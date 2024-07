Urlaub mit den Liebsten in der Türkei? Ob Strandurlaub, Wellness oder Kultur – ein Familienurlaub in der Türkei ist gerade für Eltern mit Kindern eine attraktive Urlaubsoption. Der Türkeiurlaub ist ein herausragendes Erlebnis für die ganze Familie und ein echter Trend – viel Luxus für wenig Geld.

Der Strandurlaub in der Türkei

Besonders in der Schwarzmeergegend und an der sogenannten Türkischen Riviera finden sich viele tolle Strandabschnitte und hervorragende Hotels, die überwiegend All-Inclusive als Verpflegungsart anbieten – ideal für einen Badeurlaub in der Türkei. Die Dame des Hauses muss also im Urlaub für die Familie nicht kochen. Diese gut gelegenen und gut ausgestatteten Hotels zeichnen sich – verglichen mit Hotels in Spanien, Griechenland oder Italien – darüber hinaus auch noch durch ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Der momentan günstige Kurs der Türkischen Lira verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich. Ferner bieten diese Hotels am Pool und am Strand ein umfangreiches Animationsprogramm für alle Altersklassen und im Regelfall auch ein erstklassig ausgestattetes Fitnesscenter zum Abtrainieren der ebenso reichhaltigen wie vorzüglichen All-Inclusive-Verpflegung.

Ein erholsamer Strandurlaub in der Türkei bietet den Eltern eine perfekte Basis für Entspannung, aber auch die Kinder werden die weitläufigen Strände lieben. Die feinsandigen Strände in der Türkei fallen meistens auch flach ins Wasser ab und sind deshalb für Kinder besonders gut geeignet. Wassersportmöglichkeiten werden in den meisten Urlaubsregionen ausreichend angeboten. Besonders zu erwähnen ist auch die freundliche Natur der Türken. Gerade Familien mit Kindern profitieren davon erheblich bei einer Familienreise.

Kinderfreundliche Aktivitäten und Attraktionen beim Familienurlaub in der Türkei

In der Türkei gibt es zahlreiche kinderfreundliche Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten, die sowohl unterhalten als auch bilden. An der türkischen Riviera bieten viele Hotels umfangreiche Kinderprogramme und Animationen. Die feinsandigen Strände sind ideal für Kinder, da sie flach ins Wasser abfallen und somit sicher sind.

Eine besonders beliebte Attraktion ist der Themenpark The Land of Legends in Belek. Dieser riesige Freizeitpark kombiniert einen Wasserpark mit zahlreichen Rutschen, Wellenbecken und einem Abenteuerpark mit Achterbahnen und Shows. Der Park bietet zudem spezielle Bereiche für kleinere Kinder, sodass für jede Altersgruppe etwas dabei ist.

In Antalya bietet der Antalya Aquarium nicht nur faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt, sondern auch ein Schneeparadies und ein Wildpark, was den Besuch besonders abwechslungsreich macht. Ein weiteres Highlight in Antalya ist der Düden-Wasserfall, der mit seinen gut zugänglichen Wegen und Picknickplätzen ein tolles Ziel für Familienausflüge ist.

Der Aqua Fantasy Aquapark in Kusadasi ist einer der größten Wasserparks in der Türkei und bietet eine Vielzahl von Rutschen und Pools sowie spezielle Kinderbereiche. Der Park ist bekannt für seine saubere und sichere Umgebung, was ihn zu einer idealen Wahl für Familien macht.

In Istanbul ist das Miniatürk ein faszinierendes Ziel für Familien. Dieser Miniaturpark zeigt Modelle vieler berühmter türkischer Gebäude und Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1:25. Kinder können auf einer Miniatureisenbahn fahren und interaktive Ausstellungen erkunden. Ein weiteres Highlight in Istanbul ist der Istanbul Dolphinarium, wo Familien Delfin- und Walshows genießen können.

Der Izmir Wildlife Park ist ein großzügig angelegter Zoo mit weitläufigen Gehegen, in denen Tiere in natürlichen Umgebungen beobachtet werden können. Der Park bietet auch Spielplätze und Picknickbereiche, die einen entspannten Familienausflug ermöglichen.

Für kulturinteressierte Familien sind die Kalkterrassen von Pamukkale und die antike Stadt Ephesos spannende Ausflugsziele. In Pamukkale können Kinder in den warmen Thermalquellen planschen, während die antiken Ruinen von Ephesos Geschichte lebendig werden lassen.

Ein Besuch der türkischen Wochenmärkte ist ebenfalls eine spannende Aktivität für Kinder. Hier können sie exotische Früchte und Gewürze entdecken und die lebhafte Atmosphäre genießen. Besonders kinderfreundlich sind Märkte, die auch handgemachte Spielsachen und Süßigkeiten anbieten.

Diese vielfältigen Aktivitäten und Attraktionen machen die Türkei zu einem idealen Reiseziel für Familien, die sowohl Abenteuer als auch Bildung für ihre Kinder suchen.

Kultur und Ausflüge mit Kindern in der Türkei

Ein Familienurlaub in der Türkei hat indes weit mehr zu bieten als Sonne, Essen und Strand. So können in vielen Urlaubsorten an der türkischen Küste interessante Bootstouren gebucht werden. Je nach Urlaubsort, sind auch Eintagesausflüge zu den Kalkterassen von Pamukkale, dem antiken Amphibientheater von Aspendos oder gar der vibrierenden Millionenmetropole Istanbul mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wie etwa der weltberühmten Kirche Hagia Sophia, erwägenswert.

Die Türkei lockt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Stets interessant für die ganze Familie ist auch ein Besuch der zahlreichen Wochenmärkte, auf denen die Bauern der Umgebung Agrarerzeugnisse wie die köstlichen Granatäpfel, Gewürze, frisches Obst oder tolle Schokoladenleckereien zu wirklich günstigen Preisen offerieren.

Aber auch ganz generell lohnt sich in den Hauptgeschäftsstraßen der Touristikorte das Bummeln und Einkehren. So sind Medizin, hochwertige Handtaschen und Kleidung in der Türkei oft billiger als in Deutschland. Auch die Inanspruchnahme der umfangreichen Dienste eines türkischen Friseurs ist für viele Familien ein hochinteressantes Erlebnis.

Ein Familienurlaub in die Türkei lohnt sich vor allem auch für junge Familien mit kleinen Kindern.

Den gemeinsamen Urlaub in die Türkei planen

Reist man mit der Familie in die Türkei, so sollten einige Dinge geplant und beachtet werden. Wird der Urlaub langfristig geplant, stehen die Chancen gut, einen Frühbucherrabatt mitzunehmen. Außerdem ist die Auswahl an Hotels und Unterkünften noch viel größer, da nicht alle Übernachtungsmöglichkeiten ausgebucht sind. Bei der Auswahl der Unterkunft können verschiedene Portale im Internet vor der Familienreise in die Türkei zurate gezogen werden. Einen Überblick, über die Qualität und den Service verschaffen einem die anderen Urlauber, die bereits die entsprechenden Hotels und Pensionen besuchten und ihre Erfahrungsberichte teilen.

Der Türkeiurlaub – ein herausragendes Erlebnis für die ganze Familie. Wird mit Kindern verreist, sollten vor allem die hygienischen Bedingungen vorher im Internet recherchiert werden, damit der Türkei-Familienurlaub nicht zum Flop wird. Auch das Essensangebot ist in einschlägigen Portalen oft gut beschrieben.

Wird Halbpension gebucht, so finden Familien auch außerhalb der Hotelanlagen genügend günstige und gute Restaurants und Supermärkte. Bei der Buchung einer Unterkunft ohne Verpflegung ist auf eine ordentliche Anbindung besonders zu achten, damit keine größeren Strecken vom Zimmer zur nächsten Einkaufsmöglichkeit zurückgelegt werden müssen. Besonders beliebt sind All Inclusive Hotels in der Türkei. Dabei sind sogar die Getränke im Preis inklusive.

Türkeiurlaub mit der Familie und den Kindern – was beachten?

Was ist beim Urlaub in der Türkei mit den Kindern zu beachten? Die Einreisebestimmungen in die Türkei sind recht locker. Deutsche Staatsbürger dürfen mit gültigem Personalausweis oder Reisepass einreisen. Sogar der vorläufige Personalausweis ist absolut in Ordnung. Kinder reisen mit einem (Kinder-)Reisepass ein. Sollte ein längerer Türkeiaufenthalt mit der Familie geplant sein, so muss beachtet werden, dass ein Visum nötig ist. Dieses wird vor Ort oder vor Reiseantritt bei der türkischen Auslandsvertretung beantragt.

Wird Hund oder Katze mit in den Urlaub genommen, so ist ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, eine Abstammungsurkunde sowie eine Tollwutimpfung (im internationalen Impfpass eingetragen) von Nöten. Auf der Seite des Auswärtigen Amts gibt es weitere landesspezifische Reise- und Sicherheitshinweise sowie die aktuellen Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige.

Dort sind auch allgemeine Informationen und Zollvorschriften ausführlich dargestellt, um etwaige Probleme zu vermeiden, damit der Türkeiurlaub mit Kindern zu einem ganz besonderen Erlebnis wird.

Gesundheitsversorgung und Sicherheit:

Die medizinische Versorgung in der Türkei ist in städtischen Gebieten und touristischen Regionen von guter Qualität, mit zahlreichen Krankenhäusern, Kliniken und Apotheken. Viele Ärzte und medizinisches Personal sprechen Englisch oder Deutsch. Es empfiehlt sich, eine Reiseapotheke mit den wichtigsten Medikamenten und persönlichen Medikamenten mitzuführen. Eine Auslandskrankenversicherung ist unerlässlich, um im Krankheitsfall abgesichert zu sein.

Allgemeine Sicherheitshinweise sind, die lokalen Gesetze und Vorschriften zu beachten, insbesondere im Straßenverkehr. Touristische Gebiete sind generell sicher, dennoch sollte man in größeren Menschenmengen und auf Märkten wachsam sein. Wertgegenstände sollten sicher aufbewahrt werden. Für Notfälle ist es hilfreich, die Kontaktdaten der deutschen Botschaft und des nächstgelegenen Krankenhauses griffbereit zu haben.

Kulturelle Besonderheiten und Verhaltensregeln:

In der Türkei sollte in der Öffentlichkeit respektvoll und angepasst aufgetreten werden. Dies umfasst höfliches Verhalten, die Vermeidung lauter und aufdringlicher Ausdrucksweisen sowie das Respektieren von persönlichen Freiräumen.

Bei Besuchen von Moscheen und religiösen Stätten ist auf angemessene Kleidung zu achten: Schultern und Knie sollten bedeckt sein, Frauen sollten zusätzlich ein Kopftuch mitführen. Es ist wichtig, die Schuhe vor dem Betreten von Gebetsräumen auszuziehen. Fotografieren in religiösen Stätten sollte nur nach ausdrücklicher Erlaubnis erfolgen.

Reisezeit und Klima:

Die beste Reisezeit für einen Familienurlaub in der Türkei sind die Monate April bis Juni sowie September und Oktober, wenn das Wetter mild und angenehm ist. Juli und August sind die heißesten Monate und können für kleine Kinder belastend sein.

Die türkischen Küstenregionen haben ein mediterranes Klima mit heißen Sommern und milden Wintern. In der Schwarzmeerregion ist das Klima feuchter und kühler, während das Landesinnere, einschließlich Istanbul, durch heiße Sommer und kalte Winter gekennzeichnet ist. Packtipps umfassen leichte, atmungsaktive Kleidung für den Sommer, Sonnenschutzmittel, Kopfbedeckungen und bequeme Schuhe für Ausflüge. Für die kühleren Abende und Besuche in religiösen Stätten sind leichte Jacken und Schals empfehlenswert.

Transportmöglichkeiten vor Ort:

Innerhalb der Türkei sind Mietwagen, öffentliche Verkehrsmittel und Taxis die gängigsten Transportmittel. Mietwagen bieten Flexibilität, erfordern jedoch einen internationalen Führerschein und Aufmerksamkeit im chaotischen Stadtverkehr. Öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen, sind kostengünstig und weit verbreitet. Taxis sind ebenfalls leicht verfügbar und relativ preiswert; es ist ratsam, auf Taxameter zu bestehen oder den Preis vor Fahrtantritt zu vereinbaren.

Für Familien mit kleinen Kindern sind Kindersitze in Mietwagen oft verfügbar, sollten jedoch im Voraus reserviert werden. Im öffentlichen Verkehr und in Taxis sind Kindersitze selten, weshalb es sinnvoll sein kann, einen eigenen mitzubringen. Verkehrsregeln sollten strikt beachtet werden, da der Verkehr in Städten dicht und manchmal unvorhersehbar ist.