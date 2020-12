Die Corona-Pandemie zwingt Familien zum Daheimbleiben und erfordert einiges an Kreativität. Mit den neuesten Gesellschaftsspielen ist schnell für eine ausgelassene Stimmung gesorgt und gelangweilte Kids sind optimal beschäftigt. Außerdem sind Gesellschaftsspiele für Kinder und Erwachsene eine gute Idee, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

Doch welche Gesellschaftsspiele-Trends gibt es aktuell?

Minecraft als Brettspiel für kleine und große Bauherren

Minecraft ist ein beliebtes Spiel für den PC. Dass der Spaß nun auch ohne technisches Gerät genossen werden kann, ist dem Spielehersteller Ravensburger zu verdanken, der diesen Trend nun auch ins Wohnzimmer oder an den Küchentisch bringt. Wie im Original müssen Blöcke aus Obsidian, Holz und Stein gesammelt werden, mit denen sich diverse Bauwerke errichten lassen. Eine Runde dauert bis zu einer Stunde. Vier Mitspieler können sich als Taktiker beweisen. Wenn der Nachwuchs Fan vom Craften ist, wird mit dem Kauf dieses Brettspiels alles richtig gemacht.

Kurzweiliger Fun mit Drop It

Beim Gesellschaftsspiel Drop It ist Geschick und taktisches Vorgehen gefragt. Ähnlich wie bei Vier gewinnt werden unterschiedlich gefärbte, jedoch auch verschieden geformte Spielsteine in einen vertikalen Aufbau gesteckt. Jeder Spieler lässt einen Stein pro Runde fallen und versucht, mit seinem Exemplar möglichst in die höheren Ebenen zu gelangen. Weiter oben gibt es nämlich mehr Punkte. Das Schwierige daran? Berühren sich Spielsteine einer Farbe oder einer Form, gibt es keine Punkte. Die Spieldauer ist kurz und knackig, allerdings bleibt es selten bei einer Runde. Es führt bei idealo die Top-10-Liste an und gilt damit als Bestseller.

Just One erhielt Kritikerpreis

Noch nicht lang auf dem Markt und bereits ein Preissieger ist das Spiel Just One. 2019 sahnte es den Kritikerpreis ab und dies zu Recht. In Just One müssen Wörter erraten werden. Das ist zwar nicht neu, aber das Prinzip dahinter schon. Der aktive Spieler zieht eine Karte, die er sich nicht ansehen darf und seinen Mitspielern zeigt. Darauf steht ein Begriff, zu welchem sich jeder in der Runde ein Wort aussucht und aufschreibt. Die Wörter sollen dem aktiven Spieler einen Hinweis geben. Wollen zwei Personen mit demselben Wort helfen, wird dieses ganz aussortiert. Hier ist kein Gegeneinander sondern Miteinander angesagt.

Ressourcenmanagement mit dem Brettspiel Wasserkraft

Wasserkraft bietet Beschäftigung bis zu fünf Stunden und mehr

Das Spiel fordert die grauen Zellen ordentlich heraus und begünstigt das Bilden neuer Synapsen.

Wer auf der Suche nach einem komplexen Gesellschaftsspiel ist, sollte es mit Wasserkraft probieren. Bei dem Brettspiel müssen Rohrleitungen, Staumauern und Turbinenhäuser gebaut werden, um ein funktionierendes Versorgungsnetz zu erschaffen. Ziel ist es, die meiste Energie zu erzeugen und damit die besten Verträge auszuhandeln. In Wasserkraft hat alles einen Einfluss, deshalb kann der Kopf ordentlich kochen. Kinder können strategische Fähigkeiten ausbauen und ihren Eltern mal zeigen, wie der Hase läuft.

