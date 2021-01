Kleine Füße werden schnell ganz groß. Beim Bestimmen der richtigen Schuhgröße können sich Eltern zunächst an Alter und Fußlänge des Kindes orientieren. Allein damit, nach dem Alter in einer Größentabelle zu schauen, ist es jedoch nicht getan. Da jedes Kind ein unterschiedliches Wachstum hat, muss vor dem Schuhkauf unbedingt die Fußlänge (in cm) gemessen werden. Nur so kann die richtige Zehenfreiheit gewährleistet werden.

Oft geht der Schuhkauf bei Kindern mit lästigem Quengeln einher, egal welchen Alters ist der Nachwuchs meist innerhalb kürzester Zeit vom vielen Anprobieren genervt. Abhilfe schafft die Größentabelle, in welcher Eltern ein erster Anhaltspunkt gegeben wird, welche Schuhgröße die Kinder haben könnten. Für das genaue Bestimmen der Schuhgröße muss nachgemessen werden, damit die Kinderschuhe wirklich passen. Entweder durch die Eltern zuhause oder durch eine Fachverkäuferin im Schuhgeschäft (häufig dann mit einem professionellen Fussmessgerät). Nachfolgend eine Übersicht für Kinder im Alter 0 bis 15 Jahre.

Kinderschuhgrößen der Schuhgrößentabelle entnehmen

Alter Fußlänge Schuhgröße Frühchen 7,9 – 8,4 cm 13 Frühchen 8,5 – 9,0 cm 14 Frühchen 9,1 – 9,6 cm 15 0 – 3 Monate 9,7 – 10,2 cm 16 3 – 6 Monate 10,3 – 10,9 cm 17 6 – 9 Monate 11,0 – 11,5 cm 18 9 – 12 Monate 11,6 – 12,2 cm 19 12 – 15 Monate 12,3 – 12,9 cm 20 15 – 18 Monate 13,0 – 13,5 cm 21 18 – 21 Monate 13,6 – 14,2 cm 22 21 – 24 Monate 14,3 – 14,9 cm 23 2 – 2,5 Jahre 15,0 – 15,5 cm 24 2,5 – 3 Jahre 15,6 – 16,2 cm 25 3 – 3,5 Jahre 16,3 – 16,9 cm 26 3,5 – 4 Jahre 17,0 – 17,5 cm 27 5 Jahre 17,6 – 18,2 cm 28 6 Jahre 18,3 – 18,6 cm 29 7 Jahre 18,7 – 19,2 cm 30 8 Jahre 19,3 – 20,0 cm 31 9 Jahre 20,1 – 20,7 cm 32 10 Jahre 20,8 – 21,3 cm 33 11 Jahre 21,4 – 22,0 cm 34 12 Jahre 22,1 – 22,7 cm 35 13 Jahre 22,8 – 23,3 cm 36 14 Jahre 23,4 – 23,9 cm 37 15 Jahre 24,0 – 24,6 cm 38

Die Kinderschuhgrößen-Tabelle kann lediglich, wie schon zu Beginn erwähnt, als Orientierung dienen, da bei jedem Kind das Wachstum der Füße sehr unterschiedlich ist. Die Tabelle gibt jedoch ein grobes Gefühl für die richtige Größe der passenden Kinderschuhe. Trotzdem sollten Eltern die Fußlänge beim Kind selbst messen.

Die Verwendung einer Größentabelle ist insbesondere beim Onlinekauf empfehlenswert, hier sollte zunächst die ungefähre Größe nach Alter bestimmt werden. Somit ist eine simple Umrechnung möglich. Damit am Ende der Kinderschuh passt, ist es ratsam 1-2 Paar größere Größen mit zu bestellen.

Schuhgröße bestimmen: Fußlänge beim Kind messen

Studien belegen, dass sich die falsche Größe der Schuhe negativ auf die Entwicklung der Kinderfüße auswirken kann. Doch wieviel Bewegungsfreiheit benötigen die Füße und Zehen? Im Fachgeschäft wird die genaue Länge des Kinderfußes durch eine Schablone bestimmt. Der Besuch im Schuhladen ist jedoch nicht notwendig, da die Kinderfüße auch zuhause selber ausgemessen werden können, um die passenden Kinderschuhe zu finden. Eine Schuhgrößentabelle dient dabei als Schuhgrößenrechner.

Das Messen der Kinderschuhgröße ist einfach. Die Fußlänge ist der Abstand vom Zeh bis zur Verse. Beim Bestimmen der Schuhgröße spielt neben der Länge vom Kinderfuß und dem Alter des Kindes auch die Form des Fußes eine Rolle. Das lässt sich jedoch einfach selber messen. Um den Schuhkauf zu erleichtern und sich lästiges Quengeln wegen des vielen Anprobierens zu ersparen, empfiehlt es sich im Vorfeld eine Fußschablone anzufertigen. Hierfür stellt das Kind des Fuß auf ein Stück Pappe und die Eltern zeichnen die Konturen nach. Damit am Ende dem Nachwuchs der Schuh bequem ist sollte an den Konturen ein daumenbreit dazu gegeben werden. Neben richtiger Größe ist auch auf das Material der Schuhe zu achten, da Schadstoffe über den Fuß aufgenommen werden können.

Besonders im Kindesalter, wenn das Kind sich noch nicht ausreichend artikulieren kann, müssen Eltern sich Zeit nehmen für das Bestimmen der Schuhgröße, die Schuhe sollen schließlich richtig passen! Denn die ersten Schritte gehen sich leichter mit gutem Schuhwerk.