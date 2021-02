LED-Streifen: Magische Lichtmomente im Handumdrehen

LED-Streifen sind eine tolle Variante für die außergewöhnliche Raumbeleuchtung in Haus und Wohnung. Besonders professionell sieht die Installation der LED-Stripes in Verbindung mit einem Aluminiumprofil aus. Das LED-Profil dient in erster Linie dem Schutz der LED-Technik, welche damit gleichzeitig gekühlt wird. Ein LED Alu Profil deckt Bänder und Stripes bestens ab und liefert parallel eine ansprechende Optik. Die Konstruktionen lassen sich dabei ganz einfach an Decken, Wänden und auch in Ecken anbringen. Welche Ausführungen es gibt und wie man das richtige Alu Profil LED wählt, liest du in nachfolgendem Ratgeber.

Wie man ein Profil für LED-Streifen wählt

Vor der Auswahl solltest du dir die Frage stellen, wo genau du deine LED Stripes fixieren willst.

Viele Menschen wählen die Installation in abgehängten Decken. Um dieses Projekt umsetzen zu können, wird ein Deckenteil mit einer Lattung versehen. Auf diese Weise lässt sich eine zweite Ebene unter der Decke schaffen. Du hast dabei die Möglichkeit sowohl mit der Ebene, als auch mit Form und Größe zu spielen. Für diese Art der Decken- und Wandgestaltung bietet sich insbesondere ein Zinkblech Trockenbauprofil an.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Lichtinstallation im Rahmen einer vorgezogenen Wand anzubringen. Auch das Versenken im Boden ist möglich. LED-Streifen bieten sich außerdem an, um eine schöne Treppenbeleuchtung zu realisieren. Entweder direkt im Handlauf befestigt oder in Kombination mit einem Stufenprofil an der Wand montiert.

Profiltypen für LED-Streifen

Das LED Profil eignet sich hervorragend als Installationsfläche für die kleinen cleveren Dioden. Aus diesem Grund findest du im Handel die unterschiedlichsten Ausführungen für deine Lichtinstallation. Bei den einzelnen Bauformen wird zwischen folgenden Profiltypen unterschieden:

Glaskantenprofile

Wandeinbauprofile

Stufenprofile

Einbauprofile

T-Profile

Willst du die Installation in einer Trockenbaudecke umsetzen, empfiehlt sich ein spezielles Montagesystem, welches aus Trägerschiene und Federclipbefestigung besteht. Nachfolgend wollen wir dir unterschiedliche Möglichkeiten zur Nutzung vorstellen.

Winkelig

Das Alu Profil LED eignet sich optimal für die Montage in Schränken und Ecken. Auch Regale lassen sich damit hervorragend bestücken. Das Eck-Profil wird häufig auch als L-Profil bezeichnet und ist mit einem Winkel von 90 Grad ausgestattet. Der LED Streifen wird darin in einem 45-Grad-Winkel eingeklebt, sodass sich daraus ein gut ausgerichteter Lichtkegel ergibt. Ein besonders schönes Ergebnis lässt sich unter Regalen oder in Schränken erzielen.

Eingebaut

Dabei handelt wird in der Regel ein LED Profil mit U- oder T-Form verwendet, welches mit einem seitlichen Kragen ausgestattet ist. Dieser fungiert als Auflagefläche und ermöglicht dir damit einen sauberen Abschluss. Das LED ALU Profil wird verbaut, indem eine passende Fräsung erzielt wird. Entweder in einem Möbelstück, in Holz oder in der Rigips-Decke. Das T-Profil wird dann ganz einfach in die Fräsung eingelassen. Hast du eine Installation auf dem Boden vorgesehen, wählst du am besten ein spezielles, trittsicheres T-Profil, um beispielsweise eine Weg-Beleuchtung zu gestalten.

Overhead

Diese Variante wird gern genutzt, um eine Aufbaulösung oder eine Hängemontage zu realisieren. Damit lässt sich ein besonders schöner Lichtaustritt nach unten und nach oben erzeugen. Dieser Effekt kommt besonders gut zur Geltung, wenn das LED ALU Profil entsprechend positioniert wird, sodass die Installation frei im Raum hängt.

Kurze Schlussfolgerungen

Sobald du den Ort für deine LED Streifen festgelegt hast, weißt du auch, welches ALU Profil LED für deine Lichtinstallation in Frage kommt. Die Profile bilden die perfekte Basis für deine LED-Streifen und setzen das Licht der kleinen Dioden besonders gut in Szene, wobei du von einer Vielzahl an Installationsmöglichkeiten profitierst.

Foto-Urheberrecht:

© zstockphotos/123RF