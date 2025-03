Pho Bo Suppe Rezept – Vietnamesische Nudelsuppe

Nach längerer Suche nach einem authentischen, geschmackvollen und einfachen Rezept für die vietnamesische Pho-Suppe hat sich eine Zubereitungsart bewährt, die zuverlässig gelingt und unkompliziert ist. Im Mittelpunkt steht dabei die Variante Pho Bo – die klassische Pho mit Rindfleisch. Als Alternative bietet sich Pho Ga mit Hühnerfleisch an.

Pho Bo: Vietnamesische Rindfleisch-Nudelsuppe

Pho ist das Nationalgericht Vietnams und wird traditionell bereits zum Frühstück serviert. Die aromatische Reisnudelsuppe mit Rindfleisch erfreut sich auch international großer Beliebtheit – nicht zuletzt dank ihrer würzigen Brühe, frischen Kräuterbeilagen und der kunstvollen Balance aus Umami, Schärfe und Frische. Dieses Rezept für Pho Bo gelingt einfach, authentisch und liefert ein geschmacklich rundes Ergebnis.

Zutaten für ca. 5 Liter Pho Bo Suppe

Für die Pho-Brühe

700 g Rinderknochen mit Fleischanteil (z. B. Ochsenschwanz oder Ossobuco – also Beinscheiben)

3 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 daumengroßes Stück Ingwer

3 Kardamom-Kapseln

2 Sternanis

5-6 cm Zimtstange (oder 3/4 TL Zimtpulver)

2 Kaffir-Limettenblätter

etwas Chili (nach Geschmack)

2 EL Honig

2 EL Sojasauce

1 EL Fischsauce

weißer und schwarzer Pfeffer

Salz

5 Liter Wasser

Für die Einlage

500 g Rinderfilet

Pho-Reisbandnudeln

2 Frühlingszwiebeln

Mungobohnensprossen

frischer Koriander

Zum Nachwürzen und Dippen

Limetten- oder Zitronenspalten

Sriracha

Chili

Fischsauce

Sojasauce

Zubereitung der Pho-Brühe

Zwiebeln halbieren und in etwas Öl anrösten. Ingwer schälen, in grobe Scheiben schneiden und dazugeben. Knoblauch in Scheiben schneiden und kurz mitrösten. Kardamom andrücken und zusammen mit Sternanis, Chili und Zimt hinzufügen. Alles mit 5 l Wasser ablöschen. Rinderknochen in das kalte Wasser legen. Honig, Sojasauce, Fischsauce sowie etwas weißen und schwarzen Pfeffer hinzufügen. Aufkochen und bei mittlerer Hitze mindestens 3 Stunden köcheln lassen. Brühe durch ein Sieb passieren und auffangen. Mit Salz abschmecken und im Topf erneut zum Köcheln bringen.

Vorbereitung der Zutaten

Reisbandnudeln nach Packungsanleitung zubereiten. Frühlingszwiebeln in diagonale Streifen schneiden. Rinderfilet in sehr dünne Scheiben schneiden – am besten quer zur Faser.

Anrichten

Eine Schüssel oder einen tiefen Teller zur Hälfte mit den gekochten Reisnudeln füllen. Mungobohnensprossen und Frühlingszwiebeln daneben platzieren. Rinderfiletscheiben auflegen. Einige Korianderblätter mit Strunk über das Gericht geben. Optional kann das gegarte Fleisch der Suppenknochen hinzugefügt werden. Die kochende Brühe direkt über das rohe Rindfleisch gießen, sodass es in der Schüssel schonend gart.

Servierhinweise

Nach Belieben mit Zitronensaft und Chili verfeinern. Das Fleisch kann separat in Sriracha gedippt, die Rinderbrühe mit dem Löffel gegessen werden.

Varianten & Hinweise

In Südvietnam wird häufig Thai-Basilikum zur Rindersuppe gereicht, manchmal auch Minze. Manche Rezepte ergänzen Fenchelsamen, Gewürznelken oder chinesischen Rocksugar (kann durch Kandiszucker ersetzt werden). Limette kann die Zitrone ersetzen, Zimtstangen das Pulver.

Hintergrundwissen: Die vietnamesische Pho

Pho (ausgesprochen etwa „Fö“ oder „Fuh“ – mit einem leicht gehauchten Fragezeichen am Ende) ist eine traditionelle asiatische Reisnudelsuppe der vietnamesischen Küche und gilt als Nationalgericht des Landes. Der Name soll sich vom französischen „Pot-au-feu“ ableiten, einem klassischen Eintopfgericht. Ursprünglich wurde die Nudelsuppe hauptsächlich morgens in Garküchen serviert. Heute ist das Streetfood zu jeder Tageszeit beliebt. Je nach Region unterscheiden sich die Pho Bo Rezepte – im Norden ist die Brühe eher mild und klar, im Süden intensiver gewürzt und dunkler, häufig durch über Holzkohle angeröstete Knochen. Zu den bekanntesten Varianten zählen Pho Bo Hanoi und Pho Bo Saigon. Seit 2017 wird der 12. Dezember als „Internationaler Pho-Tag“ gefeiert. Immer häufiger finden sich auch vegetarische oder vegane Varianten.

Antworten auf häufige Fragen zur vietnamesischen Pho

Wie heißt die traditionelle vietnamesische Suppe?

Die traditionelle vietnamesische Suppe heißt Pho (Phở). Sie gilt als Nationalgericht Vietnams und besteht aus einer kräftigen Bouillon, Reisnudeln, frischen Kräutern und Fleisch – meist Rind (Pho Bo) oder Huhn (Pho Ga).

Was gehört in eine Pho Suppe?

Die Grundzutaten einer Pho sind Rinderknochen oder Hühnerfleisch, Reisbandnudeln, Zwiebeln, Ingwer, Fischsauce und frische Kräuter wie Koriander und Frühlingszwiebeln. Die Gewürzmischung variiert je nach Region und Rezept, enthält aber oft Sternanis, Kardamom, Zimt, Pfeffer, ggf. Nelken und manchmal Fenchelsamen.

Welche Nudeln sind die Richtigen für das Gericht Pho?

Für Pho werden flache Reisbandnudeln verwendet, auch Bánh phở genannt. Diese sind in asiatischen Supermärkten in unterschiedlichen Breiten erhältlich und werden meist separat gekocht und dann in der Suppe serviert.

Warum ist Pho Suppe so gesund?

Pho liefert durch die lange gekochte Knochenbrühe viele Mineralstoffe, Kollagen und Aminosäuren. Dazu kommen frische Zutaten wie Kräuter, Sprossen und Gewürze mit entzündungshemmender und verdauungsfördernder Wirkung. Die Suppe ist nährstoffreich, (je nach Zubereitung) fettarm und gut bekömmlich.

Was ist der Unterschied zwischen Pho und Ramen?

Pho stammt aus Vietnam und basiert auf einer klaren Brühe mit Reisnudeln und frischen Kräutern. Ramen ist ein japanisches Gericht mit Weizennudeln in einer oft kräftigeren Bouillon auf Basis von Miso, Sojasauce oder Schweineknochen. Auch die Toppings unterscheiden sich deutlich – Ramen wird meist mit Ei, Algen, Bambus oder Schweinebauch serviert.

Wie spricht man Pho Bo richtig aus?

Der Suppenklassiker wird im Vietnamesischen ungefähr wie „Fuh Bo“ oder „Fö Bo“ ausgesprochen – mit einem weichen, fragend klingenden Tonfall beim Wort Pho. Das „Bo“ steht für Rindfleisch.

