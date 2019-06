Das erste Date steht vor der Tür und ihr seid schon ganz aufgeregt. Wie wird er mich finden? An welchem Ort sollen wir uns treffen? Was soll ich sagen und vor allem: Was soll ich anziehen? Das erste Treffen kann oft eine echte Herausforderung werden. Man hat hohe Erwartungen und möchte einen guten ersten Eindruck hinterlassen, ist aber oftmals schon bereits vor dem Kennenlernen total angespannt und unsicher. Damit euer erstes Date outfittechnisch ein voller Erfolg wird und ihr eure Nervosität ein wenig bändigen könnt, geben wir euch hier Tipps für einen gelungenen Look und verraten euch, in welche Styling-Fallen ihr besser nicht tappen solltet.

Diese Outfits solltet ihr beim ersten Treffen besser nicht tragen

Das richtige Outfit spielt eine große Rolle beim ersten Date. So geben Stil und Farben unserer Kleidung Einblicke in unseren Charakter und haben Einfluss auf den Eindruck, den ihr bei eurem Gegenüber hinterlasst. Welches Styling für das Treffen am besten geeignet ist, hängt auch von der Location ab. Geht ihr schick essen? Macht ihr ein romantisches Picknick im Park oder geht ihr gemeinsam in eine interessante Ausstellung? Generell solltet ihr bei eurem Outfit lieber etwas zurückhaltender sein: Ein absolutes No-Go sind Oberteile mit extrem tiefem Ausschnitt, zu kurze Röcke und hohe Schuhe, in denen ihr absolut nicht laufen könnt. Kleidungsstücke mit wilden bunten Mustern und in extremen Neonfarben dürfen für den Anfang ebenfalls lieber im Kleiderschrank bleiben. Auch den Schlabberlook mit Jogginghose und übergroßem Hoodie solltet ihr lieber zu Hause lassen – denn ein gepflegtes Erscheinungsbild ist das A und O beim ersten Date. Wenn ihr casual-sportlich zum Treffen erscheinen möchtet, tragt eine schöne Jeans, kurze Bluse mit raffinierten Details, eine angesagte Jeansjacke. Modelle in trendigem Weiß oder zarten Pastell-Tönen sind momentan besonders beliebt. Auch ein mittellanger Rock, verspielte Blusen und Ballerinas eignen sich gut für das erste Treffen.

Worauf ihr beim Make-up achten solltet

Generell solltet ihr beim ersten Date auf Natürlichkeit setzen: Verzichtet auf zu starkes und dramatisches Make-up und verwendet lieber dezente Kosmetik. Betont dabei entweder eure Augen oder Lippen und schminkt euch mit zarten Farben. Verwendet matte, leicht schimmernde statt glitzernden Lidschatten. Foundation, Puder und Rouge sollten zu eurem Hautton passen: Tragt Make-up, das höchstens eine Nuance dunkler ist und setzt auf ein Blush in leichten Rosa- oder Peach-Tönen. Um einen leichten Glow ins Gesicht zu zaubern, tragt ein wenig Highlighter über den Wangenknochen auf. So wirkt eure Haut viel frischer und wacher. Auch bei der Wahl des richtigen Parfums gibt es einiges, worauf ihr achten solltet: Verwendet keine zu intensiven und außergewöhnlichen Düfte, da diese eine abschreckende Wirkung bei eurem Date-Partner haben können. Gut geeignet sind Parfums mit blumigen und fruchtigen Noten, frischen Essenzen und pudrigen Aromen. Auch ein zarter und leicht süßlicher Duft ist eine passende Wahl für das erste Treffen.

