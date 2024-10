Der Traum vom eigenen Café: Wie können Sie sich diesen ermöglichen?

Wir Menschen haben im Laufe unseres Lebens unterschiedliche Träume. Kinder träumen etwa davon, später Prinzessin oder Feuerwehrmann zu werden. Viele Erwachsene wünschen sich hingegen finanzielle Freiheit oder eine Weltreise herbei. Aber auch die Selbstständigkeit ist für viele ein lohnendes Ziel und so träumen einige davon, ein eigenes Café oder ein kleines Restaurant zu eröffnen.

Doch so einfach wie es klingt, ist es zumeist nicht. Bis die Türen des Cafés sich öffnen und Besucher empfangen können, ist es ein weiter Weg. Finanzierung, Anschaffung von Geräten wie einem Gastro-Kühlschrank und das Entwickeln eines Konzeptes sind einige der Schritte. Wir verraten Ihnen in groben Schritten, wie Sie sich Ihren Traum vom eigenen Café erfüllen können.

Ein Café bedeutet auch eine Investition

Bevor Ihr Café die ersten Gewinne abwirft, müssen Sie erst einmal eine ordentliche Summe investieren. Unter anderem müssen Sie die passende Location kaufen oder mieten, wofür die Kosten je nach Standort variieren. Dann geht es um die Ausstattung des Cafés. Sie benötigen unter anderem Stühle, Tische, Dekoration, Geschirr und Gastro-Geräte von Experten wie Maxima.

Aber auch die Ausgaben für erste Einkäufe, Küchenzubehör und sonstige Dinge sollten Sie nicht unbedacht lassen. Im ersten Schritt geht es daher darum, die Finanzierung Ihres Traums sicherzustellen. Haben Sie Eigenkapital, das Sie hierfür nutzen können? Alternativ können Sie sich Ihren Traum mit Fremdkapital finanzieren. Nehmen Sie jedoch nicht das erstbeste Kreditangebot an, sondern vergleichen Sie die Konditionen, damit Ihr Traum sich nicht in einen Albtraum verwandelt.

Ein gutes Konzept fördert den Erfolg

Bevor Sie sich ins Ungewisse stürzen, sollten Sie ein Konzept entwickeln. Welches Image soll das Café tragen? Folgt es einem Motto oder deckt es eine bestimmte Nische ab? So gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von Cafés, die unterschiedliche Kunden anziehen. Wenn in der Stadt bereits zwei Katzencafés sind, wird ein drittes wohl kaum vonnöten sein. Vielleicht fehlt aber noch ein rein veganes Café? Analysieren Sie den Markt und positionieren Sie sich klug. Vielleicht ist ja ein thailändisches Café mit Bildern von besonderen Plätzen genau das, was der Stadt noch fehlt.

Anschließend geht es darum, das Image durch ein Logo und die Gestaltung des Besucherraumes zum Leben zu erwecken. Bequeme Sitzmöbel, warme Farben und angenehme Beleuchtung schaffen eine Atmosphäre, in der sich Ihre Gäste wohlfühlen. Denken Sie an ein stimmiges Corporate Design, das sich wie ein roter Faden durch das Café zieht. Von der Ausgestaltung der Speisekarte bis hin zu den Servietten.

Wenn es um die Speisekarte geht, sollten Sie sich lieber auf eine kleine Auswahl an Spezialitäten halten, anstatt eine große Auswahl in mittlerer Qualität anzubieten. Dies erleichtert zum einen die Organisation in der Küche, zum anderen auch die Auswahl für die Gäste.

Mit Marketing die Aufmerksamkeit der Kunden fesseln

Alles ist vorbereitet, die Finanzierung steht und das Konzept ist bereits in Umsetzung? Marketing ist ein weiterer wichtiger Baustein für den Erfolg Ihres Cafés. Schließlich müssen die Kunden von Ihrer Existenz und Ihrem Angebot zunächst einmal erfahren. Verteilen Sie Flyer oder Handzettel und vernachlässigen Sie auch das Online-Marketing nicht.

Posten Sie regelmäßig Bilder und Posts auf Social Media und erstellen Sie eine ansprechende Website, in der Kunden sich einen ersten Eindruck vom Café und von der Speisekarte machen können.

(C) Foto von Drew Coffman auf Unsplash