen oder das Festland geht.

Welche Reiseziele in Griechenland sind für Familien besonders geeignet?

Viele Familien buchen griechische Reiseziele am Meer. Vor allem die größte griechische Insel Kreta ist bei Eltern beliebt. So bietet das Eiland von der einfachen Unterkunft bis hin zum Luxushotel alles, was sich Urlauber wünschen. Die kilometerlangen Sandstrände werden von malerischen Tavernen umsäumt; die Berge im Inselinneren messen mehr als 2.000 Meter an Höhe. Viele Informationen über Kreta hält die Webseite www.kreta-reise.guru bereit. Gerade die Nordküste der Insel gilt als beliebtes Ziel für Pauschalurlauber mit Kindern. Aber auch die ruhigere Südküste hat Reisenden imposante Schluchten und Strandbuchten bei eindrucksvoller Kulisse zu bieten. Der Palast von Knossos zeugt von der minoischen Kultur, welche bereits mehr als 2.000 Jahre vor Christus auf Kreta lebte. Unweit entfernt liegt die Insel Rhodos. Es handelt sich dabei um die viertgrößte Insel Griechenlands, insbesondere in der Inselhauptstadt ballt sich die Kultur. Hilfreiche Tipps sind auf der Webseite www.rhostadt.de aufbereitet. So gilt es in jedem Fall die Hafeneinfahrt zu besichtigen, wo einst der Koloss von Rhodos gestanden haben soll. Auf dem Festland ist vor allem die Halbinsel Chalkidiki beliebt. Die drei „Finger“ Kassandra, Sithonia und Athos unterscheiden sich vom Tourismus stark, haben Urlaubern jedoch maximales Flair bei der Familienreise zu bieten.

Griechenland: Ein Juwel der Natur und mystischer Legenden

Griechenland ist übersät mit Zitronenplantagen, Olivenhainen, Pinienwäldern und Platanen. Die trotz ihrer Unterschiede einheitlich wirkende Landschaft bietet ihren Besuchern viel Spielraum für das Ausleben der Abenteuerlust in Form von ausgiebigen Wanderungen oder Radtouren. Die Weitläufigkeit Griechenlands lässt die Seele baumeln und wirkt zu keinem Moment einengend. Die üppige Flora und Fauna wird in erster Linie durch Flüsse, die sich durch das ganze Land schlängeln, tatkräftig unterstützt und am Leben gehalten. Auch die Landwirtschaft profitiert seit Jahrhunderten von diesen augenscheinlich niemals versiegenden Lebensadern. Das Land der antiken Dichter und Denker setzt sich darüber hinaus aus mehr als 9.000 Inseln zusammen, die sich nahezu ausnahmslos mit dem Auto bzw. einer Fährenüberfahrt durch ihre Besucher beim Familienurlaub in Griechenland erkunden lassen. Vor dem Hintergrund zahlreicher ungewöhnlich erscheinender Pflanzen, beeindruckender Felsformationen und mystischer Höhlen können sowohl Jung und Alt ihrem Drang nach neuen Entdeckungen mit hohem Abenteuerfaktor freien Lauf lassen.

Die Lebensart der Griechen

Grundsätzlich gelten die Griechen als ein freundliches Volk mit einem hohen Bezug zu ihrer Herkunft und ihrer Tradition. Die in Griechenland lebenden Menschen sind sehr geduldig, was sie übrigens auch von ihren Gästen bzw. Besuchern erwarten. Dennoch sind sie in ihrer Lebenseinstellung sehr tolerant und offen für neues. Dieser durchaus positive Umstand begründet sich in der Tatsache, dass das gesamte Land selbst in der entlegensten Region vom Tourismus mit all seinen unterschiedlichen Facetten geprägt ist. Darüber hinaus sind die Griechen ein überaus familiäres Volk. Insbesondere an Wochenenden oder an den Feiertagen gehört es zur Selbstverständlichkeit, dass von den Großeltern bis hin zum kleinsten Nachwuchs die vorhandene Zeit gemeinsam verbracht wird. Unter dieser Voraussetzung erhält Griechenland durch urlaubswillige Familien bei der Wahl des Urlaubsorts große Beachtung. Die Nächstenliebe ist in diesem Land sehr ausgeprägt und schlägt auch auf seine Besucher bei einem Urlaub mit der Familie um.

Strandurlaub pur in Griechenland

Die Auswahl des richtigen Strandes für alle Familienmitglieder erstreckt sich in Griechenland von der Ägäis bis zum Ionischen Meer. Neben weißen Traumstränden werden die Touristen von Buchten und einer großartigen Natur zum einem perfekten Strandurlaub in Griechenland eingeladen. Die große Auswahl an unterschiedlichen Inseln bzw. Urlaubsdestinationen sollten sich die Reisewilligen im Vorfeld gut überlegen. Die Wassertemperaturen laden beim Familienurlaub in Griechenland im Durchschnitt bis in den Herbst zu einem noch immer warmen Badespaß ein. Griechenland eignet sich also nicht nur für einen Sommerurlaub besonders gut. Die Wasserqualität vor den einzelnen Stränden ist darüber hinaus seit vielen Jahren gleichbleibend vorbildlich, sodass sich Kinder und Erwachsene ohne Bedenken frei im Meer bewegen und das kühle Nass in vollen Zügen genießen können. Passend dazu haben jede Menge Hotels ihre Bauten in Strandnähe errichtet. Diese bieten sowohl eigene Pools in unterschiedlichen Größen und Freizeitmöglichkeiten als auch eigene Zugänge zum Meer an. Um den Familienurlaub in einem solchen Ressort voll und ganz im Kreis der Familie genießen zu können, bieten diese etablierten Ferienziele jede Menge Möglichkeiten, seinen Urlaub in schier unüberschaubaren Variationen für alle Mitglieder der Familie attraktiv zu gestalten. Die Strände Griechenlands bieten in diesem Zusammenhang zum einen Ruhe und Entspannung und zum anderen viele Optionen für begeisterte Wassersportler. Abhängig von der Lage des jeweiligen Strandabschnitts oder der Region lassen sich hier Unterschiede verzeichnen, die ebenfalls innerhalb der Familie vorab besprochen und genau unter die Lupe genommen werden sollten, damit sowohl der erlebnishungrige Nachwuchs als auch beide Elternteile von einem schönen Urlaub in Griechenland über einen langen Zeitraum zehren können.