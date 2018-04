Urlaub in den Sommerferien: Die besten Reiseziele für den Sommerurlaub

Die Sommerferien rücken immer näher und somit auch der Sommerurlaub mit der Familie. Wer noch nicht weiß, wo es hingehen soll, kann im folgenden Beitrag fünf tolle Reiseziele für den Sommerurlaub näher betrachten, damit der Urlaub in den Sommerferien für Groß und Klein ein voller Erfolg wird. ✓ Die besten Sommerreiseziele in der Übersicht

Die besten Reiseziele im Sommer

Die großen Ferien rücken näher und es wird langsam Zeit die Flüge sowie passende Unterkunft zu buchen. Nachfolgend möchten wir euch aufzeigen, wohin der nächste Familienurlaub im Sommer gehen kann. Lasst euch von den Ideen inspirieren. Habt ihr weitere Vorschläge? Dann schreibt uns!

Griechenland – Das Land voller Inseln

Durch seine Gastfreundschaft, Familienfreundlichkeit und direkte Lage am Mittelmeer ist Griechenland als Ziel für den Sommerurlaub bei Familien beliebt und bestens geeignet. Die zahlreichen Inseln mit ihren Stränden laden zum Entspannen mit der ganzen Familie ein. Ein Beispiel hierfür ist die Insel Thassos. Im Sommer findet immer das Thassos Summer Festival statt, das viel besucht ist. Es ist ein Folklore-Festival mit Musik und Tänzen. Außerdem werden Produkte aus eigener Herstellung verkauft. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden auf ihre Kosten bei einem Familienurlaub in den Sommerferien kommen. Wer echtes griechisches Lebensgefühl miterleben möchte, sollte den Wochenmarkt in Prinos besuchen. Dieser findet jeden Montagvormittag statt und gilt als eigene kleine Sehenswürdigkeit. Ein sehr beliebtes Reiseziel für den Sommerurlaub ist die größte griechische Insel Kreta – gerade bei Familien mit Kindern.

Spanien – Sommerurlaub auf dem Festland

Wenn von Spanien die Rede ist, denken viele gleich an Mallorca und Party-Urlaub. Aber Das Land hat noch einiges mehr mit seinen pulsierenden Metropolen wie Madrid und Barcelona für einen Urlaub in den Sommerferien zu bieten. Es gibt einzigartige Landschaften zu erkunden und an zahlreichen Stränden kann man baden und verweilen. Sehenswert ist beispielsweise die historische Stadt Granada. Ihre Lage ist spektakulär, da sie einerseits am Bergmassiv Sierra Nevada und andererseits nah am Mittelmeer liegt. An den Stränden der Costa Tropical werden viele Aktivitäten für Kinder angeboten. In Granada können Eltern mit ihren Kindern den Wissenschaftspark besuchen. Dort können über 200 Experimente aus verschiedenen Bereichen, wie der Wahrnehmung, Erfindung, Biosphäre und wissenschaftlichen Entdeckungen beim Sommerurlaub bestaunt werden. Es gibt speziell einen Raum für Kinder, wo sie spielen und forschen könne. Im Sommer findet in Grenada das Internationale Musik- und Tanzfestival statt. Aber auch die Balearen haben fernab ihrer Party-Strände Ruhe und Entspannung zu bieten.

Italien – Urlaub an der Adriaküste

Die italienische Adria verfügt über einen 100 Kilometer langen Küstenstreifen, der perfekt für einen Urlaub mit der Familie und als Ziel für den Sommerurlaub geeignet ist. Vielleicht gehört das Land nicht zu den exotischen Reisezielen im Sommer, da Italien bereits immer gern von Familien mit Kindern bereist wurde. Jedoch hält die Adriaküste die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub in den Sommerferien bereit. Neben vielen Angeboten an den Stränden, gibt es verschiedene Freizeit- und Themenparks, wie zum Beispiel den Freizeitpark „Fiabilandia“. Er ist der älteste Vergnügungspark der Adriaküste. Das Thema des Parks ist Märchen. Es gibt zahlreiche Fahrattraktionen und Spielplätze. Ein weiteres Highlight in Italien ist die Weltmeisterschaft der Sandskulpturen. Diese findet im August in Cervia statt. An diesem Wettbewerb nehmen 10 Paare Sand-Bildhauer teil, welche 3 Tage Zeit haben, um einzigartige Werke nur aus Sand und Wasser herzustellen. Die fertigen Werke können von Besuchern betrachtet werden.

Portugal – Ausspannen an der Algarve

Das Meer der Algarve lockt mit seinen vielen verschiedenen Blautönen bei einem Urlaub in Portugal. Außerdem schätzen Urlauber an der Region, dass das Wasser fast ausschließlich warm und ruhig ist. Das ist ein Markenzeichen, das besonders für Familien mit Kindern als Sommerreiseziel spricht. Auch die Strände mit dem weißen, feinen Strand sind typisch für einen Urlaub an der Algarve. Wenn die Kinder sich einmal lieber im Erlebnisbad austoben möchten, steht dieses natürlich auch zur Verfügung, nämlich zum Beispiel das Bad „The Big One“. Dort gibt es zahlreiche, verschiedene Rutschen, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unterteilt sind. Außerdem sind „Fliegende Teppiche“, ein Wellenbecken und weitere Attraktionen vorhanden. Ein anderer Ausflug könnte in den Krazy World – Algarve Zoo gehen. Dieser befindet sich in der Nähe von Silves. Dort können Tiere aus anderen Ländern beobachtet werden. Es finden auch Reptilienvorführungen oder Fütterungen von exotischen Tieren statt, die den Urlaub in den Sommerferien zu einem besonderen Erlebnis machen.

Ungarn – Urlaub am Balaton

Der Balaton in Ungarn ist ein Paradies für Familien mit Kindern, da der See nur eine geringe Tiefe aufweist und ist somit bestens als Sommerreiseziel geeignet. Außerdem bedeutet Urlaub am Plattensee Sonne und Kultur. Die Strände am See sind sehr gepflegt. An der Südseite kann man teilweise bis zu einigen hundert Metern ins Wasser laufen. Am vorletzten Sonntag im Juli findet das Durchschwimmen des Balatons in Balatonboglár statt. Dies ist der größte Süßwasser-Schwimmwettkampf in Mitteleuropa. Weitere Veranstaltungen gibt es in Szeged, wo jährlich wechselnde Freilichtspiele aufgeführt werden, wie beispielsweise das Musical „ABBA“.

So vielseitig die Reiseziele für den Sommerurlaub auch sind, haben sie alle etwas gemeinsam: Erholung und Spaß wird garantiert. Man kann sich als Familie beim Urlaub in den Sommerferien im Meer oder im See abkühlen, spielen und schwimmen oder am Strand entspannen. Die verschiedenen Freizeitparks und Themenparks sowie die kulturellen Veranstaltungen an den Orten sorgen für Abwechslung und Erfahrungen, die man auch nach den Sommerferien nicht vergessen wird. Somit kann der Sommerurlaub beginnen. Weitere Sommerziele in Europa kann man in unserem Familienreiseführer online finden. Sollte es etwas weiter weg gehen ist man mit den Reisetipps der Bücher von Lonely Planet oder anderen Anbietern gut beraten.

Was sind eure beliebtesten Sommerreiseziele? Diskutiert mit uns auf Facebook und sendet auch gerne Bilder.