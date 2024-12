Eine schöne Geste als Dankeschön nach der Geburt

Ein neues Menschenkind hat das Licht der Welt erblickt. Alle sind überglücklich, und bei der Rückkehr von der Entbindungsstation warten zu Hause bereits unzählige Glückwünsche und Geschenke. Wurden diese alle gelesen und ausgepackt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, Danke zu sagen. Theoretisch könnte dies im digitalen Zeitalter ganz einfach per Handy-Textnachricht geschehen. So werden mittlerweile auch zu Weihnachten, zum Geburtstag oder aus dem Urlaub Grüße übermittelt. Allerdings ist die Geburt eines Kindes immer etwas ganz Besonderes, weshalb das Dankeschön auch ruhig persönlicher ausfallen sollte. Die wohl schönste, aber auch traditionellste Art, sich für die Glückwünsche und Geschenke zu bedanken, ist auch heute noch die schriftliche Danksagung, die entweder mit der Post versandt oder persönlich überreicht wird. Was viele Eltern gar nicht wissen: Diese Lösung macht zwar eine Menge her, kostet aber überraschend wenig Zeit und funktioniert im wahrsten Sinne des Wortes „kinderleicht“. Zwei Faktoren, die zwischen Windelwechseln, Kuschelstunden und schlaflosen Nächten für frisch gebackene Mamas und Papas ganz wichtig sind.

Mehr Zeit mit dem Baby genießen

Früher kaufte man die vorgefertigten Danksagungen im Schreibwarenhandel, trug Namen und Daten handschriftlich ein und wartete darauf, dass die Fotoabzüge endlich abholbereit waren, damit einige hoffentlich besonders gelungene Schnappschüsse des neuen Erdenbürgers den Karten beigelegt werden konnten. Wer sich versehentlich verschrieb, musste die jeweilige Karte gleich aussortieren, und wer nicht mit einer schönen Handschrift gesegnet war, tat sich oft schwer. Heute können Dankeskarten Geburt ganz entspannt mit dem Baby auf dem Arm gestaltet werden, denn einige wenige Mausklicks reichen dafür bereits aus. Dank modernster Drucktechniken ist das fertige Ergebnis trotz des geringen Aufwands sehr hochwertig und vor allem individuell. Eltern können zwischen den verschiedensten Formaten, Größen, Farben und Stilen auswählen und auf diese Weise Danksagungen kreieren, die absolut einzigartig und unverwechselbar sind und mit den einstigen 08/15-Standardkarten aus dem Schreibwarenhandel nichts gemeinsam haben. Dennoch bleibt ihnen genug Zeit, um all die Momente mit ihrem kleinen Liebling ausgiebig zu genießen und sich zwischendurch noch um andere wichtige Dinge zu kümmern.

Liebevolle Andenken an die ersten Lebenstage

Die Möglichkeit, verschiedene eigene Fotos in die Dankeskarten Geburt einzufügen, ist auch für die Empfängerinnen und Empfänger der Danksagungen eine wirkliche Bereicherung. In Verbindung mit dem stilvollen Papier und der edlen Aufmachung wirken viele Karten so dekorativ, dass sie anschließend noch lange die Blicke auf sich ziehen. Vielleicht hinter Glas in einer Vitrine, vielleicht aber auch in einem hübschen Rahmen. So bleibt die Erinnerung an die ersten Lebenstage der Kleinen auch bei den Angehörigen, Freunden und Bekannten der Eltern lebendig. Man darf auch nicht vergessen, dass zur Geburt oft recht kostspielige oder besonders originelle Geschenke überreicht werden. Das Dankeschön sollte darum die Wertschätzung auf angemessene Weise ausdrücken und eine gewisse Wertigkeit besitzen. Mit dem Preis allein hat diese nichts zu tun, denn auch individuell gedruckte Karten kosten nicht mehr als handelsübliche Produkte aus dem örtlichen Einkaufscenter. Es geht vielmehr um die Optik, um die Ausstrahlung und natürlich um die Botschaft, die übermittelt wird: „Wir sagen von Herzen Danke und haben uns sehr gefreut!“ Die Gestaltung der gedruckten Danksagungen ist natürlich auch ohne technische Vorkenntnisse oder Programmier-Fähigkeiten ohne Weiteres möglich. Üblicherweise führt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung die Nutzer durch den unkomplizierten Prozess, so dass Schwierigkeiten erst gar nicht auftauchen. Eine detaillierte Vorschau zeigt zudem vor der Bestellung an, wie die fertigen Karten einmal aussehen werden. So lassen sich Fehler von vornherein ausschließen und der Lieferung, die übrigens meist innerhalb von wenigen Tagen erfolgt, darf mit Vorfreude entgegengeblickt werden.

Weil ein Dank von Herzen kommen sollte …

Ob verspielt und niedlich, klassisch-elegant oder ganz minimalistisch, über das Design der Dankeskarten Geburt entscheiden Eltern natürlich allein, denn es stehen meist viele verschiedene Varianten zur Verfügung. Fakt ist jedoch, dass auch in unserer heutigen, schnelllebigen Welt traditionelle Werte noch immer eine Rolle spielen sollten, und dazu gehört eben auch die Danksagung nach der Geburt. Von belanglosen Text- und Sprachnachrichten sollte also unbedingt abgesehen werden, denn sie würdigen die Geschenke und Glückwünsche zur Geburt nicht wirklich.

(C) moleskostudio/123RF