Kinderfreundliche Skigebiete: familienfreundlicher Skiurlaub mit Kindern

Kinderfreundliche Skigebiete in Tirol

Ein mannigfaltiges Skigebiet ist das Serfaus-Fiss-Ladis in Tirol, Österreich – auch „Sonnenterrasse“. Das Skigebiet verfügt über 214 km Pisten, welche sich vom Masnerkopf mit 2828 m Höhe, bis zum Zwölferkopf in 2596 m Höhe verteilen. Vom Schwierigkeitsgrad unterteilen sich die Pisten in weitläufige blaue Skihänge, Funselopes, Rennstrecken und Steilhänge (teilweise bis zu 70 % Gefälle). Des Weiteren gibt es einen Funpark zum Freestylen, einen Freizeitpark auf der Mörseralm und Langlaufmöglichkeiten. Auch für das Freizeitprogramm ab der Skipiste ist gesorgt. In der Skisaison finden regelmäßig Musicals, Konzerte und Events statt. Für größere Kinder ist der Fisser Flieger in Fiss interessant. Hierbei handelt es sich um ein Drachen ähnliches Fluggerät, welches mit bis zu 80 km/h über das Skigebiet fliegt. Eine Skyswing bietet ein Gefühl der Schwerelosigkeit während eines Falls aus 12 m Höhe. Für kleinere Kinder ist das Maskottchen Murmli auf der Kinderschneealm in Fiss spannend. Darüber hinaus gibt es Familienhotels, Rodelstrecken, Kinderrestaurants und weitere familienfreundliche Angebote wie eine Bärenpiste. Der 6-Tages-Skipass kostet in der Hauptsaison für Kinder 157,50 EUR und für Erwachsene 272 EUR.