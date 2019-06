Star Wars: LEGO Todesstern, Star Destroyer & Co

Große und kleine Fans gleichermaßen sind begeistert, denn mit der LEGO Star Wars Linie treffen zwei der beliebtesten Kultmarken zusammen – LEGO und Star Wars. Mit den Original-Nachbauten von LEGO können ganze Schlachten oder Szenen des epischen Filmhits nachgestellt oder als Sammlerstücke immer wieder bewundert werden.

Kinder lieben LEGO Star Wars Bauspielzeuge

Seit der dänische Tischlermeister Ole Kirk Christiansen die ersten Legosteine erfand, sind sie zu dem Lieblingsspielzeug fast aller Kinder weltweit avanciert. LEGO ist so viel mehr, als nur einzelne Bausteine ineinander zu stecken. LEGO ist Spaß am Bauen, Spaß am Verändern und Spaß daran, Probleme zu lösen. LEGO Spielsteine sind die ideale Beschäftigung für schlaue Köpfe, Bastler und Tüftler. LEGOs sind hygienisch, robust und fördern die Kreativität sowie die Fantasie.

Auch die Stars Wars Spielsets, die nach vorgegebenen Anleitungen aufgebaut werden müssen, erfordern Geduld, Konzentration und bieten die Freude und den Stolz aus vielen, manchmal sehr kleinen Einzelteilen, die eine oder andere Lieblingsfigur der Star Wars Kultfilme geschaffen zu haben. LEGO Bausets sind die ideale Beschäftigung für kleine – und große – Architekten und solche, die es werden wollen. Nicht nur das: zusammen mit den Eltern aufgebaut, sind sie ein Freizeitvergnügen für die ganze Familie.

Die Preise variieren jedoch sehr stark und gehen vom Clone Scout Walker (LEGO 75261) für weniger als 30 € über den First Order Star Destroyer (LEGO 75190) für rund 150 € bis hin zum Todesstern (LEGO 10188) für etwa 500 €.

LEGO Clone Scout Walker (LEGO 75261)

Pünktlich zum 20. Jubiläum der LEGO Star Wars Linie erscheint dieses actiongeladene Spielset. Die Sonderedition (LEGO 75261) beinhaltet viele verschiedene Figuren:

einen Kashyyyk-Truppler

Wookiee

eine Bonus-Minifigur von Darth Vader zum 20. Jubiläum

eine LEGO Figur von einem Kampfdroiden

Schützengraben

AT-RT Clone Scout Walker

ein Spinnendroide und vieles mehr

Das aus dem Jahr 2005 stammende Modell des Clone Scout Walkers wurde von LEGO aktualisiert. Das Modell verfügt über bewegliche Beine, einen Shooter vorn, der Geschützturm ist drehbar. Die Minifigur des Kashyyyk-Trupplers kann auf dem Walker platziert werden.

Der Spinnendroide kommt ebenfalls mit beweglichen Beinen, einem Shooter und einer beweglichen Antenne daher.

Die Minifigur des Darth Vaders ist eine naturgetreue Nachbildung des Originals aus dem Jahr 1999 und führt das Logo zum 20. Jubiläum der Star Wars Linie.

Natürlich ist auch die Kampfausrüstung, wie das berühmte rote Lichtschwert Darth Vaders, im Set enthalten. Mit dieser Sonderedition können große und kleine Fans Actionszenen aus Star Wars nachspielen oder sich eigene, spannende Geschichten ausdenken.

LEGO Star Destroyer (LEGO 75190)

Mit knapp 60 cm Länge und 1.416 Einzelteilen zum Zusammenbauen bringt der LEGO First Order Star Destroyer (LEGO 75190) nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.

Das große Modell lässt sich aufklappen und offenbart das raffinierte Innere mit vielen schönen Details: ein funktionierender Aufzug und die detailgetreu ausgearbeitete Brücke mit Sitzplätzen für die Figuren sind nur zwei Beispiele für die gelungene Umsetzung.

Auf der Außenseite des LEGO Star Destroyers wurden Panzerplatten angebracht. Am hinteren Ende simulieren durchsichtige Aufsätze das Triebwerk des Destroyers. Außerdem gibt es insgesamt 8 funktionierende Shooter, die sich links und rechts am Modell befinden.

Der Star Destroyer verfügt sogar über einen integrierten Tragegriff. So kann das Modell überall hin mitgenommen werden und spannende Spiele in Hypergeschwindigkeit stattfinden.

Das Bauset beinhaltet 7 Minifiguren:

First Order Officer

First Order Shuttle Pilot

Stormtrooper

Stormtrooper Sergeant

Snoke

und zwei Droiden

Der LEGO Star Destroyer sieht aufgrund seiner Größe und den vielen, liebevollen Details nicht nur beeindruckend aus, sondern bietet Jungen zwischen 9 und 14 Jahren jede Menge Action.

LEGO Todesstern (LEGO 10188)

Der Star Wars LEGO Todesstern ist das ultimative Spielset der LEGO Star Wars Linie. Aus 3.803 Teilen werden unterschiedliche Räume, Kammern und Hangars zusammengebaut. Im Zellentrakt, in der Werkstatt, im Konferenzraum oder vom Kontrollraum aus lassen sich viele, herrlich spannende Szenen und Geschichten nachspielen.

Insgesamt enthält das grandiose Set 23 Minifiguren:

sechs exklusive, neue Figuren und Droiden. Luke Skywalker im Sturmtruppen-Kostüm, Han Solo im Sturmtruppen-Kostüm, zwei Todesstern-Soldaten und drei Droiden: Befragungs-Droide, Killer-Droide und Todesstern-Droide

die Hauptfiguren mit Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca, Prinzessin Leia, Luke Skywalker als Jedi-Ritter und natürlich die beiden Lieblinge R2-D2 und C-3PO

weiter enthält das Set folgende Figuren: Grand Moff Tarkin, Imperator Palpatine, zwei Soldaten der Sturmtruppen, zwei Soldaten der Imperialen Ehrengarde, R2-Q5 und Maus-Droide

Kinder ab 14 Jahre sowie die erwachsenen Fans der Serie werden den LEGO Star Wars Todesstern mit all den beweglichen Teilen und der beeindruckenden Vielzahl von spielbaren Möglichkeiten lieben.

Geschichte: Der Siegeszug der LEGO Star Wars Linie

LEGO startete im Jahr 1999 mit der Star Wars Linie als Lizenzthema durch. Die Erlaubnis, Star Wars als LEGO herauszubringen, war ursprünglich nur bis 2008 befristet. Danach wurde die Lizenz mit Lucasfilm Ltd. jedoch zweimal verlängert: einmal in 2011 und einmal in 2016. Nachdem Disney alle Rechte an Lucasfilm Ltd erstanden hatte, schloss die LEGO-Gruppe einen weiteren 10 Jahresvertrag, der bis 2022 befristet ist, ab.

Insgesamt über 600 Spielsets umfasst die Produktpalette der Star Wars Sets mittlerweile. Die Preise sind unterschiedlich: vom Clone Scout Walker für knapp 30 Euro bis hin zum Todesstern mit 3.803 Teilen und 23 Minifiguren für ungefähr 500 Euro ist alles enthalten.

Daneben gibt es noch eine Vielzahl von Merchandising-Produkten, Videospiele und sogar Kurzfilme.

Zur Premiere von „Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung“ im Jahr 1999 kamen fast zeitgleich die ersten 13 Spielsets von LEGO auf den Markt.

Ab 2000 liefen die Star Wars Sets nicht mehr unter LEGO System, sondern LEGO erschuf die „Ultimate Collector Series“. Unter diesem Label kamen auch zugleich zwei neue Sets auf den Markt, nämlich den LEGO 7191 X-Wing Fighter und den LEGO 7181 TIE Interceptor. Mit 1.300 Teilen war der X-Wing Fighter das größte Set, welches LEGO bis zu diesem Zeitpunkt auf den Markt gebracht hatte.

Seit 2018 vervollständigt das Label „Master Builder Series“ die LEGO Star Wars Linie.

Foto-Urheberrecht: © Pavel Sytsko 8creator/123RF