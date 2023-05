Guter Handchirurg: Woran erkenne ich eine gute Handchirurgie?

Erfahren, worauf bei der Auswahl eines guten Handchirurgen geachtet werden sollte und welche Faktoren seine Kompetenz und Erfahrung widerspiegeln.

Welcher Arzt ist für die Hände zuständig?

Ein Facharzt, der für die Hände zuständig ist, ist der Handchirurg oder auch Handchirurgin. Diese Ärzte haben sich auf die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen, Verletzungen und Funktionsstörungen der Hände spezialisiert. In einigen Fällen kann auch ein Orthopäde oder ein Neurologe für die Behandlung von Handproblemen zuständig sein, je nach Ursache und Art der Erkrankung. Es ist jedoch immer am besten, einen Hausarzt oder Allgemeinmediziner zu konsultieren, um eine Empfehlung für einen Facharzt zu erhalten oder um weitere medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen.

Woran erkenne ich einen guten Handchirurg?

Eine gute Handchirurgie zeichnet sich durch mehrere Faktoren aus. Hier sind einige Anhaltspunkte, an denen man erkennen kann, ob eine Handchirurgie qualitativ hochwertig ist:

Fachkompetenz: Der Handchirurg sollte über eine umfassende Ausbildung und Erfahrung in der Handchirurgie verfügen. Dies kann durch Facharztausbildung, Zusatzqualifikationen und klinische Erfahrung nachgewiesen werden. Diagnostische Fähigkeiten: Der Handchirurg sollte in der Lage sein, präzise Diagnosen zu stellen, indem er eine gründliche Untersuchung der Hand durchführt und relevante Diagnoseverfahren wie Röntgen, Ultraschall oder MRT durchführt. Therapeutische Fähigkeiten: Der Handchirurg sollte eine breite Palette von Behandlungsoptionen anbieten, einschließlich konservativer und operativer Therapien. Die Auswahl der Therapieoption sollte auf der individuellen Situation des Patienten und der Art der Handverletzung oder -erkrankung basieren. Kommunikation: Ein guter Handchirurg sollte in der Lage sein, die Diagnose und Behandlungsoptionen dem Patienten klar und verständlich zu erklären. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend für das Vertrauen des Patienten in den Arzt und für eine erfolgreiche Behandlung. Patientenzufriedenheit: Eine gute Handchirurgie sollte sich durch eine hohe Patientenzufriedenheit auszeichnen. Sie können Erfahrungsberichte von anderen Patienten lesen oder den Handchirurgen nach Referenzen fragen. Modernste Technologie: Eine gute Handchirurgie sollte modernste Technologien und chirurgische Techniken verwenden, um den besten Ergebnissen für den Patienten zu erzielen.

Es ist auch wichtig, dass man ein gutes Gefühl bei dem Handchirurgen hat und dass er sich Zeit für alle Fragen und Bedenken nimmt.

Neue Methoden und Technologien in der Handchirurgie

Die Handchirurgie zählt zu den wichtigsten Bereichen auf dem Gebiet der Humanmedizin. Aus diesem Grund kommen in diesem speziellen Fachgebiet vermehrt hochmoderne Technologien zum Einsatz.

Moderne Behandlungsmethoden in der Handchirurgie

Die Handchirurgie entwickelt sich stetig weiter und bietet daher eine Vielzahl an unterschiedlichen Behandlungsmethoden und Technologien. Mithilfe moderner Operationsmöglichkeiten können beinahe alle Verletzungen und Erkrankungen der oberen Extremitäten behandelt werden. Diese setzen dem Leiden ein schnelles Ende und führen zu ausgezeichneten Erfolgen.

Die Ulnaverkürzungsosteotomie:

Die Ulnaverkürzungsosteotomie wird zur Behandlung des Ulna-Impaction Syndroms angewendet. Das Ziel dieser Operation ist die Verkürzung der Elle. Dadurch wird der ulnokarpale Bandkomplex umgehend druckentlastet. Diese Methode verspricht eine deutlich raschere Heilung als die bisherige Behandlung des Ulna Impaction Syndroms. Des Weiteren ist die Ulnaverkürzungsosteotomie während und nach dem Eingriff mit einer geringeren Komplikationen Wahrscheinlichkeit verbunden, da keine Gleitloch Platte mehr vormontiert werden muss. Es handelt sich hierbei um eine der modernsten und innovativsten Techniken in der Handchirurgie.

Die Mikrochirurgie:

Die Mikrochirurgie kommt auch in der Handchirurgie zum Einsatz. Die Operationen finden in diesem Fall vollständig unter einem OP-Mikroskop statt, da manche Nerven und Gefäße nicht mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Diese Operationsmethode wurde speziell für die Hand- und Gefäßchirurgie entwickelt und wird vorrangig zur Rekonstruktion eingesetzt. Aufgrund der Präzision wird die minimalinvasive Behandlungsmethode besonders häufig durchgeführt.

Endoprothetik:

Abgenutzte Gelenke sollten entfernt und durch funktionstüchtige Modelle ersetzt werden, da sie die Betroffenen in ihrer Bewegungsfreiheit sehr stark einschränken. Durch den Einsatz von künstlichen Gelenken und Implantaten kann die abhandengekommene Motorik teilweise sogar vollständig wiederhergestellt werden. Gelenkersatzoperationen kommen besonders häufig an der Schulter vor. In diesem Bereich wird das Gelenk häufig überbeansprucht.

Ergotherapie:

In der Handchirurgie ist die Nachsorge von besonderer Relevanz. Aus diesem Grund sollte die Ergotherapie keinesfalls vernachlässigt werden. Diese wird auch durchgeführt, wenn keine Operation notwendig ist. Dadurch werden die Gelenke trainiert und somit die Bewegungsfunktion der Hände und Finger gefördert.

Aufgrund der effektiven und modernen Behandlungsmethoden in der Handchirurgie kann die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert und die Selbstständigkeit im Alltag zurückgewonnen werden.

Behandlungsgebiet der Handchirurgie

Die Handchirurgie beschäftigt sich mit Erkrankungen und Verletzungen im Bereich der oberen Extremitäten. Dazu zählen nicht nur Hände und Finger, sondern auch die Schulter, der Ellenbogen sowie der Ober- und Unterarm. Das Aufgabengebiet der Handchirurgie umfasst zudem folgende Bereiche, wie auf der Seite der Berit Klinik in der Schweiz nachzulesen ist:

Behandlung von Fehlbildungen an Händen und Fingern

Nerveneinengungen (Karpaltunnelsyndrom, Sehnenscheidenentzündung)

Verletzungen

Behandlung der Sehnen

Tumore an Händen, Fingern und Armen

Verbrennungen

Funktionsstörungen und Einschränkungen

Infektionen der oberen Extremitäten

Die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit steht hierbei im Vordergrund. Beeinträchtigungen an den Händen und Fingern schränken Betroffene im Alltag besonders stark ein. Die Handchirurgie beschäftigt sich jedoch auch mit der Ästhetik der oberen Extremitäten. Diese spielt beispielsweise bei der Rekonstruktion der oberen Gliedmaßen eine entscheidende Rolle.

Wodurch zeichnet sich eine gute Handchirurgie aus?

Eine gute Handchirurgie zeichnet sich durch verschiedene Faktoren aus. Der Handchirurg sollte über eine umfassende Ausbildung und Erfahrung in der Handchirurgie verfügen und in der Lage sein, präzise Diagnosen zu stellen sowie eine breite Palette von Behandlungsoptionen anbieten. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend für das Vertrauen des Patienten in den Arzt und für eine erfolgreiche Behandlung. Zusätzlich sollte eine gute Handchirurgie modernste Technologien und chirurgische Techniken verwenden, um den besten Ergebnissen für den Patienten zu erzielen.

© Foto von Sander Sammy auf Unsplash