Den Bildungsgutschein bekommt man über die Agentur für Arbeit. Mit ihm übernimmt die Agentur für Arbeit die Kosten für eine Aus- oder Weiterbildung. Aber auch für eine Umschulung werden mit dem Bildungsgutschein die Kosten übernommen.

Wo ist der Bildungsgutschein geregelt?

Geregelt ist der deutsche Bildungsgutschein gemäß § 81 Abs. 4 SGB III.

Wo wird der Bildungsgutschein beantragt?

Der Bildungsgutschein wird bei der zuständigen Agentur für Arbeit beantragt.

Was ist der Bildungsgutschein?

Der Bildungsgutschein ist eine finanzielle Unterstützung, die von der Bundesagentur für Arbeit gewährt wird, um die Kosten für eine berufliche Weiterbildung ganz oder teilweise zu decken. Dies geschieht in Form einer schriftlichen Zusage, dass die Kostenübernahme für eine bestimmte Maßnahme unter festgelegten Bedingungen erfolgt. Diese Maßnahme kann beispielsweise eine Umschulung, eine Zusatzqualifikation oder eine Weiterbildung in einem spezifischen Bereich sein.

Allerdings handelt es sich beim Bildungsgutschein um eine sogenannte Kann-Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Das bedeutet, die Agentur für Arbeit entscheidet nach eigenem Ermessen, ob eine Förderung bewilligt wird.

Voraussetzungen für den Erhalt eines Bildungsgutscheins

Nicht jeder hat automatisch Anspruch auf einen Bildungsgutschein. Um diesen zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Grundvoraussetzung ist, dass die berufliche Weiterbildung als notwendig erachtet wird. Dies kann der Fall sein, wenn Sie arbeitslos sind, eine drohende Arbeitslosigkeit abgewendet werden soll oder wenn Sie keinen anerkannten Berufsabschluss besitzen.

Bevor ein Bildungsgutschein ausgestellt wird, müssen Sie außerdem ein Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit wahrnehmen, in dem die Notwendigkeit der Weiterbildung besprochen wird. Zudem muss die Maßnahme sowie der Bildungsträger von einer fachkundigen Stelle zugelassen sein.

Welche Leistungen bekommt man?

Der Bildungsgutschein wird zur Weiterbildung, Umschulung und zur Ausbildung genutzt. Die Kosten dafür übernimmt die Agentur für Arbeit. Zu nutzen ist der Bildungsgutschein für eine Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. Förderungsfähig sind die Maßnahmen gemäß § 77 Abs. 3 SGB III nur, wenn die dort genannten Förderungsvoraussetzungen gegeben sind.

Der Bildungsgutschein deckt in der Regel eine Vielzahl von Kosten ab. Dazu gehören die Gebühren für den Lehrgang selbst sowie Kosten für Lernmittel, Arbeitskleidung und Prüfungen. Zusätzlich können Fahrtkosten, Übernachtungs- und Verpflegungskosten übernommen werden, wenn die Bildungsmaßnahme außerhalb des täglichen Pendelbereichs liegt. Auch die Kosten für eine Kinderbetreuung während der Weiterbildung können in einigen Fällen erstattet werden.

Darüber hinaus erhalten Teilnehmende weiterhin Arbeitslosengeld, sofern sie dazu berechtigt sind. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld während der Maßnahme nicht komplett aufgebraucht wird, sondern ein Restanspruch bleibt.

Förderung von Beschäftigten

Auch Beschäftigte, die sich im Rahmen ihres aktuellen Arbeitsverhältnisses weiterbilden möchten, können unter bestimmten Voraussetzungen einen Bildungsgutschein erhalten. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Weiterbildung ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessert und eine langfristige Arbeitsplatzsicherung gewährleistet.

Die Förderung kann hier ebenfalls die Übernahme von Lehrgangskosten, Fahrtkosten und anderen notwendigen Ausgaben umfassen. Ob eine solche Förderung infrage kommt, wird individuell in einem Beratungsgespräch geklärt.

Weiterbildungsgeld und Prämien

Neben der Kostenübernahme bietet der Bildungsgutschein auch zusätzliche finanzielle Anreize. Wer an einer abschlussorientierten Weiterbildung teilnimmt, kann monatlich ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro erhalten. Diese Weiterbildung umfasst in der Regel Umschulungen, berufsanschlussfähige Teilqualifikationen oder Vorbereitungslehrgänge auf Prüfungen.

Zusätzlich gibt es eine Weiterbildungsprämie: Für bestandene Zwischenprüfungen oder Teilabschlüsse erhalten Sie 1.000 Euro, für den erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung weitere 1.500 Euro. Diese Prämien sollen einen zusätzlichen Anreiz bieten, die Maßnahmen erfolgreich zu absolvieren.

Wie lange ist der Bildungsgutschein gültig?

Ein Bildungsgutschein ist in der Regel zeitlich begrenzt. Er muss innerhalb von drei Monaten eingelöst werden, sonst verfällt er. Außerdem kann er regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt sein. Es ist wichtig, sich rechtzeitig mit einem zugelassenen Bildungsträger in Verbindung zu setzen und den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme bei der Agentur für Arbeit einzureichen.

Bildungsgutschein im Wandel

Seit 2009 hat die Zahl der ausgegebenen Bildungsgutscheine kontinuierlich abgenommen. Dies hängt unter anderem mit politischen und wirtschaftlichen Veränderungen zusammen, doch bleibt der Bildungsgutschein ein wichtiges Instrument, um den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.

Fazit

Der Bildungsgutschein ist ein wertvolles Angebot für Arbeitssuchende und Beschäftigte, die ihre beruflichen Chancen verbessern möchten. Er bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern schafft auch Anreize, um Qualifikationen zu erweitern und die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Wenn Sie über eine berufliche Weiterbildung nachdenken, sollten Sie unbedingt prüfen, ob ein Bildungsgutschein für Sie infrage kommt – es könnte ein entscheidender Schritt in Ihre berufliche Zukunft sein.