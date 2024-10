Wasserstaubsauger: Ein Gerät für den gesamten Hausputz

Keine Frage: Jedes Kind verdient ein sauberes Zuhause. Schließlich trägt ein hoher Hygienestandard zu einem gesteigerten Wohlbefinden bei und schützt vor Erkrankungen wie Viruswarzen und Erkältungen. Kehren die Kleinen von dem Kindergarten oder der Schule heim, begrüßt sie im besten Fall ein angenehmer Duft.

Im hektischen Alltag und angesichts unserer vielfältigen beruflichen und privaten Verpflichtungen kämpfen jedoch viele Eltern damit, ihren eigenen Ansprüchen an ein sauberes Zuhause gerecht zu werden. Sie fühlen sich schlecht und werfen sich vor, versagt zu haben.

Doch nicht verzagen! Denn zum einen ist das heutige System gar nicht darauf ausgerichtet, dass berufstätige Eltern in Vollzeit alle Aufgaben im Haushalt und der Kinderbetreuung zu aller Zufriedenheit erledigen können. Zum anderen bietet der Markt inzwischen eine Auswahl an praktischen Hilfsmitteln, mit denen wir den Hausputz schnell und einfach umsetzen.

Multifunktionsgeräte wie Wasserstaubsauger dienen unter anderem als Staubsauger, Nasssauger, Waschsauger, Fensterreiniger, Haushaltskompressor und Luftpumpe für Luftballons. Sie filtern die Raumluft während des Saugvorgangs und entfernen alle Substanzen zu nahezu 100 Prozent. Doch woran erkennen wir einen lohnenswerten Wasserstaubsauger? Welche Vorteile hält dieser konkret bereit? Und können sich auch Eltern von Kindern mit einer Allergie auf die Geräte verlassen?

Lohnt sich ein Wasserstaubsauger?

Ein leistungsstarker Wasserstaubsauger entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Böden, Teppichen, Polstern und Matratzen. Er eliminiert dabei auch Flecken und Gerüche und säubert die Raumluft. Viren, Bakterien, Tierhaare, der Kot der Hausstaubmilbe und Staub, die zuvor durch die Luft schwirrten und die Atemwege reizten, werden zu nahezu 100 Prozent eliminiert.

Doch welcher Wasserstaubsauger ist eigentlich zu empfehlen? Der Markt bietet eine große Auswahl an Staubsaugern mit einem Wassertank. Doch viele Modelle weisen keinen Separator auf.

Der Nachteil: Über das Saugrohr wandern die Partikel in das Wasser im Wassertank. Hier bilden sich mit Staub gefüllte Luftblasen, die an die Wasseroberfläche steigen. Sie zerplatzen und das Gerät verschmutzt von innen. Über das Ausblassystem wandern die Partikel dann zurück in den Wohnraum und werden dort verteilt.

Es empfiehlt sich deswegen, auf einen Wasserstaubsauger mit zweifachem Separator zu setzen. Dieser trennt die Raumluft von den eingesaugten Partikeln und sorgt dafür, dass sich diese an das Wasser im Wassertank binden. Luftblasen entstehen nicht. Somit kann das Gerät nicht verschmutzen. Letztendlich tritt saubere und neutral duftende Luft aus dem Bodensauger aus.

Das bedeutet: Während des Saugens oder der Tiefenreinigung, des Fensterputzens oder des Wischens reinigt der moderne Kanister die Raumluft. Er fungiert also wie ein separater Luftreiniger – und zwar ohne zusätzliches Gerät.

Durch die moderne Technologie und den Verzicht auf einen Trockenfilter verbraucht der Wasserstaubsauger mit Separator wenig Energie. Die Stromkosten können wir so minimieren. Auch Ausgaben für Staubsaugerbeutel entfallen, da diese nicht notwendig sind.

Durch die einfache Bedienung können die Geräte von der gesamten Familie verwendet werden. Wir können unseren Kindern also schnell und einfach die Aufgabe des Staubsaugens übertragen. So lernen sie, selbstständig zu agieren. Gleichzeitig führt das Saugen zu echten Erfolgserlebnissen, die motivieren und Kindern ein stolzes Lächeln auf das Gesicht zaubern.

Die Vorteile eines Wasserstaubsaugers

Der Wasserstaubsauger eliminiert bis zu 99,998 Prozent der Staub- und Schmutzpartikel.

Der Wasserstaubsauger verbraucht wenig Strom.

Der Wasserstaubsauger ist nachhaltig, da er lange hält und keinen Müll produziert.

Das Wasser aus dem Wassertank entnehmen wir dem Wasserhahn.

Das Schmutzwasser entsorgen wir über die Toilette.

Beim Entleeren des Wassertanks wirbelt kein Staub auf.

Das Gerät verfügt über eine Tiefenreinigungsfunktion für Teppiche, Matratzen und Polster.

Mit dem richtigen Zubehör kann der Bodensauger beliebig erweitert werden.

Das Gerät eignet sich für nahezu alle Haushaltsaufgaben. Weitere Geräte sind nicht notwendig.

Die Bedienung ist so einfach, dass Kinder langsam an den Hausputz herangeführt werden können.

Leben mit Allergie: der passende Staubsauger für Allergiker

Der kleine Sohnemann hustet und niest, während die kleine Tochter rote Augen aufweist und um Atem ringt? Viele Kinder leiden an Allergien wie einem Heuschnupfen. Eine weit verbreitete Allergie ist auch die Hausstaubmilbenallergie. In diesem Kontext reagiert unser Nachwuchs auf den Kot der Hausstaubmilbe.

Die Milbe kommt in nahezu allen Wohnobjekten vor und gedeiht insbesondere in Matratzen, Polstern und Teppichen. Die Exkremente verbinden sich mit dem Hausstaub, schwirren durch die Raumluft und lösen allergische Symptome aus. Außerdem können Tierhaare und Pollen zu Beschwerden führen. Letztgenannte finden ihren Weg in den Wohnraum während des Lüftens.

Möchten wir unsere Kinder vor ihren Beschwerden schützen und die Symptome reduzieren, setzen wir auf einen Wasserstaubsauger mit Separator-Technologie. Dieser ist Allergiker-geeignet, da er die Allergene bindet. Das hohe Staubrückhaltevermögen und die Wasserfiltertechnologie ermöglichen eine gründliche Reinigung aller Flächen und Textilien. Beim Entleeren werden keine Allergene aufgewirbelt.

Wer einen Allergiker-freundlichen Wasserstaubsauger erwerben möchte, kann das Internet aufsuchen. Durch praktische Gegenüberstellungen der Vor- und Nachteile beliebter Geräte und Testsieger lassen sich die Staubsauger vergleichen – und das ohne großen Zeitaufwand.

Das Fazit – ein Wasserstaubsauger als perfekter Begleiter für Familien

Zugegeben: Wir würden unsere wertvolle Zeit lieber mit unseren Liebsten verbringen und nicht zum Staubsauger greifen. Doch mit einem modernen Wasserstaubsauger macht der Hausputz endlich Spaß. Denn das innovative Gerät reinigt die Wohnung gründlich und schnell. Wir verlieren keine kostbare Zeit und entfernen sogar Allergene aus der Raumluft.

Der Vorteil: Der Premium-Bodensauger mit Separator ist so einfach zu bedienen, dass wir Eltern keine Eingewöhnungsphase einplanen müssen. Unseren Kindern können wir das Staubsaugen in ihren eigenen Zimmern überlassen. Dabei müssen wir uns dank der einfachen Bedienbarkeit keine Sorgen machen, unsere Kleinkinder oder Kinder vor zu große Herausforderungen zu stellen.

(C) Foto von Allen Taylor auf Unsplash