Autoreise: Mit dem Auto in den Urlaub

Immer mehr Menschen entdecken die Lust am Verreisen mit dem eigenen Fahrzeug. Ob mit dem Wohnwagen oder dem PKW, die Reisenden genießen ihre Mobilität und die individuellen Möglichkeiten der Reiseplanung bei einer Autoreise. Besonders Familien mit Kindern nutzen häufig das eigene Auto, um in den Urlaub zu fahren. Man ist flexibel in der Abfahrtszeit und kann immer wieder Pausen beim Familienurlaub einlegen, wenn es den Kleinen doch zu langweilig wird. Außerdem bietet das Auto genug Platz, um alle geliebten Spielsachen und Kuscheltiere mit auf Reisen zu nehmen. Doch was ist beim Reisen mit dem Auto ins Ausland oder bei weiten Strecken zu beachten?

Ausführlicher Autocheck

Bevor man einen Urlaub mit Auto antritt und eine weite Strecke mit dem PKW zurücklegt, ist eine gründliche Inspektion des Fahrzeuges wichtig. Dabei kann man einige Dinge selbst überprüfen – andere sollte man lieber in einer fachkundigen Werkstatt untersuchen lassen, unsere Checkliste hilft:

Alle Flüssigkeiten (Scheibenwischwasser, Öl und Kühlflüssigkeit) überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen bzw. auswechseln

Alle Flüssigkeiten (Scheibenwischwasser, Öl und Kühlflüssigkeit) überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen bzw. auswechseln Scheibenwischer bei Bedarf erneuern

Scheibenwischer bei Bedarf erneuern Reifen auf Löcher, Risse oder brüchige Stellen untersuchen

Reifen auf Löcher, Risse oder brüchige Stellen untersuchen Profiltiefe und Druck der Reifen prüfen

Profiltiefe und Druck der Reifen prüfen Bremsscheiben und Bremsbeläge kontrollieren und eventuell erneuern lassen

Bremsscheiben und Bremsbeläge kontrollieren und eventuell erneuern lassen Zündkerzen überprüfen und bei Bedarf austauschen

Zündkerzen überprüfen und bei Bedarf austauschen Alle Sicherheitsgurte und Airbags gründlich auf einen einwandfreien Zustand kontrollieren lassen

Stehen noch Reparaturen an, sollten diese vor dem Urlaub erledigt werden. Nützliches Zubehör wie zum Beispiel eine Aufhängevorrichtung für Fahrräder ist ebenfalls rechtzeitig vorher anzuschaffen. Wenn alle Punkte überprüft und die Reparaturen erledigt sind, steht einer sicheren Autofahrt nichts mehr im Wege. Der Urlaub mit dem Auto ins Ausland oder auf weite Strecken kann beginnen. Doch ein paar weitere Informationen vorab sind bei Autoreisen ganz sinnvoll.

Informationen einholen

Als Nächstes sollte man sich alle Informationen, die wichtig für die bevorstehende Reise sind, einholen. Besteht im Zielland eine Visumspflicht? Wenn ja, muss das Visum rechtzeitig beantragt werden, damit alles zur Abfahrt bereit ist. Außerdem ist es ratsam, die Reiseroute und ihre Besonderheiten schon im Vorfeld zu erkunden. Das Lesen von Erfahrungsberichten anderer Urlauber und Dienste wie Google Maps helfen dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Auch eventuelle Extrakosten, wie Mautgebühren auf ausländischen Autobahnen, sollten eingeplant werden. ADAC-Mitglieder können sich aktuelle Mautgebühren für verschiedene Länder online abrufen, damit die Familienreise nicht unerwartet teurer wird. Auch viele andere Automobilclubs bieten das an. Für einzelne Länder gibt es auch auf anderen Seiten im Internet Mautrechner, wobei stets auf Aktualität geachtet werden sollte. Kauft man die Vignetten vorab, so kann ohne Wartezeit direkt eingereist werden.

Dass in den Schulferien – wenn alle fahren – allgemein immer mehr auf den Straßen los ist, weiß man. Aber mit schulpflichtigen Kindern sind die Reisezeiten nun mal auf diese Wochen begrenzt. Deswegen sollte man sich darauf einstellen, auch mal in einen Stau zu geraten. Es lohnt sich daher oft, entweder schon in den ganz frühen Morgenstunden aufzubrechen oder aber spät abends mit dem Auto loszufahren und die Nacht durchzufahren, um möglichst viele Kilometer auf freier Strecke zurücklegen zu können. Aber nicht jeder fährt gerne in der Dämmerung oder nachts und wenn man sich dabei unsicher fühlt, sollte man diesen Plan schnell wieder verwerfen.

Ein weiterer Tipp ist es, versetzt zum allgemeinen Bettenwechsel zu fahren. Der ist in der Regel samstags, wenn in den meisten Urlaubsorten großer Ab- und Anreisetag ist. Wenn es möglich ist, sollte man es vermeiden, sich ebenfalls an diesem Tag auf den Weg zu machen, wenn alle fahren. Besser ist es, einen oder zwei Tage danach als Reisetag für den Urlaub mit PKW auszuwählen.

Sonntags ist das Fahren für LKW auf deutschen Autobahnen verboten, das heißt auch dann hat man Chance auf relativ freie Straßen, wenn man mit dem Auto ins Urlaubsdomizil unterwegs ist. Aber die Verkehrslage hängt natürlich auch immer sehr von der Reiseroute ab und man sollte sich vorher über Stauwarnungen im Radio oder im Internet informieren, bevor die Reise mit dem Auto angetreten wird.

Routenplanung und Navigation

Für eine effiziente Routenplanung und Navigation sind aktuelle Navigationssysteme oder -Apps mit Echtzeit-Verkehrsinformationen unerlässlich. Diese Technologien ermöglichen es, Staus zu vermeiden und alternative Routen vorzuschlagen. Beispielsweise bietet Google Maps umfassende Funktionen zur präzisen Navigation und liefert Echtzeit-Verkehrsdaten, die es ermöglichen, Verkehrsbehinderungen zu umgehen.

Ebenso setzt die App Waze auf eine aktive Community, die Verkehrsinformationen in Echtzeit bereitstellt, um eine optimale Routenführung zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten spezialisierte Navigationsgeräte wie das Garmin Drivesmart 66 einen scharfen Bildschirm, umfangreiche Ausstattung und ausgezeichnete Zielführung. Der Einsatz solcher Technologien trägt zu einer stressfreien und effizienten Reise bei.

Richtiges Beladen

Immer wieder fischt die Polizei Fahrzeuge mit schlecht gesicherter Ladung und gefährlich gepackte PKW aus dem Verkehr, die mit ihrer Fahrlässigkeit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Richtiges Beladen ist sowohl in kleinen als auch in großen Fahrzeugen wichtig. In größeren Fahrzeuge gibt es häufig eine Abtrennung vom Kofferraum zum Innenraum, die schon einmal einen gewissen Schutz bietet. Wird ein kleines Auto jedoch bis zum Rand vollgepackt, entsteht leicht der Eindruck, dass alles sicher verstaut ist – doch das ist nicht unbedingt der Fall. So hat selbst ein eher kleiner City-SUV wie der Skoda Kamiq ein Kofferraumvolumen von 400 bis 1.395 Liter und kann dementsprechend auch ziemlich vollgepackt werden. Aber gerade, wenn eine Rückbank oder ein Sitz umgeklappt ist oder Gegenstände im vorderen Bereich verstaut werden, ist es wichtig, diese sorgfältig und sicher unterzubringen.

Eine Grundregel für sicheres Beladen ist, dass alle schweren Gegenstände nach unten gehören. Das heißt, diese kommen zuerst in den Kofferraum oder, wenn dort keiner sitzt, in den Fußraum der Rückbank. Alle Kleinteile sollten in Boxen verstaut werden, damit sie nicht lose im Fahrzeuginneren herumfliegen können. Wichtig ist außerdem, so eng wie möglich zu packen und zu versuchen, jede Lücke auszufüllen. Wenn eine Kofferraumabdeckung vorhanden ist, sollte diese auf jeden Fall zugezogen werden – und auch ein Trennnetz zwischen Kofferraum und Sitzen hält die Gepäckstücke bei einem scharfen Bremsvorgang davon ab, nach vorne zu fliegen.

Ablenkung auf langen Fahrten

Besonders für Kinder können lange Autofahrten extrem langweilig sein. Um in diesen Momenten für Ablenkung zu sorgen, gibt es viele witzige Spielchen, die man während der Fahrt spielen kann. Es gibt viele verschiedene Reisespiele für lange Autofahrten. Einige weitere Ideen für einen spielerischen Zeitvertreib gibt es auf dieser Website. Vielleicht helfen euch auch ein paar Tipps aus unserem Beitrag für Familien auf Flugreisen mit Kleinkindern und Kindern, um den Nachwuchs ausreichend unterhaltend ins Urlaubsziel zu begleiten.

Mit an Bord sollten auch auf jeden Fall Malblöcke, Stifte, Bücher, das Lieblingshörspiel und Kartenspiele sein. Damit hat man schon eine Menge Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. In immer mehr Autos findet man heutzutage auch eingebaute Bildschirme in den Kopfstützen, über die Kinder ganz einfach Filme während der Fahrt gucken können. Aber auch sonst kann der Nachwuchs auf dem Laptop oder dem Tablet von Mama und Papa ein spannendes Unterhaltungsprogramm für den erleben und die neuen Medien bieten den Kindern viel Spaß ohne Langeweile bei der Autofahrt.

Wenn die Kinder auf der Rückbank schnell in Streit geraten, hilft es oft schon, wenn sich einfach ein Erwachsener mit auf die Rückbank gesellt und den Streit schlichtet. Außerdem kann man so noch besser für Ablenkung sorgen und die Fahrtzeit verkürzen.

Mit dem Auto ins Abenteuer: Ihr habt weitere Vorschläge, wie eine Reise mit dem Auto für alle Familienmitglieder angenehmer sein kann? Dann schreibt uns bitte! Ihr findet unsere E-Mail-Adresse im Impressum und wir würden uns über Zuschriften freuen, wie ein Urlaub mit dem Auto entspannter verlaufen kann. Vielleicht habt ihr gute Tipps für andere Eltern, wie die eigene Anreise mit dem Auto oder eine allgemeine Autoreise noch besser gestaltet werden kann, damit der Urlaub mit dem Auto auch von allen wirklich genossen werden kann. Auch Erfahrungsberichte zu Autoreisen in den Ferien interessieren uns sehr.

Autoversicherung im Ausland

Ärger entsteht bei einer Reise ins Ausland nicht nur durch Mietwagen. Auch der Urlaub mit dem eigenen Fahrzeug kann zu Problemen führen, denn nicht jedes Mal ist der Fahrzeugführer für den Unfall auch selbst verantwortlich. Deshalb sollten sich junge Eltern vor einer langen Fahrt Gedanken machen, ob auch die versicherungstechnischen Aspekte bedacht wurden. Der Versicherungsschutz im Urlaub ist nicht jederzeit bedingungslos gewährt. Umso wichtiger ist es über die Details seiner Police (Versicherungsschein) bescheid zu wissen.

Wer Mitglied in einem Automobilclub, wie ADAC, VCD oder AvD ist, sollte kurz das „Kleingedruckte“ überfliegen, um Gewissheit zu haben, dass ein Service im Ausland möglich ist. Das gilt auch für einen Schutzbrief durch die Versicherungsgesellschaft für die Haftpflichtversicherung, Teilkaskoversicherung oder Vollkaskoversicherung. Die verschiedenen Anbieter der Automobilclubs haben häufig auch alternative Pakete parat, damit man für den Familienurlaub gewappnet ist. Ärgerlich ist ein Auslandsaufenthalt nämlich, wenn eine Panne passiert und der Autoclub nicht bereit ist zu helfen. Der Abschleppdienst wird dann nicht informiert und Eltern stehen mit ihren Kindern hilflos da.

Die Autoversicherung (car insurance) ist im Ausland generell gesondert geregelt. Das gilt übrigens auch für Mietwagen und Leihwagen. Das Fahrzeug abschließen vergessen bedeutet zum Beispiel mitunter einen Verlust des Versicherungsschutzes, weil der Fahrzeughalter grob fahrlässig handelt. Auch muss stets das Autofenster oder das Schiebedacht geschlossen sein, wenn die Urlauber auf Entdeckungstour gehen. Bei einer Reise mit dem Auto ins Ausland sollten außerdem die Fahrzeugpapiere stets bei sich (und nicht im Wagen gelassen) getragen werden.

Beim Urlaub mit dem eigenen Auto sollte eine grüne Versicherungskarte dabei sein, diese ist kostenlose erhältlich. Sie dient für KFZ-Fahrzeuge als internationaler Haftpflichtnachweis bei Reisen mit dem Auto ins Ausland.

Gesetzliche Bestimmungen im Ausland

Bei Fahrten ins Ausland ist es wichtig, sich über länderspezifische Verkehrsregeln zu informieren, um Bußgelder zu vermeiden. In vielen europäischen Ländern fallen Mautgebühren an, die entweder streckenabhängig oder durch den Erwerb von Vignetten entrichtet werden müssen. Beispielsweise sind in Österreich Autobahnvignetten verpflichtend, während in Italien eine streckenabhängige Maut erhoben wird.

Zudem gibt es in einigen Ländern Umweltzonen, für deren Befahren spezielle Plaketten erforderlich sind. Es ist auch ratsam, sich über geltende Tempolimits und weitere Verkehrsregeln im jeweiligen Reiseland zu informieren, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Notfallvorsorge

Eine sorgfältige Vorbereitung auf mögliche Pannen oder Unfälle ist essenziell für die Sicherheit während der Fahrt. Das Mitführen von Ersatzlampen, geeignetem Werkzeug und einer funktionstüchtigen Taschenlampe ermöglicht es, kleinere Probleme eigenständig zu beheben oder auf unvorhergesehene Situationen angemessen zu reagieren.

Zudem sollte ein gut ausgestatteter Verbandskasten stets im Fahrzeug vorhanden sein. Regelmäßige Überprüfungen des Fahrzeugs vor längeren Fahrten tragen ebenfalls zur Sicherheit bei und minimieren das Risiko von Pannen.