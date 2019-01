Die Innenarchitektur zeichnet sich durch überraschende und originelle Lösungen aus. Die Einführung einer originalen Farbe, eines Accessoires oder eines Möbelstücks in die Dekoration lässt einen gewöhnlichen Raum im Handumdrehen einen ungewöhnlichen Charakter gewinnen. Man muss wirklich nicht alles auf den Kopf stellen, um eine vollständige Metamorphose des Zimmers zu genießen. Ein Spezialist des Portals Myloview.de hat drei Vorschläge für die Einrichtung eines einzigartigen Wohnzimmers vorbereitet. Das Hauptmotiv aller dieser Arrangements wird ein exotisches Tier – ein Elefant – sein.

Eine solche Idee kann zunächst gemischte Gefühle wecken. Die Silhouette eines lustigen Tieres mit großen Ohren und langem Rüssel scheint zu einem Kinderzimmer perfekt zu passen, aber zu einem Wohnzimmer? Wenn wir elegante Räume mögen, scheint ein solcher Vorschlag völlig unpassend zu sein. Ganz im Gegenteil! Um ein wirklich beeindruckendes Arrangement zu genießen, lohnt es sich, nach ungewöhnlichen Ideen zu greifen. Warum? Dafür gibt es mindestens mehrere Gründe.

Erstens: ungewöhnliche Arrangements gehen mit der aktuellen Mode und Trends nicht einher. Aus diesem Grund wird ein solcher Raum immer gut aussehen. Zweitens: es ist eine großartige Möglichkeit, eine Dekoration zu zaubern, die nicht schnell langweilig wird. Je monotoner das Arrangement, desto größer ist das Risiko, dass wir in absehbarer Zeit etwas im Raum wieder auffrischen wollen. Drittens: Tiermotive ermöglichen uns, in unserer Wohnung einen Ersatz für die Natur zu finden. Dies ist vor allem für diejenigen, die in der Stadt leben und jeden Tag keine solchen Akzente haben, ein verlockender Vorschlag. Um nicht mit Zusicherungen abzuschließen, präsentiere ich Ihnen unten drei völlig unterschiedliche Arrangements, in denen die Silhouette eines Elefanten die Schlüsselrolle spielt. Es wird elegant, exotisch und sehr farbenfroh sein. – versicherte uns ein Spezialist des Portals Myloview.de.

Eleganz in Schwarz und Weiß

Wir beginnen mit einem Arrangement, das Liebhaber modern, elegant und minimalistisch gestalteter Räume ansprechen wird. Es mag den Anschein haben, dass man bei einfachen Arrangements auf jegliche Dekorationen verzichten sollte. In diesem Fall kann der Raum jedoch leer und unfreundlich erscheinen. Das bedeutet nicht, dass wir den Raum mit Schmuck füllen müssen, um ihn gemütlich zu machen. Eine Wanddekoration scheint die beste Lösung zu sein. Eine schwarz-weiße Fototapete Elefant wird das Wohnzimmer variieren und ihm zugleich Charakter und Stil verleihen. Es genügt, dass Sie eine künstlerische, monochrome Fotografie wählen. Wie sollte ein solches Motiv aussehen? Das Tier auf einem schwarzen oder stahlfarbenen, neutralen Hintergrund passt zu einem minimalistischen Wohnzimmer perfekt, das von abgetönten Grautönen dominiert wird. Eine solche Darstellung an der Wand wird sicherlich zu einer auffälligen Dominante, weshalb der Raum nicht mehr monoton aussehen wird. Auf der anderen Seite werden wir aber auch in der Lage sein, das ausgefallene Erscheinungsbild des Raumes zu bewahren.

Ein Arrangement aus Afrika

Dank einer angemessenen Wohnzimmerdekoration können wir uns so fühlen, als ob wir im Zentrum eines afrikanischen Landes und nicht in Westeuropa leben würden. Alles, was wir tun müssen, ist, den richtigen Blick in den Raum zu bringen – eine malerische Landschaft, die unsere Augen jeden Tag mit ihrem exotischen Klima erfreuen wird. Räume im Kolonialstil sind ein beliebter Trend, weil sie elegant, gemütlich und zugleich spektakulär sind. Es handelt sich hier um eine Kombination aus Wildtieren, schweren Holzmöbeln im englischen Stil und einer auffälligen Farbpalette, die von Erdfarben dominiert wird. Wenn wir es in unserem Wohnzimmer mit solchen Farben und alten Möbeln zu tun haben, wird eine Fototapete Afrika Elefant eine perfekte Ergänzung zum Arrangement sein. Es lohnt sich, eine Darstellung zu wählen, auf der ein einzelnes Tier oder eine Tiergruppe vor dem Hintergrund einer großen, malerischen Landschaft präsentiert wird. Auch wenn es ein Panorama oder eine belebte Straße vor unseren Fenstern gibt, wird das Wohnzimmer zu einer echten Ruheoase, in der wir uns wie nirgendwo sonst ausruhen werden. – sagte der Experte des Portals Myloview.de.

Dies ist jedoch nicht das Ende der Vorteile der afrikanischen Dekoration. Das räumliche Motiv, das an der Wand angebracht wird, hilft uns, die Fläche optisch zu vergrößern. Eine 3D-Fototapete Elefant mit einer großen Landschaft wird eine Illusion von Tiefe in den Raum bringen und unsere Wahrnehmung des Zimmers verändern. Eine Elefantenherde, die tagsüber oder bei Sonnenuntergang durch die Savanne wandert, ist ein toller Vorschlag für eine atemberaubende Dekoration.

Buntes Interieur im Ethno-Stil

Der dritte Vorschlag ist eine Kombination aus einem modernen, hellen Interieur mit Accessoires im Ethno-Stil. Dies ist eine sehr beeindruckende Idee, denn mit nur wenigen Accessoires können wir das bestehende, uninteressante Wohnzimmer völlig verändern. Der Hauptakzent, mit dem die Metamorphose begonnen werden sollte, ist eine Fototapete mit einem Elefanten in einer ungewöhnlichen Version. Anstelle eines Fotos wählen Sie eine Tiersilhouette, die mit orientalischen Ornamenten verziert ist – floral und geometrisch. Ein weiterer Vorschlag ist ein farbenfrohes Design, das in fröhlichen Farben gehalten ist und aus winzigen Darstellungen von Elefanten besteht. Gemeinsam bilden sie ein auffälliges Motiv. Dies ist jedoch noch nicht das Ende. Die Liste der Dekorationsakzente, die wir wählen können, ist wirklich lang. Es kann ein bunter Teppich auf dem Boden, ein handgewebtes Makramee, ein Lampenschirm mit afrikanischem Motiv, gepolsterte Hocker mit Tupfenmuster in energiegeladenen Farben oder Aufkleber für Möbel mit Volksmustern aus verschiedensten Ecken der Welt sein. Farbenfrohe Accessoires beleben nicht nur das Wohnzimmer, sondern verbessern sicherlich auch unsere Stimmung.

Bringen Sie in Ihre Wohnung Elefanten, die entlang der Savanne wandern, und verändern Sie völlig das Erscheinungsbild Ihres Wohnzimmers. Eine schwarz-weiße, elegante Fotografie, ein afrikanisches Motiv oder vielleicht ein farbenfrohes Design? Jeder dieser Vorschläge ist eine wunderbare Möglichkeit, eine einzigartige Innendekoration zu kreieren. Überlegen Sie, welche Version zu Ihrer Wohnung am besten passt und zaubern Sie ein völlig neues Arrangement.

Foto-Urheberrecht: © myloview.de