Wer ständig auf eine Brille oder Kontaktlinsen angewiesen ist, weiß, wie anstrengend das sein kann. Die gute Nachricht ist, dass es heutzutage eine effektive Lösung gibt, um eine Sehschwäche dauerhaft zu korrigieren: die Augenlaserbehandlung. Doch welche Vorteile bietet eine Augenlaserbehandlung? Welche Behandlungsmethoden gibt es und wie sicher ist der Eingriff wirklich? Alles rund um das Thema Augenlaserbehandlung erfahren Sie in diesem Artikel.

Brille oder Augenlasern? Diese Gründe sprechen für eine Augenlaserbehandlung

Wenn es um die Korrektur von Sehschwächen geht, stehen viele Menschen vor der Entscheidung zwischen einer Brille, Kontaktlinsen oder einer Augenlaserbehandlung. Obwohl die Laserbehandlung vielen Patienten Angst macht, gibt es zahlreiche Gründe, die dafür sprechen können:

Kurze Behandlungszeit: Die Augenlaserbehandlung klingt oft komplexer, als sie in der Realität ist. Eine Laserbehandlung dauert lediglich 5 Minuten pro Auge, was bedeutet, dass Patienten weniger Zeit im Behandlungsraum und dafür mehr Zeit damit verbringen können, um das Leben mit klarer Sicht zu genießen.

Dauerhafte Ergebnisse: Während Brillen und Kontaktlinsen regelmäßig angepasst und ersetzt werden müssen, bietet die Augenlaserbehandlung langfristige Korrekturen für deine Sehschwäche. Nach der Behandlung können sich Patienten von der lästigen Routine des Brillen- oder Kontaktlinsentragens verabschieden und sich auf ihre klare Sicht konzentrieren.

Verbesserte Lebensqualität: Viele Patienten können mit einer Augenlaserbehandlung endlich ein aktives Leben ohne die Einschränkungen und Unannehmlichkeiten einer Brille oder Kontaktlinsen führen. Ob beim Sport, auf Reisen oder im Alltag – die Freiheit und Bequemlichkeit, die eine dauerhaft korrigierte Sehschwäche bietet, bringt oft eine verbesserte Lebensqualität mit sich.

Vielfältige Korrekturmöglichkeiten: Ein weiterer Vorteil ist, dass die Augenlaserbehandlung nicht nur für die Korrektur von Kurzsichtigkeit geeignet ist, sondern kann auch bei Weitsichtigkeit und Astigmatismus erfolgreich angewendet werden kann.

Schnelle Genesung: Nicht zuletzt ist auch die Genesungszeit nach einer Augenlaserbehandlung in der Regel sehr kurz. So erleben viele Patienten eine schnelle Verbesserung ihrer Sehschärfe und können innerhalb weniger Tage wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen.

Augenlaserbehandlung: Die unterschiedlichen Methoden der Laseroperation

Fehlsichtigkeit entsteht, wenn Lichtstrahlen im Auge nicht korrekt fokussiert werden, was zu unscharfem Sehen führt. Durch eine Augenlaserbehandlung kann die Hornhaut des Auges so geformt werden, dass die Lichtstrahlen wieder richtig gebündelt werden und scharfe Sicht ermöglichen. Je nach Art der Sehschwäche und individuellen Voraussetzungen des Patienten, gibt es unterschiedliche Verfahren, die angewendet werden können:

LASIK: Teilweises Ablösen und Aufklappen der oberen Hornhautschicht, gefolgt von der Neugestaltung mit einem Laser.

Femto-LASIK: Ähnlich wie LASIK, jedoch mit einem Femtosekundenlaser zur präziseren Bearbeitung der Hornhaut.

ReLEx Smile: Schnitt in die Hornhaut, gefolgt von Präparation und Entfernung eines kleinen Stücks überschüssiger Hornhaut.

LASEK: Ablösen und Beiseiteschieben der oberen Hornhautschicht, gefolgt von Modellierung mit einem Laser und vorübergehendem Einsatz einer Kontaktlinse als Schutz.

Epi-LASIK: Schonendes Beiseiteschieben der oberen Hornhautschicht, gefolgt von Laserbehandlung und Rückverschieben des Epithels mit vorübergehender Verwendung einer Kontaktlinse als Schutz.

Für wen ist die Augenlaserbehandlung geeignet?

Die Augenlaserbehandlung ist in der Regel für alle gesunden Menschen geeignet, die eine stabile Sehstärke haben und deren Sehfehler sich nicht mehr verändern. So muss man für eine Augenlaserbehandlung über 18 Jahre alt und eine stabile Sehstärke für mindestens ein Jahr haben.

Personen mit bestimmten Augenerkrankungen oder Gesundheitszuständen wie fortgeschrittener Keratokonus, Schwangerschaft oder bestimmten Autoimmunerkrankungen sind hingegen meist nicht für eine Augenlaserbehandlung geeignet. Dies muss jedoch ein erfahrener Augenarzt entscheiden, um festzustellen, ob die Augenlaserbehandlung die richtige Option ist.

Ist Augen lasern sicher?

Augenlaserbehandlungen gehören zu den sichersten Operationen in der Medizin und sind außergewöhnlich gut wissenschaftlich untersucht. Insbesondere das LASIK-Verfahren, das bisher am häufigsten angewendet wird, ist die am besten erforschte elektive Operation in der Medizin. Diese hohe Sicherheit führt zu einem bemerkenswerten Erfolg: Die hohe Zufriedenheit der Patienten nach solchen Laserbehandlungen macht sie zu einem der erfolgreichsten Verfahren in der gesamten Medizin. Langfristige Nebenwirkungen sind äußerst selten.

Wie viel kostet eine Augenlaserbehandlung?

Die Kosten für eine Augenlaserbehandlung können je nach verschiedenen Faktoren variieren, darunter die Art der durchgeführten Operation, die Erfahrung des Chirurgen, die technologische Ausstattung der Klinik und der Standort. In vielen Fällen liegen die Kosten für eine Augenlaserbehandlung pro Auge im Bereich von einigen Hundert bis mehreren Tausend Euro. Allerdings können sich diese Kosten in vielen Fällen lohnen, wenn man anschließend ein Leben lang auf eine Brille oder Kontaktlinsen verzichten kann. Zudem bieten einige Kliniken auch Finanzierungsmöglichkeiten oder Ratenzahlungspläne an, um die Behandlung für Patienten erschwinglicher zu machen.

Fazit

Die Entscheidung für eine Augenlaserbehandlung kann ein großer Schritt hin zu einer klareren und bequemeren Sicht sein. Mit kurzen Behandlungszeiten, dauerhaften Ergebnissen und einer verbesserten Lebensqualität bietet diese innovative Methode jedoch zahlreiche Vorteile gegenüber traditionellen Sehkorrekturmethoden. Um festzustellen, ob die Augenlaserbehandlung eine geeignete Lösung ist, sollte man einen Termin mit einem erfahrenen Augenarzt vereinbaren.

(C) Foto von Amanda Dalbjörn auf Unsplash