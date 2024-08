Date Night für Eltern – Die Geheimzutat einer erfüllten Beziehung

Die meisten Beziehungen beginnen damit, dass ein Paar eine Liebesbeziehung eingeht. Mit der Zeit wird die Verbindung immer inniger und nach einigen Jahren erblickt neues Leben das Licht der Welt – die Krönung der Liebe. Nun sind die Eltern nicht mehr alleine, sondern haben ihre eigene kleine Familie gegründet. Viele vergessen jedoch, dass Sie nicht nur Elternteile, sondern auch Liebende sind! Im Alltag mit Job, Kindern und zahlreichen Verpflichtungen gerät die Beziehung aus dem Fokus und die zweisame Zeit wird immer seltener. Zweisamkeit ist jedoch ein wichtiger Faktor einer erfüllten Beziehung. Wir verraten Ihnen, wie eine Date Night nicht nur Ihrer Beziehung, sondern auch der Familie guttut und was ein Terminplaner, eine Sexmaschine und ein Rezeptbuch damit zu tun haben.

Eine Date Night tut Paar und Familie gleichermaßen gut

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Date? Es war mit Sicherheit eine aufregende Zeit, die Sie einander nähergebracht und den Grundstein für Ihre heutige Familie gelegt hat. Am Anfang der Beziehung ist es üblich, dass Sie auf Dates gehen und einander besser kennenlernen. Wenn Sie jedoch Kinder haben, ist Zweisamkeit meist hinten angestellt und die Kinder stehen im Vordergrund.

Hin und wieder sollten Sie jedoch dennoch etwas Zeit freischaufeln und füreinander im Terminplaner reservieren. Die Date Night ist genau solch ein Ereignis. In regelmäßigen Abständen lassen Sie den Familienalltag kurzzeitig hinter sich, um Pärchenzeit zu genießen.

Dies bringt Ihnen als Liebespaar viele Vorteile. Sie können einander nah bleiben und neu entdecken, die Flamme der Liebe immer wieder neu entfachen und so wie früher einfach den Fokus aufeinander legen. Und davon profitiert sogar die ganze Familie, denn eine starke Partnerschaft bildet das perfekte Fundament für eine harmonische Familie. Die Kinder spüren, dass Sie glücklich sind, Sie beide sind ausgeglichener und schaffen eine liebevolle Atmosphäre – der perfekte Nährboden für eine glückliche Familie.

Das Konzept ins Leben bringen

Das Konzept klingt gut und schön, aber solange es in der Theorie verbleibt, kann es Ihnen nur wenig nützen. Erwecken Sie es daher zum Leben! Der erste Schritt liegt darin, einen Termin für das Date zu bestimmen. Diesen sollten Sie nicht verschieben, sondern mit einer hohen Priorität behandeln und gut vorbereiten. Was wollen Sie unternehmen und wo sind die Kinder in dieser Zeit? Eventuell können Sie bei Freunden oder bei den Großeltern übernachten.

Vor oder während Ihres Dates sollten Sie sich Zeit nehmen, um über Ihre Wünsche und Fantasien zu sprechen. Wie wollen Sie die kinderfreie Zeit nutzen? Möchten Sie sich gemeinsam entspannen, neue Fantasien ausleben, Toys oder Sexdolls ausprobieren? Oder ist Ihnen das Schaffen neuer Erinnerungen durch gemeinsame Erlebnisse wichtig?

Ideen für romantische Date Night

Hier sind einige Ideen für Dates, von denen Sie sich inspirieren lassen können:

Kino: Ein Kinobesuch ist nicht nur ein Filmerlebnis, sondern wird von der gesamten Atmosphäre geprägt. Buchen Sie sich einen Liebessitz, halten Sie Händchen, teilen Sie Popcorn und lassen Sie sich in die Welt des Films entführen.

Spa für Zwei: Mittlerweile gibt es in vielen Städten persönliche Wellness-Oasen zu buchen. Meist sind eine Sauna und ein Whirlpool enthalten, sodass Sie ganz alleine etwas Verwöhnzeit genießen können.

Kochen: Wenn Sie ein kinderfreies Haus haben und gerne kochen, können Sie gemeinsam das Rezeptbuch schnappen und mit Kerzenlicht und Musik für etwas Stimmung sorgen.

Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, mal wieder das Tanzbein zu schwingen oder einen Sonnenaufgang zu beobachten? Es ist Ihre Zeit und Ihre Entscheidung!

(C) kurhan/123RF